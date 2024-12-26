Персональные данные организации: как соблюдать требования Роскомнадзора

Любая компания и бизнес, которые собирают персональные данные граждан, обязаны соблюдать требования закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных».

Цель закона 152-ФЗ (статья 2) — оградить данные физлиц (личные, семейные, частные) от незаконного к ним доступа и распространения.

Утечка персональных данных или жалобы от клиентов могут сильно повлиять на репутацию организации. Если данные попадают в руки мошенников, то нарушаются права и свободы их владельцев, а бизнес теряет доверие пользователей.

Несоблюдение закона может привести к крупным штрафам. За нарушение правил обработки данных Роскомнадзор может выписать штрафы до нескольких миллионов рублей. Например:

Организация работала с персональными данными физлица без его согласия. Повторное нарушение предусматривает штраф — до 1,5 млн рублей (ч. 2.1, ст. 13.11 КоАП).

Организация работала с персональными данными без использования баз данных, стоящих на учете в РФ. Штраф за первое нарушение — до 6 млн рублей, за повторное — до 18 млн рублей (ч. 8, 9 ст. 13.11 КоАП).

Если коротко, то несоблюдение организацией требований закона № 152-ФЗ может привести к штрафам, ненужным проверкам, утрате репутации.