Имущество при банкротстве физлиц: что можно сохранить

Единственное жилье: защита по закону
Большинство обращающихся за процедурой банкротства владеют только одним жилым объектом. Единственным жильем признается дом, квартира или помещение, где зарегистрирован и проживает человек с семьей при отсутствии других жилых объектов в собственности.
Статья 446 ГПК устанавливает перечень имущества с защитой от взыскания. Сюда входят предметы обихода — бытовая техника, мебель, личные вещи. Также защищены предметы и инструменты стоимостью до 10 000 рублей, необходимые для профессиональной деятельности. Инвалиды сохраняют необходимое оборудование, автомобиль, медицинские препараты и компенсации, связанные с лечением.
Не подлежат взысканию памятные знаки, награды, ордена. Владельцы личных хозяйств сохраняют хозяйственные постройки и животных. И самое главное — единственное жилье остается у должника независимо от суммы долга.
Примеры из практики
Случай первый: паника из-за квартиры
Мужчина 45 лет с долгом 900 000 рублей перед тремя банками планировал банкротство. В собственности — автомобиль и квартира, где проживала семья с несовершеннолетними детьми. Ежемесячный доход составлял 45 000 рублей. Опасаясь остаться без жилья, человек решил продать квартиру родственнику по рыночной стоимости.
Специалисты рекомендовали не совершать продажу — единственное жилье при банкротстве забрать не могут, это регулирует российское законодательство.
Результат: автомобиль продали с торгов за 260 000 рублей, половину выплатили супруге (машину покупали в браке). В конкурсную массу поступило 130 000 рублей, большую часть выплатили банкам. Квартира осталась во владении семьи, долги полностью списали.
Случай второй: банкротство с ипотекой
К специалистам обратился мужчина 29 лет с долгом 4 600 000 рублей (кредит 2 400 000, ипотека 2 000 000, налоги 200 000). В собственности — квартира и земельный участок под строительство в ипотеке, стройматериалы и инструменты. Из-за бизнес-неудач накопились просрочки, банк подал в суд на банкротство.
Инструменты и стройматериалы мужчина продал до банкротства за 40% реальной цены — специалист помог сделать официальную оценку и подготовил договор. С выручки погасили налоговую задолженность, часть денег выплатили банкам, остальное направили на расходы по процедуре.
Результат: участок, купленный в ипотеку, продали с торгов. Все кредиты списали, квартира осталась в собственности.
Элитная недвижимость: исключение из правил
По общему правилу единственное жилье не забирают. Но если у человека элитная жилплощадь в дорогом районе, кредиторы могут попытаться признать жилье роскошным и потребовать замены на более скромное, ссылаясь на разъяснения Конституционного суда.
Для этого им придется доказать, что должник купил квартиру для спасения денег от взыскания. Более того, взамен элитной квартиры кредиторы должны купить банкроту жилье попроще в том же районе — потратить свои деньги. На практике реализация единственного жилья происходит редко, когда человек явно мошенничал и купил огромную квартиру или дом на заемные средства.
Что точно продадут
Если есть другие объекты недвижимости — вторая квартира, дом, дача, гараж, машиноместо, земельный участок, объекты незавершенного строительства, автомобили, мотоциклы и любая техника на государственном учете — будьте готовы, что объекты продадут.
Не совершайте операции с имуществом без консультации специалиста по банкротству. Именно чрезмерная самостоятельность должников создает проблемы и споры в процедуре.
Что нельзя делать перед банкротством
Отчуждение имущества родственникам или через дарение. Законодательство 2025 года предусматривает, что сделки, заключенные в течение трех лет до признания несостоятельности, могут оспариваться финансовым управляющим и кредиторами. Подаренное имущество изымается и включается в конкурсную массу.
Продажа имущества по заниженной стоимости. Если незадолго до банкротства должник продал квартиру или ценное имущество по цене существенно ниже рыночной, сделку оспорят. На практике часто в договоре указывают заниженную стоимость, остальные средства передают наличными по расписке. Нерыночная цена указывает на недобросовестность должника — имущество вернут в конкурсную массу, сроки и стоимость процедуры вырастут, а списание долгов окажется под угрозой.
Полный расчет с одним кредитором в ущерб остальным. Если человек должен нескольким банкам, выплатив долг только одному, он нарушит интересы остальных кредиторов. Сделки с предпочтением отменяются, а должник рискует остаться с долгами — суд не освобождает от обязательств лиц, действующих недобросовестно.
Раздельное банкротство супругов. Если у супругов накопились общие долги, целесообразно подать на банкротство совместно — тогда придется платить не за два дела, а за одно, и сроки тоже вдвое меньше. При раздельном банкротстве финансовые управляющие супругов столкнутся с проблемой раздела имущества, что затянет оба дела.
Главный совет — не продавать и не дарить имущество без консультации со специалистом. Такая самодеятельность приводит к потере собственности и денег.
Залоговое имущество: можно ли сохранить
Если банк-залогодержатель включился в реестр требований, залоговая недвижимость и другая собственность под обременением включается в конкурсную массу, затем продается с торгов. С осени 2024 года единственную квартиру в ипотеке при банкротстве не продадут, если залоговый банк и должник заключат мировое соглашение.
Держатель залога контролирует всю ситуацию — разрабатывает положение о торгах, выбирает площадку и устанавливает начальную цену реализации. Так происходит с ипотечным жильем и автомобилями, приобретенными по автокредитованию. Выкупить имущество с торгов дешево не получится.
Выручка с продажи залоговой квартиры идет на погашение долга по залогу — 80% выплачивается банку, 7% — на вознаграждение финансовому управляющему, остальное — на расходы в процедуре и погашение задолженностей перед кредиторами первых очередей. Если в ипотеку вкладывали материнский капитал, его можно вернуть в Социальный фонд России и использовать повторно.
