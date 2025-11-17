Банкротство физических лиц: можно ли списать долги по возмещению ущерба имуществу

Как устанавливается форма вины

Определение формы вины — сложный процесс, который обычно происходит в суде. При этом учитываются различные факторы: обстоятельства причинения вреда, состояние потерпевшего и нарушителя, характер деятельности, размер причиненного ущерба.

Верховный Суд дал некоторые разъяснения по этому вопросу. Для отнесения неосторожности к грубой, суды исследуют все обстоятельства причинения вреда или ущерба. Суд сам определяет критерии оценки неосторожности действий причинителя ущерба.

Например, ущерб от дорожно-транспортного происшествия, совершенного водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, всегда относится к грубой неосторожности.