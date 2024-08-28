Лицензия на алкоголь в Федресурсе не попадает под мораторий до 2030 года и публикуется организациями в реестре — разъяснило Минэкономразвития

Какие лицензии на алкоголь не подпадают под мораторий на публикацию в Федересурсе и лицензиатам с какими видами деятельности необходимо предоставлять обязательные сообщения в реестр, рассказываем в статье.

Обязанность публикации сообщения о лицензии в Федресурсе установлена подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129.

Недавно постановление Правительства объявило мораторий на публикацию лицензий до 2030 года (однако это касается только лицензий полученных после 16.08.2023), все лицензии, полученные до этой даты — публикуются в прежнем порядке.

Вместе с тем Министерство экономического развития разъяснило, что мораторий не распространяется на лицензиатов по следующим видам деятельности:

Производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции. Использования атомной энергии. Пользования недрами.

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Если нарушить обязанность по публикации алкогольной лицензии в Федресурсе?

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 000 рублей и дисквалификация от предпринимательской деятельности от 1 года до 3 лет при повторном нарушении.

С 2023 года Прокуратура установила массовый надзор за обязательными публикациями в Федресурсе. Направляет организациям предписания, и затем иски в суды. С примерами санкций за Федресурс по всем субъектам РФ за 2022–2024 гг. можно ознакомиться здесь.

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Важные нюансы по публикации лицензии на алкоголь в Федресурсе!

Размещать в Федресурсе нужно информацию не только о получении лицензии, но и о любом изменении ее статуса. Ваша алкогольная лицензия была продлена, переоформлена, аннулирована и т.д.? Сообщите об этом в реестр! На исполнение обязанности закон отводит 3 рабочих дня с момента получения лицензии или ее статусного изменения. Если у вас имеется несколько документов, разрешающих заниматься определенными видами деятельности, раскрывать информацию нужно о каждом. Причем с таким расчетом, что 1 лицензия = 1 сообщение. Вместить данные о нескольких документах в одну публикацию не представляется возможным ввиду технических требований реестра.

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