ФРМР: обязательная регистрация (до 01.04.2024) медицинских и фармацевтических работников

Медицинские и фармацевтические работники, а также лица, которые обучаются медицинским и фармацевтическим специальностям, должны зарегистрироваться в ФРМР. Разбираемся в этой подсистеме ЕГИСЗ.

Единая государственная информационная система здравоохранения — это совокупность информационно-технических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку деятельности участников системы здравоохранения.

Минздрав планирует, что с помощью ЕГИСЗ в 2024 году граждане смогут получать электронные рецепты и льготные лекарства, подавать заявления на полис ОМС и на прикрепление к медорганизации.

В 2025 году система будет интегрирована с порталом Госуслуг и граждане смогут записываться на прием к врачу, диспансеризацию, профилактический осмотр и вакцинацию через интернет.

ЕГИСЗ состоит из нескольких подсистем с отдельным функционалом. Доступ к ним отличается в зависимости от целей и задач участника системы.

В настоящий момент обязательными подсистемами, в которых должны зарегистрироваться медицинские организации, являются федеральный реестр медицинских фармацевтических работников (ФРМР) и федеральный реестр медицинских и фармацевтических организаций (ФРМО).

Подробнее о регистрации в ФРМО мы рассказывали в этой статье.

Что такое ФРМР

ФРМР — вторая, помимо ФРМО, обязательная подсистема ЕГИСЗ. Она позволяет автоматизировать сбор, накопление, хранение, обработку и передачу данных о количественном и качественном составе медработников организаций, которые являются соискателями медицинской лицензии, а также лиц, которые обучаются по образовательным программам высшего или среднего медицинского или фармацевтического образования.

В подсистеме несколько регистров:

регистр медицинских и фармацевтических работников;

регистр обучающихся (этот регистр, в основном, заполняют образовательные организации);

регистр земских докторов и фельдшеров;

программный регистр единовременных компенсационных выплат;

отчеты об эксплуатации ФРМР (этот регистр большей частью применяют контролирующие органы).

Учет сотрудника в ФРМР нужен для его дальнейшего учета в Федеральном реестре медицинских организаций. То есть в ФРМО нужно указывать список своих сотрудников. Но внести их туда компания не сможет, если работники не зарегистрированы в ФРМР.

Кроме того, отсутствие в регистре сотрудника накладывает на его работу дополнительные ограничения. В частности, он не может работать с электронными документами или заниматься телемедициной, к нему нельзя будет записаться на прием через электронную регистрацию.

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Какие сведения о работнике содержатся в ФРМР

Если кратко, в реестре содержатся сведения о медицинских работниках, их квалификации и стаже работы:

ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, данные паспорта, ИНН;

сведения об образовании и квалификациях, данные о сертификате специалиста или аккредитации специалиста;

сведения о месте работы сотрудника: организация, ее структурное подразделение, должность, стаж;

информация о членстве в медицинских профессиональных некоммерческих организациях.

Какие процессы автоматизирует ФРМР

С помощью ФРМР можно автоматизировать следующие процессы:

Создание карточки медработника.

При приеме на работу ответственный сотрудник медорганизации ищет в системе карточку принятого специалиста. Если такой карточки в системе нет, то он создает ее и вносит необходимые данные о новом работнике.

Учет персонифицированных сведений медработника.

Если данные о медработнике изменились, их вносят в карточку. Если у ответственного лица медорганизации нет доступа к данным, которые нужно изменить, он подает заявку через техподдержку ЕГИСЗ.

Создание карточки лица, прошедшего обучение, и учет сведений о нем.

Когда учащийся получает документ об образовании, ответственный сотрудник образовательного учреждения вносит сведения в ФРМР. Если сведения поменялись, то их также нужно внести в систему.

Сведения в карточках медицинских работников и обучающихся нужно обновлять в течение 3 рабочих дней после получения актуализированных данных.

Частью ФРМР является личный кабинет медработника, в котором сотрудник может подать заявление на периодическую аккредитацию, проверить статус по заявлениям, а также ознакомиться со статьями для медицинского персонала, например, на тему новых технологий в лечении различных заболеваний.

Регистрация в ФРМР

Как и в случае с ФРМО, регистрация в ФРМР проходит в два этапа.

На первом нужно зарегистрировать компанию в системе, на втором — получить доступ к работе с личным кабинетом. Для регистрации требуется подтвержденная учетная запись на ЕПГУ (портал Госуслуг) 3 уровня.

Для регистрации компании в системе нужно подать заявление по установленной форме, в котором помимо общих сведений о компании указать вид и профиль деятельности в соответствии с приказом Минздрава от 06.08.2013 № 529н, а также уровень организации согласно предъявляемым требованиям. Заявку на регистрацию вправе подавать руководитель организации.

После этого можно переходить к следующему этапу — регистрироваться в подсистемах ФРМО и ФРМР, добавлять в регистры свою медорганизацию и сотрудников.

Получить доступ к ФРМО и ФРМР можно двумя способами:

через портал Госуслуги;

через портал технической поддержки ЕГИСЗ.

Ответственность за непредставление сведений в федеральные реестры

С 1 апреля 2024 в КоАП законом № 402-ФЗ вводится новая статья 13.51 КоАП, согласно которой нарушение должностным лицом сроков и порядка внесения информации в ЕГИСЗ повлечет:

штраф в размере 30 000 рублей;

дисквалификацию на срок до 1 года.

Одновременно уже действуют нормы, которые позволяют привлекать к ответственности медицинские организации за неисполнение требований закона. Части 3 и 4 ст. 14.1. КоАП содержат ответственность за нарушение требований, предусмотренных лицензией при осуществлении предпринимательской деятельности.

Нормы предусматривают следующую ответственность: индивидуального предпринимателя могут оштрафовать на 8 тысяч рублей, должностное лицо — на 10 тысяч рублей, юридическое лицо — на 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные при осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, чреваты еще большими штрафами (ст. 19.20 КоАП): для индивидуальных предпринимателей — 20 тысяч рублей, для должностных лиц — 30 тысяч рублей, для юридических лиц — 250 тысяч рублей.

И главное — отсутствие регистрации в государственных реестрах медицинских работников и медицинских организаций может привести компанию к лишению лицензии.

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