Как проходит банкротство физических лиц: все этапы от заявления до списания долгов

Уполномоченные органы — государственные структуры, перед которыми накопилась задолженность. Например, налоговая служба. Действуют те же условия: долг свыше 500 тысяч рублей и просрочка более 3 месяцев. На практике ФНС редко инициирует банкротство граждан — такие суммы обычно накапливаются у индивидуальных предпринимателей.

Кредиторы — банки, микрофинансовые организации, частные лица, которым должен гражданин. Могут обратиться в суд при задолженности свыше 500 тысяч рублей и просрочке более 3 месяцев. Заявление подает один кредитор или группа совместно.

Сам должник — может подать заявление даже при долге менее 500 тысяч рублей. Главное предоставить доказательства накопления долговых обязательств и отсутствия возможности их исполнять.

Инициировать признание гражданина банкротом могут несколько категорий лиц:

Кто может начать процедуру банкротства

Главное условие — неспособность исполнять обязательства в течение 3 месяцев. За это время кредиторы обычно начинают активные действия по взысканию, могут подключить коллекторов.

При долге от 25 тысяч до 1 миллиона рублей можно пройти бесплатную процедуру через МФЦ. При больших суммах банкротство оформляется только через арбитражный суд.

Документы о семейном положении и детях.

Сведения о сделках свыше 300 тысяч рублей.

Справки о доходах за 3 года, копия трудовой книжки.

Для судебного банкротства пакет документов значительно больше:

Для внесудебного банкротства через МФЦ понадобится минимальный набор:

Не составлялся план реструктуризации последние 8 лет.

Не было банкротства последние 5 лет.

Нет судимости по экономическим статьям.

Дохода достаточно для погашения долгов за 3 года.

План составляют финансовый управляющий и кредиторы, затем направляют в суд на утверждение. Документ содержит :

Реструктуризация проводится в рамках судебного банкротства и направлена на улучшение платежеспособности должника . Разрабатывается план изменения условий выплат, чтобы человек смог погасить задолженность.

Реализация имущества должника

Если реструктуризация не подходит или план не выполняется, назначается продажа имущества для погашения долгов. Процедура длится в среднем 6 месяцев, но может быть продлена судом.

Формирование конкурсной массы

Проводится опись всего имущества должника — движимого, недвижимого, долевой и совместной собственности. Финансовый управляющий проверяет, не скрыл ли должник какие-то активы. Имущество, не подлежащее продаже: Единственное жилье и участок под ним.

Личные вещи и одежда.

Мебель и бытовая техника.

Продукты питания.

Рабочие инструменты до определенной стоимости.

Государственные награды. Исключение: единственное жилье может быть продано, если оно в ипотеке и банк заявил требования по кредиту.

Оценка и торги

Имущество оценивает управляющий или привлеченный оценщик. Затем активы продаются через электронные торги в несколько этапов: Торги по стартовой цене.

Повторные торги со скидкой 10–15%.

Публичное предложение со скидкой до 50%. Кредиторы могут забрать имущество в счет долга до торгов. Если продать не удается, имущество возвращается должнику.

Расчеты с кредиторами