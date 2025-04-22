Информационная безопасность организации с 30.05.2025. Вебинар о новых требованиях для всех организаций!

С 30 мая 2025 года вступают в силу масштабные изменения законодательства в сфере персональных данных и информационной безопасности. Эти изменения затрагивают все организации и ИП, вне зависимости от их размера и отрасли.

Особенно важно подготовиться:

руководителям и владельцам бизнеса;

бухгалтерам и юристам;

специалистам по кадрам, маркетингу и IT.

Главная проблема — в резком ужесточении требований и санкций. Если раньше многие компании ограничивались формальной политикой обработки ПДн и паролем на компьютер, то теперь этого недостаточно. Несоблюдение новых норм будет караться не только крупными штрафами, но и уголовной ответственностью.

Что именно меняется:

В статью 13.11 КоАП добавлено 9 новых составов административных правонарушений.

Штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре составит до 300 000 рублей.

За нарушения при обработке персональных данных — до 18 000 000 рублей.

Ужесточаются требования к настройке IT-систем: 1С, CRM, веб-сайтов.

Возникает риск персональной ответственности должностных лиц за инциденты с данными.

Чтобы помочь разобраться в новых правилах и избежать рисков, мы проводим бесплатный вебинар с участием профильных экспертов. В программе — два направления: Персональные данные 2025: новые обязательные меры, регистрация, штрафы Информационная безопасность: требования к системам, документообороту и действиям в случае утечки

На вебинаре вы получите конкретные ответы:

Какие действия нужно предпринять до 30.05.2025.

Что именно изменилось в законодательстве и как это повлияет на ваш бизнес.

Как минимизировать риски проверок Роскомнадзора.

Какие документы и процедуры должны быть оформлены в организации.

Как обеспечить безопасность персональных данных в 1С, CRM, на сайте и в почте.

Дополнительно каждому участнику будет направлено:

Чек-лист по соблюдению требований ФЗ-152 и Роскомнадзора.

Чек-лист по настройке корпоративных сайтов в соответствии с новыми требованиями 2025 года.

Вебинар будет полезен и необходим: руководителям, юристам, бухгалтерам, HR-специалистам, маркетологам и IT-командам.

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