Персональные данные: Изменения с 30.05.2025. Бесплатный вебинар!

С 30 мая 2025 года Роскомнадзор начнет применять новые правила и штрафы в отношении всех компаний и ИП, которые так или иначе работают с персональными данными. Это — подавляющее большинство бизнеса.
Проблема в том, что изменения затрагивают не только юридическую документацию, но и ИТ-системы, кадровые процессы, маркетинг, электронные коммуникации и даже сайты. Ранее за нарушения ПДн компании отделывались предупреждениями или штрафами в пределах 10–50 тысяч рублей. Теперь речь идет о миллионах.
Что именно грозит:
Административная ответственность по 9 новым составам статьи 13.11 КоАП.
Уголовная ответственность за отдельные виды нарушений.
Штраф до 300 000 рублей за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре.
Штраф от 700 000 до 18 000 000 рублей за неправильную обработку персональных данных.
Обязательные требования к ИБ: от защиты баз 1С до настройки форм обратной связи на сайте.
Компании срочно вынуждены перестраивать процессы, чтобы соответствовать новым нормам. Однако многие пока не понимают, с чего начать, как оценить риски и что конкретно нужно изменить.
Чтобы помочь вам действовать грамотно и своевременно, мы проводим бесплатный вебинар, на котором разберем:
Все ключевые изменения законодательства с 30.05.2025.
Пошаговые действия по защите данных в организации.
Как подготовиться к проверке Роскомнадзора и избежать санкций.
Как настроить 1С, CRM и сайт под новые требования.
Какие документы и регламенты обязательно должны быть у каждой компании и ИП.
Кому будет полезен вебинар:
Директорам и собственникам бизнеса, которые несут ответственность за соблюдение закона.
Юристам и бухгалтерам, которые оформляют документы и отвечают за правовую сторону.
Кадровикам, маркетологам и IT-специалистам, работающим с базами данных.
Участники получат:
Чек-лист необходимых процедур и настроек.
Чек-лист обязательной документации и требований к корпоративным сайтам.
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