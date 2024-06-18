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Криптовалюта

Риски инвестирования в эфириум ETH или стоит ли покупать эфир (Etherium)

В 2021 году Эфириум (Ethereum) стал одной из самых популярных в мире криптовалют, и сохраняет эту позицию до сих пор, достигнув капитализации в 400 миллиардов долларов.
Риски инвестирования в эфириум ETH или стоит ли покупать эфир (Etherium)
Иллюстрация: Shubham Dhage/unsplash

В последние годы Эфир стабильно входит в Топ-3 лучших коинов, деля первые места с BTC (Биткоином) и USDT (Тезером). Инвестировать в него сегодня хотят многие, но нужно всегда учитывать как перспективы, так и сопутствующие риски!

Риски покупки Эфириума

Эфир — это не только децентрализованная система распределения коинов, но и мощный инвестиционный актив. Естественно, что, вкладывая в него деньги, вы подвергаетесь определенным рискам, но в случае с ETH они — минимальны.

Курс эфира действительно подвержен волатильности, но то же самое можно сказать и о любом другом современном активе, включая крупнейшую мировую валюту USD. То, что она когда-нибудь обесценится — вероятно, но пока что вероятность эта — ничтожна.

Волатильность курса

Эфириум подвержен значительным ценовым колебаниям. Хотя такая волатильность может предложить трейдерам возможности для заработка, она также значительно увеличивает риск потерь. Цены на криптовалюты могут резко изменяться в короткие сроки из-за рыночной спекуляции, изменений в регулировании или технологических нововведений.

Регуляторные риски

Криптовалюты находятся в зоне повышенного внимания регуляторов по всему миру. Любые новые законодательные акты или регулятивные изменения могут оказать существенное воздействие на стоимость и легальность использования эфира. Например, запрет на использование или торговлю криптовалютами в определённой стране может привести к падению цен.

Технологические риски

Эфириум функционирует на базе сложной технологии блокчейн, которая, хотя и проверена временем, всё еще может содержать неизвестные уязвимости. Ошибки в коде или сбои в системе могут привести к потере средств. Например, ошибки в смарт-контрактах уже приводили к значительным финансовым потерям.

Риски потери данных

Потеря доступа к кошельку ETH из-за забытого пароля, потери ключа или атаки хакеров может привести к необратимой потере всех находящихся там средств. Важно использовать надёжные методы защиты и резервного копирования.

Влияние на рынок от действий крупных игроков

Как и на других финансовых рынках, активности крупных держателей Эфириума (так называемых «китов») могут вызвать значительные колебания цен, особенно если эти игроки решат одновременно продать большие объёмы монет.

Отставание от конкурентов

В мире постоянно появляются новые блокчейн-платформы, предлагающие улучшенные возможности и решения.

Если Эфириум не сможет адаптироваться к изменениям рынка и новым технологиям, это может привести к уменьшению его доли на рынке и падению стоимости в долгосрочной перспективе.

Зависимость от сетевых эффектов

Валюта и платформа Эфириум в значительной степени зависят от количества пользователей и разработчиков, которые используют и поддерживают эту сеть. Любое снижение пользовательской активности или оттока разработчиков на другие платформы может негативно сказаться на стоимости и популярности эфира.

Инвестирование в Эфириум требует понимания всех этих рисков и готовности к возможным потерям. Необходимо также учитывать личные финансовые обстоятельства и разнообразить инвестиционный портфель для снижения рисков.

Почему стоит покупать Эфриум (ETH)

Оценивая стремительную капитализацию Эфира, можно утверждать, что сегодня это перспективное направление для инвестиций. Вкладывать фиатные деньги в эту криптовалюту стоит, как минимум, по пяти причинам, о которых пойдет речь ниже. 

Децентрализованная структура

Эфир не зависит ни от одного государства и банковской системы, и не может единовременно обесцениться при крахе того или иного политического режима. Это делает его более безопасным по сравнению с любой мировой валютой, включая и доллар США. 

Так как кошельки ETH распределены по всему миру и не имеют гео-привязки, местоположение отправителей и получателей монет не имеет значения.

Так, вы можете легко переводить средства как между соседними квартирами, так и между разными континентами. 

Залоговая ценность

В отличие от подавляющего большинства остальных криптовалют, Эфириум имеет высокую залоговую ценность, и его курс гораздо слабее подвержен взлетам и падениям. Этот актив стабилен, надежен, высоколиквиден и хорошо защищен. Это позволяет безопасно и с минимальными рисками использовать его в большинстве DeFi-протоколов.

Оплата комиссий

Многие DeFi-протоколы используют Эфир как основное платежное средство для комиссионных сборов, что также распространяется на другие криптосистемы ERC-20.

С окончательным внедрением Ethereum 2.0 эта тенденция только усилится, и из-за возросшей популярности сектора DeFi сегодняшние инвестиции в ETH окупятся сторицей.

Стекинг в Эфириум 2.0

За первые полгода после запуска Ethereum 2.0 в него инвестировали более 2 миллиардов долларов — посредством депозитного smart-контракта. Это отличный способ приумножения капитала, ведь системный стекинг в Ethereum 2.0 дает 15% пассивного годового дохода!

Использование нового алгоритма Proof-of-stake

Предыдущий алгоритм — Proof-of-work, на котором работал Ethereum, перестал быть актуальным, и был заменен на гораздо более эффективный — Proof-of-stake.

Теперь пользователи могут размещать часть своих активов в стекинг, тем самым обеспечивая себе неплохой пассивный доход!

К преимуществам Эфира также можно отнести его востребованность и распространенность. Эти монеты пользуются спросом во всем мире, и вам не составит труда купить или продать их в любой стране.

Стоит ли вкладывать деньги в эту монету для приумножения капитала — другой вопрос. Хотя аналитики и предсказывают повышение курса ETH в будущем, гарантировать это никто не может.

Важно понимать, что любая инвестиция в современном мире — рискованна, и Эфириум в этом смысле — не исключение. Но риски не так велики, чтобы отказываться от такой перспективной возможности!

Как купить Эфириум за наличные в Москве с помощью платформы Exnode

  1. Вход на сайт Exnode: Перейдите на сайт мониторинга Exnode и введите количество рублей, которое желаете обменять, или укажите сумму в ETH, которую хотите приобрести.

  2. Автоматический расчет валюты получения: Система автоматически предложит вам оптимальные варианты обмена на Ethereum по текущему курсу.

  3. Укажите город, в котором хотите совершить обмен: Выберите из списка город Москва.

  4. Просмотр топ обменников: Вы увидите список лучших обменников криптовалют в Москве, предлагающих выгодные курсы для операции обмена.

  5. Выбор обменника и пары для обмена: Зайдите на страницу выбранного обменника на сайте Exnode и выберите пару рубли на ETH.

  6. Ввод суммы для обмена: Введите количество рублей, которые хотите обменять, или количество ETH, которое хотите купить.

  7. Ввод контактной информации: Укажите свой контакт в Телеграм или другую удобную платформу связи для оперативного общения с менеджером.

  8. Инициация обмена: Нажмите кнопку «Обменять» и ожидайте связи от менеджера обменника.

  9. Уточнение деталей сделки: Обсудите с менеджером все детали сделки, включая время и место встречи для завершения обмена.

  10. Посещение офиса обменника: Придите в офис обменника с наличными рублями, обменяйте их на Ethereum, который будет отправлен на ваш криптовалютный кошелек.

Следуя этим шагам, вы сможете безопасно и эффективно купить Эфириум за наличные в Москве через платформу Exnode.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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