Оспаривание сделок при банкротстве: сроки давности, основания и практика

Законодатель предусматривает 2 крупных блока оснований, которые позволяют оспаривать такие сделки — общие и специальные.
В связи с распространенностью процедуры оспаривания сделок при банкротстве многие сталкиваются с рядом проблем в процессе ее реализации.
У компаний возникают следующие вопросы:
Какие сделки попадают в зону риска?
В каком порядке должна осуществляться процедура?
Кто имеет право обратиться в суд с заявлением об оспаривании сделок?
Смотрите видео, где руководитель проекта “Консалтинг онлайн” отвечает на эти вопросы.
Заявку для бесплатной консультации с экспертами “Консалтинг онлайн” по вопросам оспаривания сделок можно оставить здесь.
Онлайн-сервис для комплексного юридического сопровождения деятельности компаний от создания до ликвидации
Доступный консалтинг от команды экспертов в удобном онлайн-формате для компании с любой организационно-правовой формой и любым уровнем сложности задач
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid:
Комментарии