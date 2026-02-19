Битва за кошелек: конкуренция банковских карт и цифрового рубля за массового потребителя

Суть цифрового рубля: третья форма денег

Чтобы понять масштаб грядущих перемен, нужно осознать простую вещь: цифровой рубль — это не просто еще одно приложение или новая кнопка в онлайн-банке. Это принципиально иная сущность. Если наличные это обязательства государства (Центробанка), а безналичные на карте являются обязательствами коммерческого банка перед вами, то цифровой рубль — это прямой долг Центробанка, защищенный такой же надежностью, как и купюра в кошельке.

«Разница в том, что в банках, к сожалению, бывает так, что деньги воруют, — объяснял глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, ставший первым получателем зарплаты в цифровых рублях. — В ЦБ, я уверен, что деньги не украдут, они будут в целости и сохранности». Это ключевое преимущество. Даже в случае банкротства банка ваши цифровые рубли, хранящиеся на платформе ЦБ, останутся неприкосновенными.