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Управление финансами

Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры

Целью любой коммерческой организации является получение прибыли и последующее её распределение участникам общества. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговым органом приводит к возникновению непредвиденных расходов. О том, что это за нарушения и как их избежать, мы поговорим ниже.
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Распределение прибыли участникам общества: как осуществляется и какие подводные камни у процедуры
Иллюстрация: Wirestock/Freepik

В соответствии с действующим законодательством, общество вправе выплачивать ежегодные и промежуточные дивиденды, решение о чем принимается общим собранием акционеров или участников и подтверждается протоколом.

Если акционерные общества обычно проводят корпоративные процедуры под контролем Регистраторов, то общества с ограниченной ответственностью рассчитывают только на свои силы. Что нужно знать последним?

Во-первых, протоколы общего собрания участников заверяются нотариально. Несоблюдение требования приведет к недействительности решений, а как следствие и самих выплат, поскольку они проводятся на основании протокола.

Даже если общество состоит из одного участника, это не освобождает от нотариального заверения.

Упростить процедуру принятия решений можно, прописав процедуру не нотариального заверения в уставе общества или отдельном протоколе.

Во-вторых, дивиденды должны выплачиваться пропорционально долям участников. Отступление от правила приведет к тому, что сумма, переплаченная участнику, дивидендами считаться не будет, а при невыплате дивидендов одному из участников распределение прибыли и вовсе считается несостоявшимся.

Если вас не устраивает такой подход к выплате дивидендов, в устав можно внести условие о непропорциональном распределении прибыли, однако это потребует единогласного решения общего собрания при стопроцентной явке.

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В-третьих, дивиденды могут выплачиваться только из прибыли компании. Если компания убыточна, то выплаты происходят за счет оборотных активов и не считаются распределением прибыли. Отдельно заострим внимание на выплате промежуточных дивидендов.

Если по итогу года прибыль компании меньше выплаченных промежуточных дивидендов, то разница считается выплатой не дивидендного характера.

В-четвертых, закон содержит ряд общих оснований не позволяющих распределять прибыль, а именно:

  • до полной оплаты уставного капитала;

  • до выплаты действительной стоимости доли (её части);

  • если общество отвечает признакам неплатежеспособности;

  • если стоимость активов ниже стоимости уставного капитала.

Чем это грозит обществу и его участникам?

Так как выплаченные суммы распределенной прибылью не являются, они считаются выплатами не дивидендного характера.

Если перечисления проводились в пользу юридических лиц или лиц, не связанных с обществом трудовыми отношениями, такие платежи будут для общества дебиторской задолженностью, а для участников неосновательным обогащением.

Обычно ФНС в таких ситуациях не требует возврата денег, ведь это подразумевает возврат уплаченного в бюджет НДФЛ — в части, касающейся физических лиц.

Когда участник одновременно является сотрудником компании, чаще всего директором, для общества возникает обязанность по уплате страховых взносов. Данная позиция устоялась в суде и успешно применяется инспекциями при проведении проверок.

Если подобный факт будет установлен в отношении вас, компанию ждут следующие финансовые последствия:

  • недоимка по страховым взносам в размере до 30% от суммы выплат;

  • пеня в размере от 1/300 до 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки;

  • штраф в сумме от 20 до 40% от суммы недоимки.

При неблагоприятных условиях обществу придется уплатить в бюджет и внебюджетные фонды 50 и более процентов от суммы выплаченных дивидендов, что для многих станет неподъемной суммой и приведет к банкротству.

Описанные проблемы возникают не так редко, как кажется. Чего стоят проверки, под которые попало большинство компаний, выплативших дивиденды во 2-3 квартале 2022 года, в период действия моратория.

Мы рекомендуем обезопасить свой бизнес, внимательно ознакомившись с законом 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и привести учредительные документы в соответствие требованиям закона и потребностям участников общества.

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