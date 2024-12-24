Роскомнадзор и обработка персональных данных

Любая компания и ИП, взаимодействующие с физицами — будь то сотрудники, исполнители, партнеры или клиенты — должны соблюдать правила по сбору, обработке, хранению и уничтожению персональных данных

Персональные данные — это любая личная информация, которая прямо или косвенно идентифицирует человека.

Роскомнадзор следит за правильностью обработки данных. Поэтому, чтобы организации было разрешено запрашивать персданные, нужно сообщить в Роскомнадзор. Он вносит организацию в реестр операторов по обработке персональных данных. Это обязательное условие, перед тем как нанять сотрудников или привлечь исполнителей для работы.

В ходе проверок компании обязаны предоставить инспекторам все необходимые документы, дополнительную информацию, а также обеспечить свободный доступ к оборудованию и помещениям, где происходит работа с персональными данными.

Правила обработки данных регулирует закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Обязанности операторов:

Уведомление Роскомнадзора о проведении операций с персональными данными.

Разработка корпоративной политики в области персональных данных, в которой должны быть описаны: методы их сбора, хранения, обработки и утилизации, информация о том, кто имеет к ним доступ. Все требования указаны в законе № 152-ФЗ.

Сбор личных данных только с согласия их владельца, в некоторых случаях требуется письменное согласие.

Использование информационных систем, расположенных на территории России, для сбора, обработки и хранения персональных данных.

Обеспечение защиты персональных данных от доступа посторонних лиц и их утечек.

Обработка персональных данных должна быть правомерной, добросовестной и соответствовать целям, для которых эти данные собирались. Например, если компания собирает данные о кандидатах для трудоустройства, она не может использовать эти данные для целей маркетинга или передавать третьим лицам без согласия владельца.