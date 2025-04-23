Образец согласия на обработку персональных данных

В 2025 году большинство компаний для того, чтобы обрабатывать персональные данные людей, обязаны для начала получить согласия физических лиц на обработку этих самых личных сведений. Неполучение подобного «одобрения» человека на работу с его ПД может обойтись бизнесу дорого — до 700 тысяч рублей за каждое нарушение, согласно нормам ч. 2 ст. 13.11 КоАП. Однако этот сценарий, самый негативный, наступит только при неисполнении обязанности. В статье ниже мы расскажем, как выполнить законодательное требование и отвести себя от рисков привлечения к ответственности.

В каких случаях требуется согласие

Под персональными данными текущее законодательство понимает любые сведения о человеке, по которым его можно прямо или косвенно идентифицировать. Это не только стандартные в понимании многих ФИО, номер и почта, но также информация о семейном положении, состоянии здоровья, месте работы и т.д. Для осуществления тех или иных операций с персональными данными оператор (то есть компания или ИП) должен запросить согласие на обработку и ПД и получить положительный ответ.

Согласие может быть получено в письменном виде, где на документе ставится подпись субъекта, а также в электронном формате — подписанное при помощи электронной подписи, СМС-кодом или проставлением «галочки» в чек-боксе на сайте. В любой момент согласие может быть отозвано — это право закрепляется законодательством за каждым субъектом ПД.

Что должен содержать документ

В настоящий момент в России нет единой формы документа, которая бы подходила под все случае. Однако положениями ч. 4 ст. 9 закона о персональных данных предъявляются требования к содержанию документа — с ними нужно обязательно ознакомиться и учитывать при формировании документации.

ФИО, адрес и данные паспорта субъекта ПД. Наименование или имя оператора (компания или ИП). Цели, согласно которым осуществляется сбор и последующая обработка ПД. Здесь многие допускают ошибку и пишут слишком много целей, многие из которых на деле не будут осуществляться. Не стоит писать цели с запасом — пропишите только те, которые вы действительно преследуете. Набор информации о субъекте, с которой оператор будет взаимодействовать. Если необходимо, укажите третьи лица, которым сведения будут передаваться. При помощи какого способа будут осуществляться те или иные операции с данными. Период, в течение которого данный документ действителен. Способы, при помощи которых человек может отозвать свое согласие на обработку ПД. Графа для проставления подписи.

Также требования к согласию на операции с личной информацией, которую субъект разрешил распространять, приводятся в приказе Роскомнадзора от 24.02.2021 №18. Если же речь идет об обработке ПД в рамках осуществления экспертизы труда, необходимо соблюдать форму, утвержденную приказом Минтруда от 28.10.2021 № 765н.

Шаблон согласия при трудоустройстве нового работника компания или ИП правомочны сформировать самостоятельно, но при учете того, что требует законодательство от данного документа.

Что будет, если обрабатывать сведения без согласия на обработку

Будет очень крупный штраф — до 700 000 рублей. Об этом говорит ч. 2 ст. 13.11 КоАП. Параллельно надзорный орган может выявить и иные нарушения в работе с персональными данными, которые допускает оператор — к примеру, отсутствие регистрации в реестре РКН или проблемы с сайтом компании. А каждое такое нарушение может наказываться крупными штрафами.

Чтобы этого не допустить, настоятельно рекомендуем изучить, насколько корректно ваша компания или ИП соблюдают требования законодательства в части работы с персональными данными. Провести подобный полный чек-ап вам помогут юристы проекта «Роском Онлайн». Переходите на сайт проекта, оставляйте заявку на бесплатную консультацию — и опытные специалисты подскажут вам ваши уязвимые места и помогут разработать дорожную карту по исправлению ситуации.

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