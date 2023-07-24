Бесплатный вебинар! Выплата дивидендов без нарушений и проверок ФНС и ЦБ

Целью любого акционерного общества является получение прибыли и последующее ее распределение акционерам. На этапе выплаты дивидендов компании допускают существенные нарушения, что в случае их выявления налоговой приводит к возникновению непредвиденных расходов.

Последняя правоприменительная практика свидетельствует о том, что при нарушении процедуры распределения прибыли ФНС успешно доначисляет до 30% суммы выплаченных дивидендов обществу, уплата которых может привести к возникновению признаков неплатежеспособности и потере бизнеса в результате неконтролируемого банкротства.

О выплате дивидендов без нарушений речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 27 июля в 10:00 (МСК).

Прослушав вебинар, вы получите ответы на следующие вопросы:

Как правильно оформить документы на выплату дивидендов?

Как налоговая узнает о нарушениях при выплате дивидендов?

Что такое переквалификация дивидендов в выплаты не дивидендного характера?

Какие финансовые риски возникают у общества в случае нарушения порядка выплаты дивидендов, и как их избежать?

Что произойдет, если ФНС России переквалифицирует выплаты акционерам в платежи не дивидендного характера?

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Выплата дивидендов АО: Как распределить прибыль и избежать проверок ФНС и ЦБ Бесплатный вебинар 27 июля в 10:00 (МСК) Зарегистрироваться

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