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Этапы регистрации кабинета в ЕГИСЗ (а также подсистемах ФРМР и ФРМР)

В статье даем пошаговую инструкцию по регистрации кабинета в ЕГИСЗ и подсистемах ФРМР и ФРМО для медорганизаций.
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Этапы регистрации кабинета в ЕГИСЗ (а также подсистемах ФРМР и ФРМР)
Иллюстрация: dcstudio/freepik

1. Проверьте, есть ли организация в реестре ФРМО. Это можно сделать по ссылке.

2. Если организации в списке нет, отправьте заявку, чтобы добавить организацию в ФРМО. Это нужно сделать через портал Госуслуг по инструкции, путем отправки заявки на электронную почту egisz@rt-eu.ru или через портал техподдержки ЕГИСЗ. Инструкция по заполнению заявки — на сайте

Срок рассмотрения заявки на Госуслугах — 2 рабочих дня, через ЕГИСЗ — 3 рабочих дня. После этого на почту или в личный кабинет придет идентификатор объекта OID созданной медорганизации и инструкция для входа в ФРМР и ФРМО.

3. Если организация планирует получить лицензию на медуслуги, дополнительно нужно отправить скан–копию заявления о предоставлении лицензии с подписью руководителя и печатью организации.

4. Подайте заявку на предоставление доступа к ФРМО и ФРМР согласно инструкции. В заявке на предоставление доступа укажите данные о сотрудниках, которые будут заниматься ведением подсистем. 

5. Дождитесь ответа от поддержки ЕГИСЗ о предоставлении доступа и перейдите по адресу: https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/.

6. Заполните личные кабинеты ФРМР и ФРМО. После того как доступы будут предоставлены, ответственные лица смогут вносить данные о клинике, в том числе о количестве врачей, оборудовании и т.д.

Авторизоваться нужно с помощью учетной записи на портале Госуслуг.  После авторизации можно будет редактировать регистр медицинских сотрудников организации. Его нужно заполнить.

7. После заполнения регистра у других работников тоже появятся свои личные кабинеты в ФРМР, заходить в которые они будут по ссылке: https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/login. Здесь сотрудники смогут проверить, актуальны ли данные о них, при необходимости — откорректировать сведения об образовании или смене фамилии. 

Сотрудник, который внесен в ФРМР, может набирать баллы для прохождения переаккредитации на портале непрерывного медицинского образования.

8. Чтобы получить доступ к другим подсистемам, например, электронной карте пациента, нужно использовать медицинскую информационную систему (МИС), которая будет обмениваться данными с сервисами Минздрава. Скорее всего, такая МИС уже установлена в клинике. Остается уточнить, поддерживает ли она обмен данными с государственной системой. 

МИС могут взаимодействовать с ЕГИСЗ напрямую, через созданную регионом государственную информационную систему или специального оператора иной информационной системы, уполномоченного Минздравом. Передача данных происходит через защищенный канал связишлюз VipNet.

Отметим, что для авторизации в ЕГИСЗ организации понадобится сертификат УКЭП и криптографическое программное обеспечение, чтобы пользоваться сертификатом. Для работы с электронными документами сотрудникам также потребуется электронная подпись.

Таким образом, регистрация организации в ЕГИСЗ — многоэтапный и непростой, но обязательный процесс. Отсутствие регистрации грозит учреждению штрафами вплоть до потери лицензии. Если у вас возникают сложности или вопросы, обращайтесь за консультацией к специалистам «Консалтинг Онлайн». Мы поможем вам подготовить документы и зарегистрироваться в ФРМО и ФРМР. 

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Этапы регистрации кабинета в ЕГИСЗ (а также подсистемах ФРМР и ФРМР)

В статье даем пошаговую инструкцию по регистрации кабинета в ЕГИСЗ и подсистемах ФРМР и ФРМО для медорганизаций.

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