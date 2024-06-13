Как правильно провести процедуру реорганизации в 2024 году

Реорганизация предполагает такую трансформацию, в результате которой юридические лицо изменяется, или перестает существовать. Это зависит от целей формы реорганизации, которых пять: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование (ст. 57 ГК). Рассмотрим подробности реорганизационных процедур.

Какие бывают формы реорганизации и когда они применяются

Формы, перечисленные в ГК, могут применяться как в «чистом» виде, так и в сочетании. Одновременно с присоединением может иметь место разделение, выделение — с присоединением, разделение — со слиянием, выделение — со слиянием. Суть каждой процедуры показали в табличном виде:

Форма реорганизации Суть процедуры, последствия Слияние Два и более юридических лица объединяются в одно, и их права и обязанности переходят к новой организации (п. 1 ст. 58 ГК). Присоединение Одно, два или более юридических лиц присоединяются к другому. Ему же передаются права, на него переводятся обязанности присоединенной организации (п. 2 ст. 58 ГК). Разделение Из одного юрлица получаются несколько. К ним переходят права и обязанности первоначальной организации (п. 3 ст. 58 ГК). Выделение Из одного лица выделяется еще одно (несколько), при этом первоначальная организация продолжает существовать, а права и обязанности частично переходят к новым образованиям. Также меняется организационно-правовая форма (п. 4, 5 ст. 58 ГК).

Какую формы выбрать — зависит от того, какие цели, преследуют собственники. На практике, когда продолжение коммерческой деятельности нецелесообразно, а юрлицо не способно выполнять обязательства, избирают слияние и присоединение.

Если необходимо лишь пересмотреть бизнес-процессы, снизить давление конкурентов, и нет нужды прекращать деятельность, то осуществляют разделение, выделение, преобразование. Форма реорганизации избирается по итогам комплексной оценки перспектив.

Начало реорганизации

Основание для реорганизации — это решение, принятое учредителями (участниками) или уполномоченным органом (п. 1 ст. 57 ГК), как правило, на внеочередном общем собрании. Инициировать его проведение могут:

генеральный директор;

совет директоров ООО;

любой участник, обладающий не менее чем 1/10 долей от общего числа голосов участников ООО. Ему достаточно подать письменное требование в дирекцию.

Решение о реорганизации принимается только единогласно. Если в ООО лишь один участник, то решение о реорганизации принимает он единолично.

Рассылаем уведомления

Не позднее трех рабочих дней после принятия решения направьте в ИФНС уведомление (ф. № Р12003), чтобы в ЕГРЮЛ была внесена запись о старте реорганизации.

Затем направьте данные о реорганизации в Федресурс — не позднее трех рабочих дней после принятия соответствующего решения. Не пренебрегайте этой обязанностью, иначе могут последовать штрафы до 50 000 руб., или дисквалификация (ст. 14.25 КоАП).

Далее дважды, с интервалом раз в месяц, разместите в «Вестнике государственной регистрации» такое же уведомление. Обратите внимание, что при преобразовании обращаться в «Вестник…» нет необходимости.

Если в реорганизации заняты два и более юридических лица, то публикацию делает то, которое последним приняло решение о реорганизации, или то, которое названо в решении о реорганизации как обязанное это сделать. Публикацию оно делает от имени всех организаций, указывая:

сведения о каждом участнике реорганизации;

форму реорганизации;

порядок и условия заявления требований кредиторами и т.п.

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Какие нужны документы для регистрации реорганизации

Документы для завершения регистрации реорганизации предоставьте в ИФНС не позднее:

30 дней от даты второй публикации уведомления в «Вестнике…» и

трех месяцев со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации.

Какие именно — зависит от формы процедуры.

Форма реорганизации Документы Преобразование Заявление о регистрации (ф. № Р12016);

Учредительные документы (если не используется типовой устав);

Документ об уплате госпошлины (4 000 руб. за каждое создаваемое юрлицо). Не оплачивается, если документы подаются в электронном виде Слияние Заявление о регистрации (ф. № Р12016);

Учредительные документы (если не используется типовой устав);

Документ об уплате госпошлины (4 000 руб. за каждое создаваемое юрлицо). Не оплачивается, если документы подаются в электронном виде;

Договор о слиянии. Разделение: Заявление о регистрации (ф. № Р12016);

Учредительные документы (если не используется типовой устав);

Документ об уплате госпошлины (4 000 руб. за каждое создаваемое юрлицо). Не оплачивается, если документы подаются в электронном виде;

Передаточный акт. Выделение: Присоединение Заявление о регистрации (ф. № Р12016);

Договор о присоединении.

Как составлять передаточный акт

Вы уже обратили внимание на то, что передаточный акт требуется не всегда. Он определяет права и обязанности при разделении и выделении, а при слиянии, присоединении, преобразовании не требуется (ст. 58 ГК).

Чтобы его сформировать, проводится инвентаризация по оценке активов (согласно п. 27 положения…, утв. приказом Минфина от 29.07.98 № 34н), — это единственно правильный способ определить, какое имущество и обязательства будут переданы по акту.

Формализованного бланка нет, но, обратившись к ст. 59 ГК, можно утверждать, что в нем должны быть положения о правопреемстве:

по всем обязательствам реорганизованного лица в отношении кредиторов и должников, включая и оспариваемые обязательства;

в связи с изменением стоимости, состава, вида имущества; возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей, которые произойдут после даты, на которую составляется акт.

Передаточный акт утверждают учредители (участники) ООО или орган, принявший решение о реорганизации. Приложите акт вместе с другими нужными документами к заявлению и направьте в ИФНС. Отсутствие акта (также как и неуказание в нем положений о правопреемстве) — основание для отказа в госрегистрации (п. 2 ст. 59 ГК).

Перед подачей документов на регистрацию убедитесь в том, что все расчеты и обязательства проведены и исполнены. Это касается всех — кредиторов, бюджета, внебюджетных фондов. Несмотря на то, что проведение сверки расчетов с ИФНС при реорганизации формально не обязательно, сделайте ее, чтобы избежать проблем и отказов в регистрации. Сверку налогоплательщики вправе инициировать по собственной инициативе (подп. 5.1 п. 1 ст. 21 НК). Налоговики, проверив отчеты, в течение пяти рабочих дней после обращения подготовят акт.

Пакет документов можно подать через МФЦ, напрямую в ИФНС, через интернет с применением ЭП, что позволит сэкономить на госпошлине.

Кадровый вопрос

Реорганизация — не повод для увольнений (ст. 75 ТК), но если кто-то из трудящихся не пожелает продолжать работать в связи с этой процедурой, его увольняют по п. 6 ст. 77 ТК. Чтобы заранее выяснить, есть ли такие несогласные, лучше заранее уведомить работников о реорганизации.

Обратите внимание, что законодательство не указывает ни срока, ни формы такого уведомления. Но в нем логично будет отразить, помимо сообщения о предстоящем факте, информацию о том, что работник вправе выбрать — продолжать работу или нет, а также попросить в письменном виде сообщить о принятом решении.

Окончание реорганизации

По истечении пяти рабочих дней, считая с даты представления документов (п. 1 ст. 8 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) заявитель получает лист записи ЕГРЮЛ и учредительный документ с отметкой ИФНС. Момент завершения регистрации зависит от формы реорганизации (ст. 16 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

при преобразовании и слиянии — с даты регистрации вновь возникшей организации;

при разделении и выделении — с даты регистрации последнего из возникших лиц;

при присоединении — с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных организаций.

Соответственно все обязательства первоначального юрлица переходят к новому субъекту.

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