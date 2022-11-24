Фармацевтическая лицензия в Федресурсе: как исполнить обязанность по публикации сообщения в реестре?

И если про обязанность публиковать в реестре аудит, финансовую отчетность и ликвидацию предприниматели еще наслышаны, то о необходимости раскрывать лицензии многие начинают узнавать только сейчас. Это касается и лицензий на фармацевтическую деятельность.

Давайте разбираться в этом вопросе.

Зачем публиковать в реестре фармацевтическую лицензию?

О необходимости раскрывать сведения о лицензиях нам говорит подпункт «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц». Если это устанавливается законом, значит, раскрытие информации в реестре – есть обязанность. Обязанность, которая распространяется не только на ВСЕ юридические лица, но и на индивидуальных предпринимателей.

Причем сразу обращаем ваше внимание, что требования законодательства распространяются в отношении всех видов лицензий – публиковать в реестре необходимо в том числе медицинские, образовательные, фармацевтические и других лицензии. Любой документ, разрешающий компании или ИП заниматься определенным видом деятельность, должен быть опубликован в Федресурсе!

Что еще важно знать о публикации фармацевтической лицензии в реестр

В Федресурсе необходимо публиковать сведения не только о получении лицензии, но и о любом изменении ее статуса: переоформление, продление, аннулирование и т. д. Срок, в течение которого необходимо раскрывать сведения, – три рабочих дня с момента получения документа или любого изменения его статуса. Технические настройки реестра таковы, что в рамках одного сообщения можно внести сведения только об одной лицензии. Если последних у вас, к примеру, три, то придется размещать три отдельных публикации в Федресурс.

А если не исполнить обязанность, что будет?

Административная ответственность за отсутствие сведений о лицензиях, в том числе фармацевтической, предусматривается ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП. Она предполагает наложение на нарушителей штрафа в размере до 50 000 рублей или дисквалификации должностного лица на срок до трех лет.

Реальны ли эти штрафные санкции или никто не следит за исполнением компаниями и ИП обязанности?

С 2021 года госорганы в лице ФНС, Росреестра и Прокуратуры стали уделять особое внимание вопросам раскрытия информации в Федресурсе. Практика привлечения лиц к ответственности за неисполнение обязанности пополняется в буквальном смысле на ежедневной основе. «Не отстают» от этой тенденции и лицензии – сейчас это один из самых штрафуемых видов сообщений.

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми представлениями, которые Прокуратура направляет тем, кто не исполняет обязанность:

Как вы могли заметить, все предписания очень свежие. Следовательно, госорганы на самом деле осуществляют пристальный надзор за тем, как компании исполняют требования законодательства в части публикации сведений о лицензиях в реестр.

Не хотите попасть в число организаций, которые привлекаются к ответственности за Федресурс? Тогда опубликуйте сведения о фармацевтической лицензии в реестр. Как это сделать?

Переходите на сайт fedresurs.online и оставляйте заявку на публикацию. С помощью портала вы сможете всего лишь за 40 минут внести необходимые сведения в реестр и обезопасить себя от получения штрафа или дисквалификации.

Также на сайте вы можете получить бесплатную консультацию со специалистом, который расскажет вам о публикации информации в Федресурсе.