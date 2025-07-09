Международные платежи: как оплатить инвойс в Китай 

Что такое инвойс в Китай

Если вы работаете с Китайскими поставщиками или собираетесь купить у них что-то крупное — например, оборудование, запчасти, либо автомобиль, — вам обязательно пришлют инвойс в Китай. Это не что иное, как счет на оплату. Он содержит информацию о товаре, сумме сделки, реквизитах продавца и условиях поставки. На первый взгляд — обычная бумага, но именно от нее зависит, сможете ли вы правильно и безопасно провести перевод в Китай.

Инвойс в Китай в 2025 году особенно актуален для малого и среднего бизнеса. Многие ИП и юридические лица покупают у китайских компаний электронику, станки, комплектующие — а также б/у автомобили, мотоциклы и спецтехнику. И без правильно оформленного счета проведение платежа может быть невозможно из-за требований законодательства: банк просто не пропустит платеж без официального документа.

Часто спрашивают: а зачем физлицу инвойс в Китай за автомобиль? Все просто — без него вы не сможете подтвердить, что покупка легальна, а деньги отправлены не наобум. Таможня, банк и любые платежные системы требуют этот документ. Особенно если вы оплачиваете напрямую Китайской компании, без посредников.

Кроме самого счета, важно убедиться, что в нем указаны все нужные данные: реквизиты, назначение платежа, номер контракта (если есть), а также точная сумма к оплате. Инвойс и перевод в Китай — это связка, которая работает только при полном совпадении данных. Ошиблись — платеж может зависнуть на недели.