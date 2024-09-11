Как составить сообщение об уменьшении уставного капитала в Вестнике государственной регистрации

Если нарушить сроки, порядок или допустить ошибки в публикации сообщений об уменьшении уставного капитала в Вестнике госрегистрации — ФНС откажет в регистрации процедуры на основании ст.23 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц», поскольку был нарушен порядок уведомления кредиторов. Поэтому важно знать порядок правильного оформления публикации об уменьшении УК. Что нужно знать?

При подаче заявки на публикацию сообщения об уменьшении уставного капитала в «Вестник государственной регистрации» необходимо учитывать, что текст сообщения здесь формируется автоматически.

Необходимо поочередно внести требуемые для каждого конкретного типа сообщения данные, после чего будет сформировано сообщение, которое в дальнейшем будет опубликовано в печатной и электронной версии журнала.

Для составления сообщения об уменьшении уставного капитала ЮЛ в предложенные поля вводятся следующие данные:

1. Раздел «Публикуемая организация» — от чьего имени будет опубликовано сообщение. Здесь нужно ввести ИНН либо ОГРН организации. При внесении ИНН либо ОГРН автоматически подгружаются также КПП, полное и краткое наименование организации с ОПФ и единоличный исполнительный орган (должность и ФИО). Индекс и адрес необходимо внести самостоятельно. Также по желанию можно добавить контактный телефон и E-mail организации.

2. Раздел «Информация о принятом решении» — здесь указывается кем и на основании какого документа принято решение об уменьшении УК. Сначала из предложенного списка нужно выбрать орган, принявший решение (единственным участником, общим собранием участников и т. д.). Если в выпадающем списке нет нужного вам варианта — необходимо выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать наименование иного органа в творительном падеже (например «Администрацией города Москвы»). Указывать орган, принявший решение необходимо в полном соответствии с вашим документом об уменьшении УК, так как далее заявку на публикацию будет проверять менеджер Вестника и при несоответствии может забраковать заявку.

Далее вносим документ, на основании которого принято решение. Выбираем из списка вид документа (Решение, Протокол, Постановление, Указ и т. д.).

При отсутствии нужного варианта — выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать нужный вид документа. Указываем номер документа (числовой, буквенный формат либо их сочетание) и дату решения.

3. Раздел «Требования кредиторов» — здесь указывается срок и адрес для предъявления требований кредиторов. Адрес можно указать юридический, поставив галочку в окне «Соответствует местонахождению организации» либо нужный вам, введя индекс и адрес самостоятельно.

4. Раздел «Сведения об уставном капитале» — здесь указываются в числовом формате размер уставного капитала организации, сумма, на которую уменьшается уставный капитал и размер измененного уставного капитала. При желании можно прописать в буквенном формате данные значения, поставив галочку «добавить прописью» в соответствующем окошке, но в таком случае итоговая стоимость сообщения будет увеличена! (стоимость сообщения на Вестнике исходит от цены за 1 кв. см.). Рекомендуется сначала проставить галочки «добавить прописью», проверить итоговый текст, а затем убрать их, оставив только числовое значение.

В поле «Способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала» необходимо прописать формулировку как в вашем решении об уменьшении УК.

Ее легко найти, как правило, она начинается со слова «Путем…». Например, «…изменяется путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника» — вы вставляете все что идет после слова «путем».

Срок исковой давности (в месяцах) можно указать в интервале от 6 до 9 месяцев. Эта обязательная формулировка будет автоматически сформирована в конце сообщения.

5. Раздел «Заявитель» — здесь указываются данные лица, которое будет подписывать бланк-заявку и сопроводительное письмо. Это делает либо руководитель организации, либо представитель по доверенности — можно выбрать из выпадающего списка. Вносятся ФИО лица, контактный телефон, электронная почта и паспортные данные — серия, номер, дата выдачи, кем выдан.

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Далее заполняется общая, для всех типов сообщений графа «Оформление заказа». Здесь можно указать:

1. Первичная эта публикация или повторная (повторная указывается если ранее уже было опубликовано сообщение с таким же текстом).

2. Возможность обеспечить повторную публикацию и через сколько дней. Для сообщения об уменьшении УК стандартно указывается через 30 дней, так как оно публикуется дважды с периодичностью один раз в месяц. При отметке о повторной публикации сообщение с таким же текстом будет опубликовано через указанный вами срок в одном из следующих выпусков журнала. Стоимость сообщения при обеспечении повторной публикации будет увеличена в 2 раза!

3. Оформление бухгалтерских документов — можно выбрать из списка: на публикуемую организацию, на иное лицо (в данном случае нужно принять согласие на условия оформления документов на иное лицо, а также заполнить данные организации по аналогии с заполнением раздела «Публикуемая организация») либо не требуется. Если выбран вариант «на публикуемую организацию» либо «на иное лицо» также заполняется дополнительное поле каким способом получить бухгалтерские документы. Способ выбирается из списка:

забрать из редакции (г. Москва);

доставить по местонахождению публикуемой организации;

доставить по иному адресу (только Россия) дополнительно указывается адрес доставки и получатель;

передать через ЭДО (электронный документооборот). В этом варианте также принять согласие об условиях передачи документов через ЭДО и выбрать оператора ЭДО из предложенного списка.

4. Возможность получить экземпляр печатного издания журнала — забрать из редакции (г. Москва) либо направить заказным письмом. Тут же можно указать сколько экземпляров требуется (указать в штуках) и когда их получить (с первичной публикацией либо с повторной).

Также при желании можно оставить пояснительный комментарий для проверяющего менеджера по тексту или документам для публикации. В случае, если организация работает без печати, ставится соответствующая галочка.

5. Завершающий этап — выбрать способ подачи сообщения — используя электронную подпись для подачи заявки через сайт либо не используя, предоставить документы в региональное представительство (возможно не для всех регионов РФ).

Готовый текст для публикации при желании можно подкорректировать, вернувшись наверх и убрав галочку «Формировать автоматически». При этом обязательные сведения должны остаться.

Если вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения об уменьшении УК в Вестнике государственной регистрации и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте Вестник Онлайн.

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