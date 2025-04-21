Персональные данные: Изменения с 30.05.2025. Бесплатный вебинар!

Бесплатный вебинар поможет разобраться в нововведениях и действовать грамотно и своевременно.

С 30 мая 2025 года Роскомнадзор начнет применять новые правила и штрафы в отношении всех компаний и ИП, которые так или иначе работают с персональными данными. Это — подавляющее большинство бизнеса.

Проблема в том, что изменения затрагивают не только юридическую документацию, но и ИТ-системы, кадровые процессы, маркетинг, электронные коммуникации и даже сайты. Ранее за нарушения ПДн компании отделывались предупреждениями или штрафами в пределах 10–50 тысяч рублей. Теперь речь идет о миллионах.

Что именно грозит:

Административная ответственность по 9 новым составам статьи 13.11 КоАП.

Уголовная ответственность за отдельные виды нарушений.

Штраф до 300 000 рублей за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре.

Штраф от 700 000 до 18 000 000 рублей за неправильную обработку персональных данных.

Обязательные требования к ИБ: от защиты баз 1С до настройки форм обратной связи на сайте.

Компании срочно вынуждены перестраивать процессы, чтобы соответствовать новым нормам. Однако многие пока не понимают, с чего начать, как оценить риски и что конкретно нужно изменить.

Чтобы помочь вам действовать грамотно и своевременно, мы проводим бесплатный вебинар, на котором разберем: Все ключевые изменения законодательства с 30.05.2025. Пошаговые действия по защите данных в организации. Как подготовиться к проверке Роскомнадзора и избежать санкций. Как настроить 1С, CRM и сайт под новые требования. Какие документы и регламенты обязательно должны быть у каждой компании и ИП.

Кому будет полезен вебинар:

Директорам и собственникам бизнеса, которые несут ответственность за соблюдение закона.

Юристам и бухгалтерам, которые оформляют документы и отвечают за правовую сторону.

Кадровикам, маркетологам и IT-специалистам, работающим с базами данных.

Участники получат:

Чек-лист необходимых процедур и настроек.

Чек-лист обязательной документации и требований к корпоративным сайтам.

Участие в вебинаре бесплатное. Количество мест ограничено. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно по кнопке ниже.

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Персональные данные, информационная безопасность и защита данных с 30.05.2025 Бесплатный вебинар 23 апреля 2025 года в 10:00 МСК Записаться

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