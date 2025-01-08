Работа с какими персональными данными обязывает пройти регистрацию в Роскомнадзоре 

Персональные данные — это личные сведения физического лица. Каждая компания при устройстве сотрудника на работу просит предоставить его личные данные, ведь для подписания договора от потенциального работника нужен паспорт, СНИЛС, трудовая книжка. Также, в зависимости от специфики организации, могут потребоваться и другие данные работника.

Персональные данные охраняются законом. Компания не имеет права разглашать такую информацию или предоставлять ее третьим лицам без согласия сотрудника. Роскомнадзор следит, чтобы не было утечки данных и велась правильная их обработка, для этого любая компания должна быть внесена в реестр операторов персональных данных.

При открытии компании и до найма первых сотрудников руководитель должен уведомить Роскомнадзор о работе с персональными данными. Роскомнадзор вносит компанию в реестр — она становится оператором по обработке персданных.

Предоставление данных в Роскомнадзор необходимо для полноценного контроля за обработкой личной информации. Только после этого этапа организация получает право работать с ними.

В уведомлении следует детально указать: