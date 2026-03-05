Цифровой юань (e-CNY): троянский конь Китая или двигатель новой экономики

1. Масштаб эксперимента: больше, чем просто приложение

Китай не просто «создал крипту». Народный банк Китая запустил действительно масштабный в истории проект государственной цифровой валюты (CBDC).

На сегодняшний день e-CNY тестируется в десятках крупнейших городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Им уже можно оплатить проезд в метро, налоги, государственные субсидии и даже покупки в онлайн-магазинах. Во время зимней Олимпиады в Пекине цифровой юань стал официальным платежным средством наравне с наличными, заявив о себе на весь мир. Это не эксперимент «для гиков» — это государственная стратегия по переводу второй экономики мира на новые рельсы.

По официальным данным регулятора, на конец ноября 2025 года совокупный объем транзакций составил 16,7 трлн юаней, а число открытых кошельков измеряется сотнями миллионов.

Это уже не технологический эксперимент — это системный этап цифровизации финансовой инфраструктуры страны.