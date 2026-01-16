Срок взыскания задолженности по кредитной карте: что нужно знать каждому

Как формируется долг по кредитной карте

Кредитная карта — это возобновляемый кредитный продукт, где заемщик вправе пользоваться лимитом в рамках действия договора, возвращая деньги частями. В отличие от обычного потребительского кредита, здесь нет единой даты полного возврата долга, что напрямую влияет на сроки взыскания.

Просрочка возникает не в момент использования кредитных средств, а тогда, когда заемщик нарушает обязанность внести минимальный платеж. Именно с этого момента появляется долг, а у банка — право требовать его возврата. При этом каждый пропущенный платеж может рассматриваться как отдельное нарушение.

На практике банки фиксируют дату первой существенной просрочки, после которой клиент перестает исполнять обязательства. Именно она чаще всего становится отправной точкой для расчета сроков, если спор доходит до суда.

Обычно развитие задолженности проходит следующие этапы: возникновение минимальной просрочки и начисление штрафов, направление требований и уведомлений заемщику, досрочное расторжение договора банком, подготовка документов для судебного взыскания.

Каждый из указанных этапов может повлиять на дальнейшее течение сроков и правовые последствия для должника. До взыскания через суд банк вправе также передать или продать долг коллекторам.