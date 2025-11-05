Имущество при банкротстве физлиц: что можно сохранить

Единственное жилье: защита по закону

Большинство обращающихся за процедурой банкротства владеют только одним жилым объектом. Единственным жильем признается дом, квартира или помещение, где зарегистрирован и проживает человек с семьей при отсутствии других жилых объектов в собственности.

Статья 446 ГПК устанавливает перечень имущества с защитой от взыскания. Сюда входят предметы обихода — бытовая техника, мебель, личные вещи. Также защищены предметы и инструменты стоимостью до 10 000 рублей, необходимые для профессиональной деятельности. Инвалиды сохраняют необходимое оборудование, автомобиль, медицинские препараты и компенсации, связанные с лечением.

Не подлежат взысканию памятные знаки, награды, ордена. Владельцы личных хозяйств сохраняют хозяйственные постройки и животных. И самое главное — единственное жилье остается у должника независимо от суммы долга.