Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар! Выплата дивидендов без нарушений и проверок ФНС и ЦБ

Целью любого акционерного общества является получение прибыли и последующее ее распределение акционерам. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговой приводит к возникновению непредвиденных расходов.
29
Бесплатный вебинар! Выплата дивидендов без нарушений и проверок ФНС и ЦБ
Иллюстрация: freepik/freepik

Последняя правоприменительная практика свидетельствует о том, что при нарушении процедуры распределения прибыли ФНС успешно доначисляет до 30% суммы выплаченных дивидендов обществу, уплата которых может привести к возникновению признаков неплатежеспособности и потере бизнеса в результате неконтролируемого банкротства.

О выплате дивидендов без нарушений речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 27 июля в 10:00 (МСК).

Прослушав вебинар, вы получите ответы на следующие вопросы:

  • Как правильно оформить документы на выплату дивидендов?

  • Как налоговая узнает о нарушениях при выплате дивидендов?

  • Что такое переквалификация дивидендов в выплаты не дивидендного характера?

  • Какие финансовые риски возникают у общества в случае нарушения порядка выплаты дивидендов, и как их избежать?

  • Что произойдет, если ФНС России переквалифицирует выплаты акционерам в платежи не дивидендного характера?

Чтобы зарегистрироваться на вебинар, переходите на сайт!

Выплата дивидендов АО: Как распределить прибыль и избежать проверок ФНС и ЦБ

Бесплатный вебинар 27 июля в 10:00 (МСК)

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid:

Консалтинг Онлайн

Консалтинг Онлайн

«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации

10491 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    УСН

    Когда и как платим налог УСН за полугодие (2 квартал) 2023 года

    Взгляните на календарь — уже конец июля. Пора вносить второй в этом году авансовый платеж по УСН. В статье разберемся, когда платить, какие КБК указывать и что учесть, чтобы обойтись без штрафов.

    Когда и как платим налог УСН за полугодие (2 квартал) 2023 года
    2
    1,3 тыс.
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Налог на прибыль

    Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании

    Организации, применяющие общую систему налогообложения, обязаны считать и перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль. В зависимости от того, какова сумма выручки, компания платит либо ежеквартально, либо ежемесячно. Минфин рассмотрел ситуацию, когда компания создана в феврале 2022 года, а ежемесячная выручка превысила 5 млн. руб. в ноябре 2022 года.

    Налоговый ликбез. Как держать постоянно в тонусе всю бухгалтерскую службу компании
    1
    84
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налог на прибыль

    Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

    Если у компании на ОСНО доход за 4 предыдущих квартала менее 60 млн рублей (15 млн рублей в квартал в среднем), то она не платит ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Но у новых компаний позади нет 4 кварталов. Как поступить?

    Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль
    99
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Danone попал в крепкие хозяйственные руки, а в санкционных списках произошла ротация Тиньковых

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ начал поднимать процентную ставку, срок военнообязанности расширяют по возрасту в обе стороны, Минцифры хочет сделать мега-базу данных для ИИ, в ЦУМе прошла онлайн-распродажа со скидками в 99,9%, а в Англии вводят уголовку за криптомемы.

    53
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Депутаты предлагают передать полномочия по обеспечению лекарствами совершеннолетних больных спинальной мышечной атрофией Минздраву

    Предлагается обеспечивать лекарствами больных СМА на федеральном уровне.

    24
    Логотип nlukina
    nlukina
    Подакцизные товары

    Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%

    Продажи водки и коньяка упали на 16,4 и 20,3% за год. Такие показатели эксперты объясняют ростом нелегального рынка и заменой качественного алкоголя контрафактом.

    Из-за страха отравиться россияне стали меньше пить. Продажи водки и коньяка в России упали за год на 16,4 и 20,3%
    7
    82
    Логотип IT+Insurtech
    IT+Insurtech
    Обзоры для бухгалтера

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу

    Аналитики hh.ru провели анализ рынка труда ИТ-отрасли страны и выяснили, какие зарплаты предлагает бизнес айтишникам, насколько изменились доходы в вакансиях, как сильно отличаются зарплаты опытного и начинающего ИТ-специалиста.

    Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу
    89
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Больничные

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ

    С 2023 года исполнители по договорам ГПХ, кроме ИП и самозанятых физлиц, могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Расскажем, при каких условиях выплачивают больничный по договору ГПХ в 2023 году и что для этого нужно.

    Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ
    139
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бухгалтерские программы

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?

    Оперативно принимать бизнес-решения помогает BI-аналитика: технологии собирают и структурируют данные, а потом выводят результат в понятной для человека форме. Информацию можно выводить на дашборды и в разы ускорять аналитику. Разбираемся и сравниваем популярные продукты.

    5 BI-платформ для финансистов и предпринимателей. Как они работают и сколько стоят?
    40
    Читать еще