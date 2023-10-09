Должная осмотрительность при выборе контрагента: какие документы нужны

Во главе успешного бизнеса стоит выстраивание отношений с благонадежными и порядочными контрагентами.

Выбор партнера для сотрудничества является основополагающим в вопросах развития компании и ее стабильности. Также взаимодействие только с проверенными контрагентами, которые имеют сугубо положительный имидж на рынке, исключит финансовые и налоговые риски для вашего бизнеса.

Чтобы у вас всегда были только надежные партнеры, при заключении любых договор и на старте сотрудничества с новыми контрагентами необходимо проявлять должную осмотрительность. Что это такое и в чем заключается?

Понятие должной осмотрительности

В законодательстве данное определение отсутствует. Термин был введен в практику постановлением Пленума ВАС от 12.10.2006 г. №53.

Должная осмотрительность подразумевает, что налогоплательщик использовал все имеющиеся и доступные ему ресурсы и инструментарий для проверки и получения данных о благонадежности потенциального партнера.

Зачем вообще потребовалось введение этой терминологии?

Должная осмотрительность была введена в практику по причине того, что некоторые организации сознательно стремятся незаконными методами сэкономить на налогах и привлекают в эти серые схемы своих контрагентов. Компания, которая честно и прозрачно ведет свою деятельность, может пострадать от связи с недобросовестным контрагентом: налоговый орган в праве отменить различные виды льгот, выдать отказ в вычетах и осуществить доначисление налоговых платежей.

Налоговые службы отслеживают и борются не только с мошенниками и реализуемыми ими незаконными методами ведения предпринимательской деятельности. Пострадать может и та компания, которая по ошибке/незнанию/невнимательности заключила сделку с мошенником или недобросовестным партнером.

В данном случае налоговая предполагает, что контрагенты фирм-однодневок — это компании, сознательно стремящиеся экономить на налогах незаконными способами.

В связи с этим, фискальные органы считают, что проявление должной осмотрительности при выборе партнера по бизнесу — это не какая-то дополнительная опция, а прямая обязанность бизнеса. И это не только позиция налоговой — такого же мнения придерживаются суды. Более того, указанное выше Постановление ВАС содержит следующую формулировку:

«Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности».

Что это фактически означает для всего бизнеса? Даже если компания не знала о том, что заключает сделку с мошенником, данное обстоятельство не окажет влияния на решение суда. Ведь незнание не освобождает от ответственности.

Ярким примером может служить дело № А32-2566/2016. Компания не проявила должную осмотрительность, что привело к доначислению 44 млн. руб. налогов и 20 млн. руб. пеней и штрафов. Суд поддержал позицию налоговой и постановил, что организация сама не проявила должную осмотрительность, что привело к заключению договора с фирмой-однодневкой.

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Признаки проявления должной осмотрительности

Министерство финансов определило, что в целях проявления должной осмотрительности налогоплательщик правомочен самостоятельно установить, какими методами он будет определять недобросовестных партнеров и в дальнейшем на основе полученной информации принимать решение о целесообразности сотрудничества с ними (письмо от 23.12.2016 № 03‑01‑10/77642).

Тем времен ФНС издала несколько писем, в которых определила, какие именно признаки организации могут насторожить ее потенциальных контрагентов. Среди них:

Отсутствие данных о регистрации в реестре юрлиц или ИП. Отсутствие сведений об офисе компании, ее складов и производственных помещений. Юр.адрес относится к адресу массовой регистрации. У компании нет сайта. Коды ОКВЭД не совпадают с тем, чем занимается организация. Плохая судебная история. Среди руководителей контрагента значатся дисквалифицированные лица. О потенциальном партнере есть негативные публикации в СМИ. Директор контрагента руководит большим количеством юрлиц и тд.

Вам не обязательно отслеживать все признаки для того, чтобы понять, что контрагент неблагонадежен. Но безусловно чем больше «сдерживающих» факторов, тем внимательнее необходимо принимать решение о сотрудничестве.

Где можно получить информацию о контрагенте

Сделать это вы можете самостоятельно. Для этого придется потратить много времени — чтобы «прошерстить» целый ряд источников и переработать значительные объемы информации. Получить полезные сведения можно:

На сайте ФНС. В реестре сведений о банкротстве. В картотеке арбитражных дел. В реестре недобросовестных поставщиков. На портале федеральной службы судебных приставов. В государственных реестрах лицензий.

Если у вас на регулярной основе появляются новые партнеры — такой метод точно не подойдет. Вы будете тратить бесконечное количество часов на проверку.

Работа в направлении проявления должной осмотрительности при выборе контрагента довольно трудозатратна и требует навыков хорошего детектива. Для поиска информации нужна въедливость, усидчивость и невероятное количество времени.

Оптимизировать этот емкий этап работы в вопросе проявления должной осмотрительности призвана наша услуга «Документы о проявлении должной осмотрительности», которая включает в себя:

Регламент проверки контрагентов. Инструкция проявления должной осмотрительности при налогообложении и спорах с ФНС России. Отчет о должной осмотрительности: собираем доказательства благонадежности контрагента в одном документе от компании «Консалтинг Онлайн».

Отчет о деятельности формируется не только путем применения системы аналитики, но и посредством специалистов аналитического, финансового и юридического отделов, а также с привлечением службы безопасности исполнителя.

Какие сведения мы проверяем?

Документ пригодится не только для внутренних целей компании, но и при налоговой проверке — если инспекторы будут выяснять, кто и как в организации выбирает контрагентов и заключает договоры с ними.

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