Цифровой юань (e-CNY): троянский конь Китая или двигатель новой экономики

Речь идет о цифровом юане (e-CNY) — проекте, который уже сегодня меняет не только то, как китайцы покупают кофе, но и то, как трансформируется финансовая инфраструктура второй экономики планеты.
1. Масштаб эксперимента: больше, чем просто приложение
Китай не просто «создал крипту». Народный банк Китая запустил действительно масштабный в истории проект государственной цифровой валюты (CBDC).
На сегодняшний день e-CNY тестируется в десятках крупнейших городов, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Им уже можно оплатить проезд в метро, налоги, государственные субсидии и даже покупки в онлайн-магазинах. Во время зимней Олимпиады в Пекине цифровой юань стал официальным платежным средством наравне с наличными, заявив о себе на весь мир. Это не эксперимент «для гиков» — это государственная стратегия по переводу второй экономики мира на новые рельсы.
По официальным данным регулятора, на конец ноября 2025 года совокупный объем транзакций составил 16,7 трлн юаней, а число открытых кошельков измеряется сотнями миллионов.
Это уже не технологический эксперимент — это системный этап цифровизации финансовой инфраструктуры страны.
2. В чем «фишка»? Отличие от WeChat и Alipay
Многие спросят: «В Китае и так почти не пользуются наличными, там есть WeChat Pay и Alipay. Зачем нужно что-то еще?»
Здесь кроется ключевое различие.
WeChat/Alipay — это «электронные кошельки». Когда вы платите через них, вы переводите обязательства частной компании. Это посредники между вами и вашим банком.
e-CNY — это законное платежное средство, цифровой эквивалент наличной банкноты. Это долг самого Центрального банка перед вами.
3. Двухуровневая система
Китай применил умную схему. ЦБ выпускает цифровой юань и передает его коммерческим банкам и операторам (первый уровень), а те уже распространяют его среди населения (второй уровень). Вам не нужно открывать счет в ЦБ, вы просто пользуетесь привычным банковским приложением, но внутри него лежат «настоящие» государственные цифровые деньги, работающие даже в офлайн-режиме через NFC.
4. Внутренние цели: прозрачность и управляемость
Зачем Пекину усложнять и без того эффективную платежную систему? Ответ очень прост. Речь идет об управляемости и оптимизация.
Прозрачность. Цифровой юань построен по модели «контролируемой анонимности»: мелкие операции могут оставаться конфиденциальными, тогда как регулятор получает расширенные возможности мониторинга крупных транзакций. Это усиливает инструменты борьбы с коррупцией и отмыванием средств. Говоря простыми словами, если вы покупаете булочку, система может не требовать ваших данных. Но если вы переводите миллион, государство увидит все.
Программируемость. Государственные выплаты могут быть целевыми: например, субсидии можно настроить так, чтобы они использовались только на определенные товары и в заданный срок. Представьте, что государство выделяет субсидии фермерам на покупку семян. С помощью e-CNY можно запрограммировать эти деньги так, чтобы их можно было потратить только на семена и только в определенных магазинах. Никаких нецелевых трат.
Снижение издержек. Печать, перевозка и охрана бумажных денег стоят дорого. Цифровой юань бесплатен в обслуживании и работает даже без интернета (через технологию NFC между двумя телефонами).
5. Трансформация 2026 года: мост к банковским депозитам
1 января 2026 года проект e-CNY перешел к следующему этапу развития — более глубокой интеграции с банковской системой.
Если ранее цифровой юань выполнял функцию «электронной наличности», то теперь пользователи получили возможность переводить остатки средств на банковские депозитные счета. Таким образом, e-CNY стал работать в тесной связке с традиционными банковскими инструментами.
Это решило практический вопрос хранения средств: деньги могут оперативно использоваться в расчетах и одновременно размещаться на доходных счетах. При этом защита в рамках государственной системы страхования вкладов распространяется именно на банковские депозиты, куда переводятся средства.
6. Внешние цели: борьба с гегемонией доллара и обход SWIFT
На мировой арене цифровой юань рассматривается как элемент более широкой стратегии усиления роли китайской валюты.
Как отмечает Мэтью Рошат в статье «Си Цзиньпин открыто обозначил валютные амбиции Китая», опубликованной в War on the Rocks (26 февраля 2026 года), председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал необходимость расширения международного использования юаня и укрепления его позиций в глобальных расчетах.
Технологическим инструментом для этого может служить проект mBridge — платформа трансграничных расчетов между центральными банками. Она формирует альтернативный канал международных платежей вне традиционной инфраструктуры, связанной с SWIFT.
Сегодня почти все мировые расчеты идут через систему SWIFT и используют доллар США. Если США накладывают санкции, страну просто «отключают от розетки». Китай хочет создать альтернативу.
Цифровой юань позволяет проводить трансграничные платежи напрямую между центральными банками, минуя американскую банковскую систему и SWIFT. Это особенно актуально для стран-участниц инициативы «Один пояс — один путь». Если торговля с Китаем перейдет в e-CNY, влияние доллара начнет таять. Для Пекина это способ обезопасить свою экономику от внешнего давления.
Потенциальные эффекты очевидны:
ускорение трансграничных расчетов;
снижение транзакционных издержек;
повышение устойчивости к внешним санкционным ограничениям.
В то же время остается открытым вопрос, станет ли такая система по-настоящему глобальной или сохранит преимущественно региональный характер.
7. Вызовы: страхи и ограничения
Несмотря на технологический прогресс, проект сталкивается с рядом вызовов.
Конфиденциальность: критики называют e-CNY инструментом усиленного государственного контроля, указывая на возможности мониторинга транзакций.
Технологический суверенитет: некоторые страны опасаются зависимости от китайской финансовой инфраструктуры в случае ее широкого международного распространения.
Доверие: для превращения юаня в полноценную резервную валюту требуется высокий уровень доверия к правовой и политической системе страны-эмитента.
Риски шпионажа: оппоненты называют цифровой юань «Троянским конем». Если ваши деньги это программный код, написанный в Пекине, то Пекин может знать о вас все: что вы едите, куда летите и кому симпатизируете.
Психология: готовы ли люди отказаться от приватности ради удобства? В Китае этот вопрос стоит не так остро, как в Европе или США, но для глобального доминирования доверие критически важно.
Кроме того, несмотря на масштаб внедрения, доля e-CNY в общем объеме розничных платежей Китая пока остается ниже, чем у частных платформ. Технологическое лидерство не всегда автоматически означает поведенческую революцию.
Вывод: деньги как программный код
Цифровой юань — это попытка переосмыслить природу денег в цифровую эпоху. Он сочетает в себе функции средства платежа, инструмента экономической политики и элемента геофинансовой стратегии.
Станет ли он двигателем новой экономики? Вероятно да, благодаря скорости, адресности и интеграции с банковской системой.
Станет ли он «троянским конем»? Это зависит от того, насколько мировое сообщество готово к финансовой архитектуре, где ключевые правила задаются не только рынком, но и государственным цифровым кодом.
Одно ясно: цифровые валюты центральных банков перестали быть теорией. И Китай сегодня — один из главных игроков в этой новой гонке.
