Как проходит банкротство физических лиц: все этапы от заявления до списания долгов

Кто может начать процедуру банкротства
Инициировать признание гражданина банкротом могут несколько категорий лиц:
Сам должник — может подать заявление даже при долге менее 500 тысяч рублей. Главное предоставить доказательства накопления долговых обязательств и отсутствия возможности их исполнять.
Кредиторы — банки, микрофинансовые организации, частные лица, которым должен гражданин. Могут обратиться в суд при задолженности свыше 500 тысяч рублей и просрочке более 3 месяцев. Заявление подает один кредитор или группа совместно.
Уполномоченные органы — государственные структуры, перед которыми накопилась задолженность. Например, налоговая служба. Действуют те же условия: долг свыше 500 тысяч рублей и просрочка более 3 месяцев. На практике ФНС редко инициирует банкротство граждан — такие суммы обычно накапливаются у индивидуальных предпринимателей.
Условия для объявления банкротства
При долге от 25 тысяч до 1 миллиона рублей можно пройти бесплатную процедуру через МФЦ. При больших суммах банкротство оформляется только через арбитражный суд.
Главное условие — неспособность исполнять обязательства в течение 3 месяцев. За это время кредиторы обычно начинают активные действия по взысканию, могут подключить коллекторов.
Необходимые документы
Для внесудебного банкротства через МФЦ понадобится минимальный набор:
Заявление.
Паспорт.
Документ о месте жительства.
Список кредиторов.
Для судебного банкротства пакет документов значительно больше:
Кредитные договоры, расписки, постановления о взыскании.
Справки о доходах за 3 года, копия трудовой книжки.
Паспорт, СНИЛС, ИНН.
Справки о банковских счетах.
Документы на имущество.
Сведения о сделках свыше 300 тысяч рублей.
Документы о семейном положении и детях.
Этап реструктуризации долгов
Реструктуризация проводится в рамках судебного банкротства и направлена на улучшение платежеспособности должника. Разрабатывается план изменения условий выплат, чтобы человек смог погасить задолженность.
План составляют финансовый управляющий и кредиторы, затем направляют в суд на утверждение. Документ содержит:
Перечень всех кредитов.
Общую сумму задолженности.
Новый график платежей.
Последствия нарушения плана.
Сроки реализации.
Условия для назначения реструктуризации:
Дохода достаточно для погашения долгов за 3 года.
Нет судимости по экономическим статьям.
Не было банкротства последние 5 лет.
Не составлялся план реструктуризации последние 8 лет.
Реализация имущества должника
Если реструктуризация не подходит или план не выполняется, назначается продажа имущества для погашения долгов. Процедура длится в среднем 6 месяцев, но может быть продлена судом.
Формирование конкурсной массы
Проводится опись всего имущества должника — движимого, недвижимого, долевой и совместной собственности. Финансовый управляющий проверяет, не скрыл ли должник какие-то активы.
Имущество, не подлежащее продаже:
Единственное жилье и участок под ним.
Личные вещи и одежда.
Мебель и бытовая техника.
Продукты питания.
Рабочие инструменты до определенной стоимости.
Государственные награды.
Исключение: единственное жилье может быть продано, если оно в ипотеке и банк заявил требования по кредиту.
Оценка и торги
Имущество оценивает управляющий или привлеченный оценщик. Затем активы продаются через электронные торги в несколько этапов:
Торги по стартовой цене.
Повторные торги со скидкой 10–15%.
Публичное предложение со скидкой до 50%.
Кредиторы могут забрать имущество в счет долга до торгов. Если продать не удается, имущество возвращается должнику.
Расчеты с кредиторами
Вырученные средства распределяются в строгой очередности:
Судебные и текущие расходы.
Алименты.
Возмещение вреда жизни и здоровью.
Зарплатные долги.
Остальные кредитные требования.
По завершении управляющий составляет отчет о реализации и погашении долгов. Суд списывает оставшуюся задолженность.
Почему суд может отказать в банкротстве
Основные причины отказа:
Достаточный уровень доходов для погашения долгов.
Не указана СРО арбитражных управляющих.
Не оплачены услуги финансового управляющего.
Неполный пакет документов.
Неправильно оформленное заявление.
Поэтому важно тщательно подготовиться к подаче заявления и лучше воспользоваться помощью специалистов.
Последствия банкротства
Положительные:
Полное списание большинства долгов.
Прекращение звонков коллекторов.
Остановка исполнительных производств.
Снятие арестов с имущества.
Ограничения после процедуры:
5 лет нужно сообщать о банкротстве при получении кредитов.
5 лет нельзя повторно банкротиться через суд (10 лет через МФЦ).
3 года запрет на должности руководителя, главного бухгалтера.
10 лет нельзя руководить кредитными организациями.
Нужна ли помощь юриста
Банкротство — сложная юридическая процедура с множеством нюансов. Самостоятельное прохождение возможно, но крайне затруднительно. Ошибки в документах или процедуре могут привести к отказу суда или затягиванию дела.
Профессиональный юрист поможет:
Правильно оценить перспективы банкротства.
Собрать полный пакет документов.
Выбрать надежного финансового управляющего.
Защитить интересы в суде.
Избежать признания недобросовестным банкротом.
