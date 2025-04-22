Информационная безопасность организации с 30.05.2025. Вебинар о новых требованиях для всех организаций!

Особенно важно подготовиться:
руководителям и владельцам бизнеса;
бухгалтерам и юристам;
специалистам по кадрам, маркетингу и IT.
Главная проблема — в резком ужесточении требований и санкций. Если раньше многие компании ограничивались формальной политикой обработки ПДн и паролем на компьютер, то теперь этого недостаточно. Несоблюдение новых норм будет караться не только крупными штрафами, но и уголовной ответственностью.
Что именно меняется:
В статью 13.11 КоАП добавлено 9 новых составов административных правонарушений.
Штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре составит до 300 000 рублей.
За нарушения при обработке персональных данных — до 18 000 000 рублей.
Ужесточаются требования к настройке IT-систем: 1С, CRM, веб-сайтов.
Возникает риск персональной ответственности должностных лиц за инциденты с данными.
Чтобы помочь разобраться в новых правилах и избежать рисков, мы проводим бесплатный вебинар с участием профильных экспертов. В программе — два направления:
Персональные данные 2025: новые обязательные меры, регистрация, штрафы
Информационная безопасность: требования к системам, документообороту и действиям в случае утечки
На вебинаре вы получите конкретные ответы:
Какие действия нужно предпринять до 30.05.2025.
Что именно изменилось в законодательстве и как это повлияет на ваш бизнес.
Как минимизировать риски проверок Роскомнадзора.
Какие документы и процедуры должны быть оформлены в организации.
Как обеспечить безопасность персональных данных в 1С, CRM, на сайте и в почте.
Дополнительно каждому участнику будет направлено:
Чек-лист по соблюдению требований ФЗ-152 и Роскомнадзора.
Чек-лист по настройке корпоративных сайтов в соответствии с новыми требованиями 2025 года.
Вебинар будет полезен и необходим: руководителям, юристам, бухгалтерам, HR-специалистам, маркетологам и IT-командам.
Посмотреть полную программу вебинара и зарегистрироваться можно по кнопке ниже.
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