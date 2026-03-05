КПП УСН Акц моб
Цифровой юань (e-CNY): троянский конь Китая или двигатель новой экономики

Мир стоит на пороге самой большой денежной реформы со времен изобретения бумажных купюр. Пока западные страны осторожно обсуждают теорию, Китай не только давно тестирует, но и вывел на новый уровень «деньги будущего».

Речь идет о цифровом юане (e-CNY) — проекте, который уже сегодня меняет не только то, как китайцы покупают кофе, но и то, как трансформируется финансовая инфраструктура второй экономики планеты.

1. Масштаб эксперимента: больше, чем просто приложение

Китай не просто «создал крипту». Народный банк Китая запустил действительно масштабный в истории проект государственной цифровой валюты (CBDC).

На сегодняшний день e-CNY тестируется в десятках крупнейших городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Им уже можно оплатить проезд в метро, налоги, государственные субсидии и даже покупки в онлайн-магазинах. Во время зимней Олимпиады в Пекине цифровой юань стал официальным платежным средством наравне с наличными, заявив о себе на весь мир. Это не эксперимент «для гиков» — это государственная стратегия по переводу второй экономики мира на новые рельсы.

По официальным данным регулятора, на конец ноября 2025 года совокупный объем транзакций составил 16,7 трлн юаней, а число открытых кошельков измеряется сотнями миллионов.

Это уже не технологический эксперимент — это системный этап цифровизации финансовой инфраструктуры страны.

2. В чем «фишка»? Отличие от WeChat и Alipay

Многие спросят: «В Китае и так почти не пользуются наличными, там есть WeChat Pay и Alipay. Зачем нужно что-то еще?»

Здесь кроется ключевое различие.

  • WeChat/Alipay — это «электронные кошельки». Когда вы платите через них, вы переводите обязательства частной компании. Это посредники между вами и вашим банком.

  • e-CNY — это законное платежное средство, цифровой эквивалент наличной банкноты. Это долг самого Центрального банка перед вами.

3. Двухуровневая система

Китай применил умную схему. ЦБ выпускает цифровой юань и передает его коммерческим банкам и операторам (первый уровень), а те уже распространяют его среди населения (второй уровень). Вам не нужно открывать счет в ЦБ, вы просто пользуетесь привычным банковским приложением, но внутри него лежат «настоящие» государственные цифровые деньги, работающие даже в офлайн-режиме через NFC.

4. Внутренние цели: прозрачность и управляемость

Зачем Пекину усложнять и без того эффективную платежную систему? Ответ очень прост. Речь идет об управляемости и оптимизация.

  1. Прозрачность. Цифровой юань построен по модели «контролируемой анонимности»: мелкие операции могут оставаться конфиденциальными, тогда как регулятор получает расширенные возможности мониторинга крупных транзакций. Это усиливает инструменты борьбы с коррупцией и отмыванием средств. Говоря простыми словами, если вы покупаете булочку, система может не требовать ваших данных. Но если вы переводите миллион, государство увидит все.

  2. Программируемость. Государственные выплаты могут быть целевыми: например, субсидии можно настроить так, чтобы они использовались только на определенные товары и в заданный срок. Представьте, что государство выделяет субсидии фермерам на покупку семян. С помощью e-CNY можно запрограммировать эти деньги так, чтобы их можно было потратить только на семена и только в определенных магазинах. Никаких нецелевых трат.

  3. Снижение издержек. Печать, перевозка и охрана бумажных денег стоят дорого. Цифровой юань бесплатен в обслуживании и работает даже без интернета (через технологию NFC между двумя телефонами).

5. Трансформация 2026 года: мост к банковским депозитам

1 января 2026 года проект e-CNY перешел к следующему этапу развития — более глубокой интеграции с банковской системой.

Если ранее цифровой юань выполнял функцию «электронной наличности», то теперь пользователи получили возможность переводить остатки средств на банковские депозитные счета. Таким образом, e-CNY стал работать в тесной связке с традиционными банковскими инструментами.

Это решило практический вопрос хранения средств: деньги могут оперативно использоваться в расчетах и одновременно размещаться на доходных счетах. При этом защита в рамках государственной системы страхования вкладов распространяется именно на банковские депозиты, куда переводятся средства.

6. Внешние цели: борьба с гегемонией доллара и обход SWIFT

На мировой арене цифровой юань рассматривается как элемент более широкой стратегии усиления роли китайской валюты.

Как отмечает Мэтью Рошат в статье «Си Цзиньпин открыто обозначил валютные амбиции Китая», опубликованной в War on the Rocks (26 февраля 2026 года), председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал необходимость расширения международного использования юаня и укрепления его позиций в глобальных расчетах.

Технологическим инструментом для этого может служить проект mBridge — платформа трансграничных расчетов между центральными банками. Она формирует альтернативный канал международных платежей вне традиционной инфраструктуры, связанной с SWIFT.

Сегодня почти все мировые расчеты идут через систему SWIFT и используют доллар США. Если США накладывают санкции, страну просто «отключают от розетки». Китай хочет создать альтернативу.

Цифровой юань позволяет проводить трансграничные платежи напрямую между центральными банками, минуя американскую банковскую систему и SWIFT. Это особенно актуально для стран-участниц инициативы «Один пояс — один путь». Если торговля с Китаем перейдет в e-CNY, влияние доллара начнет таять. Для Пекина это способ обезопасить свою экономику от внешнего давления.

Потенциальные эффекты очевидны:

  • ускорение трансграничных расчетов;

  • снижение транзакционных издержек;

  • повышение устойчивости к внешним санкционным ограничениям.

В то же время остается открытым вопрос, станет ли такая система по-настоящему глобальной или сохранит преимущественно региональный характер.

7. Вызовы: страхи и ограничения

Несмотря на технологический прогресс, проект сталкивается с рядом вызовов.

  • Конфиденциальность: критики называют e-CNY инструментом усиленного государственного контроля, указывая на возможности мониторинга транзакций.

  • Технологический суверенитет: некоторые страны опасаются зависимости от китайской финансовой инфраструктуры в случае ее широкого международного распространения.

  • Доверие: для превращения юаня в полноценную резервную валюту требуется высокий уровень доверия к правовой и политической системе страны-эмитента.

  • Риски шпионажа: оппоненты называют цифровой юань «Троянским конем». Если ваши деньги это программный код, написанный в Пекине, то Пекин может знать о вас все: что вы едите, куда летите и кому симпатизируете.

  • Психология: готовы ли люди отказаться от приватности ради удобства? В Китае этот вопрос стоит не так остро, как в Европе или США, но для глобального доминирования доверие критически важно.

Кроме того, несмотря на масштаб внедрения, доля e-CNY в общем объеме розничных платежей Китая пока остается ниже, чем у частных платформ. Технологическое лидерство не всегда автоматически означает поведенческую революцию.

Вывод: деньги как программный код

Цифровой юань — это попытка переосмыслить природу денег в цифровую эпоху. Он сочетает в себе функции средства платежа, инструмента экономической политики и элемента геофинансовой стратегии.

Станет ли он двигателем новой экономики? Вероятно да, благодаря скорости, адресности и интеграции с банковской системой.

Станет ли он «троянским конем»? Это зависит от того, насколько мировое сообщество готово к финансовой архитектуре, где ключевые правила задаются не только рынком, но и государственным цифровым кодом.

Одно ясно: цифровые валюты центральных банков перестали быть теорией. И Китай сегодня — один из главных игроков в этой новой гонке.

Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.

