Ведение бизнеса

Продажа, реорганизация или ликвидация бизнеса в условиях мобилизации, санкций и пребывания заграницей

В условиях мобилизации и напряженной политической обстановки многие собственники, уехавшие заграницу или только намеревающиеся это сделать, задаются вопросом: что делать с бизнесом? Есть ли возможность продать, реорганизовать или ликвидировать компанию в срочном порядке или находясь в другой стране?

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Продажа, реорганизация или ликвидация бизнеса в условиях мобилизации, санкций и пребывания заграницей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Негативное влияние на сферу бизнеса также оказывают постоянно расширяющиеся санкционные пакеты. Часть предпринимателей из-за этого сталкиваются с неразрешимыми проблемами, что привело к вспышке актуальности услуги по добровольной ликвидации.

С другой стороны, уходящие из страны иностранные компании освобождают большое количество ниш на российском рынке. Это дает возможность местному бизнесу расшириться и перестроиться, а также найти новых партнеров. Вследствие этого процедуры реорганизации в форме присоединения, выделения, слияния, разделения становятся как никогда востребованными на рынке.

Обо всех нюансах продажи, реорганизации и ликвидации бизнеса в условиях мобилизации, санкций, ухода иностранных компаний и пребывания собственника компании заграницей будет рассказано на бесплатном вебинаре от «Федресурс онлайн». Состоится мероприятие 2 ноября в 10:00 (мск).

Подробнее о программе вебинара можно прочитать здесь.

Какие проблемы решит прослушивание вебинара?

Вы узнаете:

  1. Правильный порядок процедуры ликвидации и реорганизации в условиях срочности (вступление в процедуры в течение 5 дней).
  2. Этапы ликвидации и реорганизации компании на территории РФ через посольство (при нахождении собственника за границей).
  3. Особенности и порядок продажи бизнеса в условиях срочной сделки.
  4. Особенности продажи бизнеса в РФ при нахождении за границей.
  5. Последствия неправильно проведенной ликвидации или реорганизации.
  6. Существует ли возможность одновременно ликвидировать и реорганизовать компанию в рамках одной процедуры.
  7. Что делать с имуществом при необходимости закрыть или реорганизовать юрлицо..

Организаторы бесплатного вебинара приготовили для всех участников полезные бонусы.

Все зарегистрировавшиеся получат:

  • Запись вебинара и презентацию спикеров.
  • Ответы на все вопросы, поступившие спикерам во время мероприятия.
  • Дорожные карты по ликвидации, продаже бизнеса и всем формам реорганизации.
  • Сертификат участника.
  • Скидка 20% на услуги по продаже, ликвидации и реорганизации компании.

Регистрируйтесь на бесплатный вебинар на сайте, чтобы знать о нюансах проведения процедур продажи, ликвидации и реорганизации бизнеса в непростых условиях 2022 года.

 

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