Банкротство физических лиц: можно ли списать долги по возмещению ущерба имуществу

Что понимается под ущербом имуществу
Ущерб имуществу — это негативные последствия для владельца собственности. К ним относятся утрата или полное уничтожение вещей (например, кража, разрушение в результате стихийных бедствий), частичное повреждение имущества, расходы на ремонт или восстановление поврежденного имущества, упущенная выгода или недополученный доход, если имуществом нельзя пользоваться до завершения ремонта.
Под имуществом понимаются не только вещи, объекты недвижимости или транспортные средства, но и денежные средства. Таким образом, кража денег (наличных или безналичных) также считается материальным ущербом.
Главный фактор: причина возникновения ущерба
При рассмотрении возможности списания долга по возмещению ущерба имуществу решающее значение имеет причина его возникновения. Выделяют следующие формы вины:
Умысел (прямой или косвенный) — когда нарушитель преднамеренно хотел причинить ущерб или должен был предполагать последствия своих действий.
Неосторожность (грубая или легкая) — когда умысла не было, но нарушитель должен был предвидеть возможные последствия.
Случайность — когда ущерб возник из-за непредвиденных обстоятельств.
Согласно статье 213.28 закона «О несостоятельности (банкротстве)», долги по возмещению ущерба, причиненного умышленно или по грубой неосторожности, не подлежат списанию при банкротстве.
Определение формы вины — сложный процесс, который обычно происходит в суде. При этом учитываются различные факторы: обстоятельства причинения вреда, состояние потерпевшего и нарушителя, характер деятельности, размер причиненного ущерба.
Верховный Суд дал некоторые разъяснения по этому вопросу. Для отнесения неосторожности к грубой, суды исследуют все обстоятельства причинения вреда или ущерба. Суд сам определяет критерии оценки неосторожности действий причинителя ущерба.
Например, ущерб от дорожно-транспортного происшествия, совершенного водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, всегда относится к грубой неосторожности.
Как взыскивается ущерб
Для взыскания ущерба пострадавшая сторона должна подтвердить основания, по которым причинен ущерб, форму вины ответчика, характер и размер ущерба, дополнительные последствия для собственника.
Чаще всего вопросы возмещения ущерба решаются через суд. После вынесения судебного решения должник обязан его исполнить, а взыскатель может направить документы в Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Банкротство и долги по возмещению ущерба
При подаче заявления на банкротство гражданин обязан указать все свои обязательства, включая долги по возмещению ущерба имуществу. Необходимо предоставить основание возникновения обязательства (например, реквизиты судебного акта), сумму задолженности на момент обращения, информацию о взыскателе (кредиторе).
Через МФЦ можно банкротиться с суммой обязательств от 25 000 до 1 000 000 рублей. При судебном банкротстве, если должник не укажет долг по возмещению ущерба, кредитор может сам заявить требование в реестр.
Варианты развития событий при банкротстве
Если ущерб причинен случайно или по легкой неосторожности: существует высокая вероятность, что такой долг будет списан в ходе процедуры банкротства.
Если ущерб причинен умышленно или по грубой неосторожности: такой долг, скорее всего, не будет списан. Должнику придется его выплачивать даже после завершения процедуры банкротства.
Особые ситуации
Некоторые случаи не относят к грубой неосторожности. К ним относятся затопления и пожары, возникшие вследствие непредвиденных обстоятельств, ущерб при спасении другого имущества и людей, повреждение автомобиля, припаркованного другим водителем с грубым нарушением Правил дорожного движения.
Ущерб, причиненный после начала процедуры
Если должник причинил ущерб чужому имуществу уже после начала процедуры банкротства, такой долг считается текущим платежом и не подлежит списанию в любом случае.
Также не списываются долги, если должник до банкротства совершал сделки с имуществом, нарушающие интересы кредиторов, или допускал неправомерные действия со своим имуществом в ходе банкротства.
Примеры из практики
Случай с затоплением квартиры. Женщина забыла закрыть кран в ванной перед уходом на работу, что привело к затоплению нижней квартиры. Ущерб составил 350 000 рублей. В ходе судебного разбирательства установили, что это произошло по легкой неосторожности — просто забывчивость, без грубого нарушения правил эксплуатации жилья. При последующем банкротстве этот долг был списан.
Случай с ДТП в состоянии опьянения. Мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие. Ущерб другому автомобилю составил 800 000 рублей. Суд квалифицировал это как грубую неосторожность. При банкротстве данный долг не был списан, и должник обязан его выплачивать.
Случай с пожаром из-за неисправной проводки. В частном доме произошел пожар из-за короткого замыкания старой электропроводки, что привело к повреждению соседнего строения на 600 000 рублей. Экспертиза установила, что владелец дома не проводил своевременный ремонт электросети, хотя знал о ее изношенности. Это квалифицировали как грубую неосторожность, и долг при банкротстве не списали.
Выводы
Процедура банкротства — сложный юридический процесс, особенно когда речь идет о долгах по возмещению ущерба имуществу. Списание таких долгов зависит от формы вины при причинении ущерба. Долги, возникшие по случайности или легкой неосторожности, могут быть списаны. Обязательства, появившиеся вследствие умысла или грубой неосторожности, списанию не подлежат.
Каждый случай уникален, и только профессиональный анализ ситуации может дать точный ответ о перспективах списания долгов при банкротстве. Специалисты помогут правильно оценить перспективы, грамотно подготовить все необходимые документы, разработать стратегию защиты интересов в суде, минимизировать риски отказа в списании долгов.
