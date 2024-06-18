Увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов всех участников: порядок и особенности процедуры увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью

Все участники общества с ограниченной ответственностью могут вносить дополнительные вклады в общество, тем самым увеличивая его уставный капитал.

Внесение вклада — это право, а не обязанность участника. Решение о внесении вкладов всеми участниками принимается на общем собрании участников (участником единолично) и оформляется протоколом (решением).

Решение принимается 2/3 голосов. В решении нужно отразить общую стоимость дополнительных вкладов, а также единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Обратите внимание, что такое решение ОСУ (единственного участника) должно быть нотариально удостоверено.

После принятия решения у участников есть 2 месяца, на протяжении которых они могут внести дополнительный вклад. При этом в качестве вклада могут быть внесены денежные средства, ценные бумаги, права требования, вещи и иные имеющие денежную оценку права.

Далее в зависимости от обстоятельств могут возникнуть 2 базовые ситуации:

1. В отведенный срок все участники ООО внесли дополнительные вклады в определенном решением порядке и размере.

В этом случае в течение месяца с момента окончания двухмесячного срока внесения вкладов общее собрание участников должно:

утвердить итоги внесения дополнительных вкладов участниками общества

внести изменения в устав общества.

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Одновременно номинальные доли всех участников в обществе увеличиваются пропорционально на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада. Завершающим этапом является регистрация произошедших изменений налоговым органом (для этого нужно подать заявление с приложением необходимых документов).

2. В отведенный срок не все участники внесли дополнительные вклады в определенном решением порядке и размере.

В данном случае процедура увеличения уставного капитала признается по общему правилу несостоявшейся.

Поступившие вклады общество обязано вернуть в разумный срок. В противном случае удержание может расцениваться как неосновательное обогащение и повлечь обязательства общества по оплате процентов за пользование чужими денежными средствами или по возмещению упущенной выгоды.

Между тем, судебная практика знает несколько исключений из описанных выше правил. Касаются они в основном вопроса о том, является ли увеличение уставного капитала для общества необходимым, экономически выгодным и эффективным.

Например, вопреки положениям о том, что нарушение сроков внесения вкладов является основанием для признания увеличения несостоявшимся, в отдельных случаях такой пропуск срока допустим — в частности, для расчетов с кредиторами, чтобы избежать состояния банкротства. К такому выводу пришел КС в постановлении от 21.02.2014 № 3-П, в настоящий момент суды придерживаются данной позиции.

Поводя итоги, отметим, что при увеличении уставного капитала ООО путем внесения дополнительных вкладов всеми участниками важно не просто соблюсти формальную процедуру, но и обратить внимание на экономический эффект и результаты увеличения капитала.

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