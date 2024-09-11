Как составить сообщение об уменьшении уставного капитала в Вестнике государственной регистрации

При подаче заявки на публикацию сообщения об уменьшении уставного капитала в «Вестник государственной регистрации» необходимо учитывать, что текст сообщения здесь формируется автоматически.
Необходимо поочередно внести требуемые для каждого конкретного типа сообщения данные, после чего будет сформировано сообщение, которое в дальнейшем будет опубликовано в печатной и электронной версии журнала.
Для составления сообщения об уменьшении уставного капитала ЮЛ в предложенные поля вводятся следующие данные:
1. Раздел «Публикуемая организация» — от чьего имени будет опубликовано сообщение. Здесь нужно ввести ИНН либо ОГРН организации. При внесении ИНН либо ОГРН автоматически подгружаются также КПП, полное и краткое наименование организации с ОПФ и единоличный исполнительный орган (должность и ФИО). Индекс и адрес необходимо внести самостоятельно. Также по желанию можно добавить контактный телефон и E-mail организации.
2. Раздел «Информация о принятом решении» — здесь указывается кем и на основании какого документа принято решение об уменьшении УК. Сначала из предложенного списка нужно выбрать орган, принявший решение (единственным участником, общим собранием участников и т. д.). Если в выпадающем списке нет нужного вам варианта — необходимо выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать наименование иного органа в творительном падеже (например «Администрацией города Москвы»). Указывать орган, принявший решение необходимо в полном соответствии с вашим документом об уменьшении УК, так как далее заявку на публикацию будет проверять менеджер Вестника и при несоответствии может забраковать заявку.
Далее вносим документ, на основании которого принято решение. Выбираем из списка вид документа (Решение, Протокол, Постановление, Указ и т. д.).
При отсутствии нужного варианта — выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать нужный вид документа. Указываем номер документа (числовой, буквенный формат либо их сочетание) и дату решения.
3. Раздел «Требования кредиторов» — здесь указывается срок и адрес для предъявления требований кредиторов. Адрес можно указать юридический, поставив галочку в окне «Соответствует местонахождению организации» либо нужный вам, введя индекс и адрес самостоятельно.
4. Раздел «Сведения об уставном капитале» — здесь указываются в числовом формате размер уставного капитала организации, сумма, на которую уменьшается уставный капитал и размер измененного уставного капитала. При желании можно прописать в буквенном формате данные значения, поставив галочку «добавить прописью» в соответствующем окошке, но в таком случае итоговая стоимость сообщения будет увеличена! (стоимость сообщения на Вестнике исходит от цены за 1 кв. см.). Рекомендуется сначала проставить галочки «добавить прописью», проверить итоговый текст, а затем убрать их, оставив только числовое значение.
В поле «Способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала» необходимо прописать формулировку как в вашем решении об уменьшении УК.
Ее легко найти, как правило, она начинается со слова «Путем…». Например, «…изменяется путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника» — вы вставляете все что идет после слова «путем».
Срок исковой давности (в месяцах) можно указать в интервале от 6 до 9 месяцев. Эта обязательная формулировка будет автоматически сформирована в конце сообщения.
5. Раздел «Заявитель» — здесь указываются данные лица, которое будет подписывать бланк-заявку и сопроводительное письмо. Это делает либо руководитель организации, либо представитель по доверенности — можно выбрать из выпадающего списка. Вносятся ФИО лица, контактный телефон, электронная почта и паспортные данные — серия, номер, дата выдачи, кем выдан.
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Далее заполняется общая, для всех типов сообщений графа «Оформление заказа». Здесь можно указать:
1. Первичная эта публикация или повторная (повторная указывается если ранее уже было опубликовано сообщение с таким же текстом).
2. Возможность обеспечить повторную публикацию и через сколько дней. Для сообщения об уменьшении УК стандартно указывается через 30 дней, так как оно публикуется дважды с периодичностью один раз в месяц. При отметке о повторной публикации сообщение с таким же текстом будет опубликовано через указанный вами срок в одном из следующих выпусков журнала. Стоимость сообщения при обеспечении повторной публикации будет увеличена в 2 раза!
3. Оформление бухгалтерских документов — можно выбрать из списка: на публикуемую организацию, на иное лицо (в данном случае нужно принять согласие на условия оформления документов на иное лицо, а также заполнить данные организации по аналогии с заполнением раздела «Публикуемая организация») либо не требуется. Если выбран вариант «на публикуемую организацию» либо «на иное лицо» также заполняется дополнительное поле каким способом получить бухгалтерские документы. Способ выбирается из списка:
забрать из редакции (г. Москва);
доставить по местонахождению публикуемой организации;
доставить по иному адресу (только Россия) дополнительно указывается адрес доставки и получатель;
передать через ЭДО (электронный документооборот). В этом варианте также принять согласие об условиях передачи документов через ЭДО и выбрать оператора ЭДО из предложенного списка.
4. Возможность получить экземпляр печатного издания журнала — забрать из редакции (г. Москва) либо направить заказным письмом. Тут же можно указать сколько экземпляров требуется (указать в штуках) и когда их получить (с первичной публикацией либо с повторной).
Также при желании можно оставить пояснительный комментарий для проверяющего менеджера по тексту или документам для публикации. В случае, если организация работает без печати, ставится соответствующая галочка.
5. Завершающий этап — выбрать способ подачи сообщения — используя электронную подпись для подачи заявки через сайт либо не используя, предоставить документы в региональное представительство (возможно не для всех регионов РФ).
Готовый текст для публикации при желании можно подкорректировать, вернувшись наверх и убрав галочку «Формировать автоматически». При этом обязательные сведения должны остаться.
Если вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения об уменьшении УК в Вестнике государственной регистрации и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте Вестник Онлайн.
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