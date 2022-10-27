Продажа, реорганизация или ликвидация бизнеса в условиях мобилизации, санкций и пребывания заграницей

Негативное влияние на сферу бизнеса также оказывают постоянно расширяющиеся санкционные пакеты. Часть предпринимателей из-за этого сталкиваются с неразрешимыми проблемами, что привело к вспышке актуальности услуги по добровольной ликвидации.

С другой стороны, уходящие из страны иностранные компании освобождают большое количество ниш на российском рынке. Это дает возможность местному бизнесу расшириться и перестроиться, а также найти новых партнеров. Вследствие этого процедуры реорганизации в форме присоединения, выделения, слияния, разделения становятся как никогда востребованными на рынке.

Обо всех нюансах продажи, реорганизации и ликвидации бизнеса в условиях мобилизации, санкций, ухода иностранных компаний и пребывания собственника компании заграницей будет рассказано на бесплатном вебинаре от «Федресурс онлайн». Состоится мероприятие 2 ноября в 10:00 (мск). Подробнее о программе вебинара можно прочитать здесь.

Какие проблемы решит прослушивание вебинара?

Вы узнаете:

Правильный порядок процедуры ликвидации и реорганизации в условиях срочности (вступление в процедуры в течение 5 дней). Этапы ликвидации и реорганизации компании на территории РФ через посольство (при нахождении собственника за границей). Особенности и порядок продажи бизнеса в условиях срочной сделки. Особенности продажи бизнеса в РФ при нахождении за границей. Последствия неправильно проведенной ликвидации или реорганизации. Существует ли возможность одновременно ликвидировать и реорганизовать компанию в рамках одной процедуры. Что делать с имуществом при необходимости закрыть или реорганизовать юрлицо..

Организаторы бесплатного вебинара приготовили для всех участников полезные бонусы.

Все зарегистрировавшиеся получат:

Запись вебинара и презентацию спикеров.

Ответы на все вопросы, поступившие спикерам во время мероприятия.

Дорожные карты по ликвидации, продаже бизнеса и всем формам реорганизации.

Сертификат участника.

Скидка 20% на услуги по продаже, ликвидации и реорганизации компании.

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