Как должнику правильно инициировать банкротство

Очевидно, что уже в ближайшее время фирма не сможет погасить обязательства по долгам. Если есть законные основания, то необходимо подать заявление о признании своего ООО несостоятельным. Если их нет, то можно инициировать этот процесс. В любом случае придется пройти несколько этапов.

Публикация в Федресурсе

Не менее чем за 15 дней до обращения в арбитражный суд необходимо опубликовать в Федресурсе уведомление о намерении подать заявление о банкротстве (ст. 7, 37, 213.4, 213.5 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Такую публикацию делает должник — юридическое лицо или ИП (ст. 37, 213.4 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, определение ВС от 18.07.2018 № 308-ЭС18-3917).

Это «срочная» мера, по истечение 30 дней опубликованные сведения считаются утратившими силу. При публикации уведомления путем случайного выбора выявляется наименование и адрес СРО, один из членов которой будет утвержден временный управляющий, и его нужно указать в заявлении о банкротстве (п. 2, 5 ст. 37 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Отсутствие подтверждения публикации в Федресурсе может стать основанием для отказа в принятии заявления. Также за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность (ст. 14.25 КоАП):

штраф до 50 000 руб.;

дисквалификация для должностного лица.

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Как составить заявление

Когда заявление на банкротство подает должник, то в нем указываются (п. 2 ст. 37 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ):

Арбитражный суд, в который подается заявление.

Сумма неоспариваемых денежных требований, которые имеют кредиторы, с указанием причин возникновения долга. Указываются, в том числе, и требования, срок исполнения которых наступил на день подачи заявления.

Суммы долгов перед гражданами, работниками, авторами. Имеются в виду требования по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, зарплате, выходным пособиям, авторским вознаграждениям и т.п.

Размер долга по налогам и другим платежам обязательного характера.

Все принятые к производству судами (в том числе третейскими) иски, исполнительные и иные документы, предъявленные для списания в безакцептном порядке.

Все имущество, которое есть у должника — недвижимость, деньги, дебиторская задолженность и т.п.

ОГРН, ИНН должника.

Номера счетов должника во всех кредитных организациях с указанием адресов.

Наименование и адрес СРО, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляющий.

Сообщите в этом же заявлении, по каким причинам невозможно удовлетворить на все 100% требования кредиторов. Укажите на то, что если будет обращено взыскание на имущество компании, то хозяйственная деятельность осложнится. Приведите в заявлении перечень приложений и другие сведения, которые могут иметь отношение к рассмотрению банкротного дела.

Подписывает заявления уполномоченное лицо — руководитель, представитель по доверенности и т.п. Несвоевременная подача заявления на банкротство может стать основанием для привлечения руководства к субсидиарной ответственности. Очень важно сделать все правильно сразу, чтобы не допустить просрочки и не оказаться виноватым.

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Какие документы приложить

Это должны быть данные, которые подтверждают (ст. 38 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ):

наличие долга;

неспособность удовлетворить требования кредиторов на 100%;

основания формирования долга и другие обстоятельства, которые подтверждают факты, изложенные в заявлении.

К таким документам относятся:

учредительные документы;

лист записи ЕГРЮЛ (ф. № Р51003);

свежая выписка из ЕГРЮЛ;

список кредиторов и дебиторов заявителя, с указанием их адресов и с расшифровкой состава долгов;

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы;

заключение оценщика о стоимости имущества — если есть;

документальное подтверждение уплаты госпошлины (6 000 руб., ст. 126, 224 АПК, ст. 333.21 НК), или права на льготы;

доказательства публикации в Федресурсе уведомления о намерении подать заявление о банкротстве (ст. 7, 42 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ) и другие документы.

Если есть ходатайства, то они также прилагаются к заявлению (ст. 37 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Все документы представляются в подлинниках или надлежаще удостоверенных копиях (п. 3 ст. 38 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ), то есть за подписью уполномоченного лица и с печатью (при наличии), или же заверенные нотариусом.

Как подать заявление

Подавайте заявление в арбитражный суд по месту регистрации в письменной форме. Способ подачи можно выбрать любой — почтой, курьером и т.д. Главное, чтобы выбранный способ позволял подтвердить получение пакета документов и их перечень — например, заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении и описью вложений.

Чтобы подать заявление непосредственно в арбитраж, можно «встать» в электронную очередь — такая возможность реализована на сайтах судов. Также можно подать заявление, заполнив форму в ИС «Мой арбитр» (п. 1 ст. 37 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст. 125 АПК, Порядок…, утв. приказом Судебного департамента при ВС от 28.12.2016 № 252).

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Может ли арбитраж отказать в приеме заявления

Не позднее пяти дней с даты поступления заявления арбитраж определяется с тем, примет ли он его (п. 2 ст. 42 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Отказ в приеме может быть по таким причинам:

совокупный размер долга ООО менее 300 000 руб. (ст. 33 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ);

уже возбуждено дело о банкротстве или идет одна из его процедур — наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и конкурсное производство (ст. 43 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

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