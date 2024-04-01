Регистрация в личном кабинете ЕГИСЗ до 01.04.2024 или штраф 250 тысяч и потеря медицинской или фармацевтической лицензии

Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — платформа Минздрава, которая создана, чтобы собирать, анализировать и хранить информацию от медицинских учреждений. Передавать данные в ЕГИСЗ должны все организации с фармацевтической и медицинской лицензией.

Зачем нужна ЕГИСЗ и что в нее входит

Внедрение системы — часть общего плана государства по цифровизации госсервисов и услуг. В здравоохранении она поможет упорядочить сведения, стандартизировать процессы, сделать медуслуги более доступными для обычных граждан и облегчить доступ к информации сотрудникам медицинских организаций. Задачи ЕГИСЗ:

оцифровка процессов в медицине;

информационный обмен между медучреждениями;

обеспечение равного доступа к медпомощи;

доступ к данным о рецептах на лекарственные средства.

Так, с помощью ЕГИСЗ медкарта пациента сохраняется на защищенных серверах и сведения в ней оперативно обновляются. Доступ к медкарте получают и врачи, и сам пациент. В конечном итоге такая система повысит прозрачность всех процессов и упростит контроль сферы здравоохранения.

ЕГИСЗ — это комплекс из 13 сервисов или подсистем. К основным можно отнести Федеральный регистр медицинских организаций (ФРМО) и Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР). В оба этих реестра (регистра) организация с медицинской или фармацевтической лицензий должна передавать информацию.

Подробнее о том, что такое ФРМО и ФРМР, рассказывали в этой статье.

Скачайте памятку по правилам регистрации в ЕГИСЗ и внесению данных в реестры ФРМР и ФРМО согласно новым требованиям Росздравнадзора на сайте.

Также среди основных подсистем ЕГИСЗ можно выделить:

электронную регистратуру, которая позволяет управлять потоками пациентов в режиме реального времени;

федеральную электронную медкарту, которая позволяет формировать базу данных по отдельным профилям оказания медпомощи;

федеральный реестр электронных медицинских документов (ФРЭМД), которые создают и хранят медорганизации;

регистры пациентов по отдельным нозологиям, в том числе реестры по различным заболеваниям, реестры документов о рождениях и смертях.

Полный список подсистем указан на официальном сайте ЕГИСЗ. В обслуживающие и технические подсистемы ЕГИСЗ медорганизациям представлять сведения не нужно. Однако необходимо подключиться к ФРМО и ФРМР. За непредоставление сведений в эти регистры для организаций предусмотрена ответственность.

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Что будет, если не подключиться к ЕГИСЗ

Медорганизации в случае непредставления данных в ЕГИСЗ будут нести административную ответственность по ст. 14.1 КоАП и ст. 19.20 КоАП.

Непредставление сведений считается грубым нарушением лицензионных требований. За это, согласно ч. 4 ст. 14.1. КоАП, должностным лицам положены штрафы 5–10 тысяч рублей, а юрлицам — 100–200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Эта статья применяется к коммерческим организациям — к тем, которые ведут предпринимательскую деятельность.

Согласно ч. 3 ст. 19.20 КоАП за аналогичное нарушение для организаций, деятельность которых не направлена на извлечение прибыли, возможны штрафы в 150–250 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 суток. Штрафы на должностных лиц в таких организациях установлены в размере 20–30 тысяч рублей.

Кроме того, несоблюдение закона в части внесения данных в ФРМР и ФРМО — основание для аннулирования медицинской или фармацевтической лицензии.

Как зарегистрироваться в ЕГИСЗ

Подключение к ЕГИСЗ — процесс достаточно трудоемкий. Он состоит из:

первичной регистрации в личном кабинете;

внесения данных в ФРМО и ФРМР.

Так как ЕГИСЗ предназначена, для того чтобы хранить и обрабатывать сведения от медицинских и фармацевтических организаций, при регистрации кабинета в ЕГИСЗ нужно подключиться к регистрам ФРМР и ФРМО.

Таким образом, регистрация организации в ЕГИСЗ — многоэтапный и непростой, но обязательный процесс. Отсутствие регистрации грозит учреждению штрафами вплоть до потери лицензии. Если у вас возникают сложности или вопросы, обращайтесь к профессионалам «Консалтинг Онлайн». Мы поможем вам подготовить документы и зарегистрироваться в ФРМО и ФРМР.

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