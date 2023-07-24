Бесплатный вебинар! Выплата дивидендов без нарушений и проверок ФНС и ЦБ

Последняя правоприменительная практика свидетельствует о том, что при нарушении процедуры распределения прибыли ФНС успешно доначисляет до 30% суммы выплаченных дивидендов обществу, уплата которых может привести к возникновению признаков неплатежеспособности и потере бизнеса в результате неконтролируемого банкротства.
О выплате дивидендов без нарушений речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 27 июля в 10:00 (МСК).
Прослушав вебинар, вы получите ответы на следующие вопросы:
Как правильно оформить документы на выплату дивидендов?
Как налоговая узнает о нарушениях при выплате дивидендов?
Что такое переквалификация дивидендов в выплаты не дивидендного характера?
Какие финансовые риски возникают у общества в случае нарушения порядка выплаты дивидендов, и как их избежать?
Что произойдет, если ФНС России переквалифицирует выплаты акционерам в платежи не дивидендного характера?
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Выплата дивидендов АО: Как распределить прибыль и избежать проверок ФНС и ЦБ
Бесплатный вебинар 27 июля в 10:00 (МСК)
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