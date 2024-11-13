Образовательная лицензия в Федресурсе: Сроки и порядок публикации

Это требование предусмотрено согласно пп. «м» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Все юридические лица и ИП обязаны публиковать сведения о лицензиях в Федресурсе. Это касается всех видов лицензий, включая лицензии на образовательную деятельность.

Организации и ИП обязаны самостоятельно размещать в Федресурсе информацию о получении лицензии, изменении ее статуса, а также приостановлении, продлении или аннулировании лицензии.

Сроки публикации лицензии на образовательную деятельность в Федресурсе

Важно соблюдать сроки: сообщение о получении или любом изменении статуса лицензии должно быть опубликовано в Федресурсе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения или изменения статуса лицензии. Каждая лицензия должна быть опубликована в отдельном сообщении в Федресурсе. Если у компании несколько лицензий, необходимо разместить отдельное сообщение для каждой из них.

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Какая ответственность за нарушение обязанности по публикации лицензии на образование в Федресурсе

К 2024 году сформировалась большая практика предписаний со стороны прокуратуры за отсутствие информации о лицензиях или ошибки в публикациях в Федресурсе. В направляемых организациям и ИП предписаниях за нарушения в Федресурсе прокуратура требует:

незамедлительно устранить нарушения;

привлечь в ответственности ответственных лиц мерами дисциплинарного воздействия;

отчитаться в органы Прокуратуры об указанных выше действиях.

В случае нарушения любого из требований — прокуратура направляет иски в суды (о чем на несколько лет уже также скопилась большая практика).

Ознакомиться с сотнями примеров предписаний прокуратуры за нарушение обязанности размещения лицензий на образовательную деятельность в Федресурсе по всем регионам РФ можно на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».

Несоблюдение требований по публикации лицензий в Федресурсе также к ответственности по статье 14.25 КоАП, а именно к штрафу до 50 000 рублей и дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.



Если вы впервые столкнулись с публикацией сообщения о лицензии на образовательную деятельность в Федресурсе и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение о лицензии (чтобы не получить штраф или предписание прокуратуры) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса «Федресурс Онлайн». Специалисты составят текст сообщения и опубликуют его за 30 минут, а госпошлина реестра уже будет включена в стоимость услуги.

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