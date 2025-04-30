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Регистрация организации в Роскомнадзоре 2025: Инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

Что необходимо сделать организации, чтобы не нарушать закон и нивелировать риск получения штрафа?

Первое. Вы сразу НЕ направляете Уведомление в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных. Этого нельзя делать без необходимых документов. При формировании Уведомления, организация уже должна иметь разработанные и утвержденные локально-нормативные акты, отражающие систему работы с персональными данными. О чем здесь идет речь? Это такие документы, как Политика оператора в отношении обработки ПДн, инструкции, положения, правила, акты, журналы, приказы и тд. Которые организация разрабатывает и утверждает (не по шаблону, а реальные документы, которые отражают систему ее работы с персональными данными, иначе позже с эти также возникнут проблемы и штрафы). Полный перечень документов содержит от 30 до 60 позиций.

Порядок действий  для организации сводится к следующему:

  1. Разработать и утвердить Политику в отношении обработки персональных данных.

  2. Разработать и утвердить иные документы (их более 50-ти) формируют систему работы с персональными данными организации.

  3. Сформировать Уведомление о начале обработки персональных данных и направить в Роскомнадзор.

  4. Пройти регистрацию в Роскомнадзоре.

  5. Организовать регулярный контроль актуальности внедренных  документов и их соответствия законодательству о персональных данных.

  6. Организовать соблюдение сотрудниками правил и обязанностей работы с персональными данными по всем подразделениям (бухгалтерия, кадры, маркетинг, клиентский сервис, продажи, айти и иные).

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ВАЖНО! Все организации, имеющие сайт, обязаны опубликовать на нем:

  1.  Политику оператора обработки персональных данных;

  2. Политику конфиденциальности сайта;

  3. Согласия на обработку персональных данных посетителя в формах обратной связи;

  4. Согласия для посетителей сайта о собираемых «Cookie», которые обязательно ссылаются на Политику;

  5. Контактных данных юридического лица, владельца сайта;

  6. Обеспечить соответствие предлагаемых на сайте товаров или услуг своему ОКВЭДУ (виду деятельности), иначе Роскомнадзор заблокирует сайт;

  7. Сайт не должен нарушать требования к трансграничной передаче данных (необходим аудит технический и юридический для выявления нарушений, они могут быть в коде сайта и вы можете даже не знать об этом).

ВАЖНО! Всем организациям важно понять, что необходимо проводит аудит своих сайтов, не только правовой, но и технический. В коде будут потерянные хвосты google (нарушение трансграничной передачи данных и штраф до 18 000 000 рублей), и всего того о чем вы даже не подозреваете и не контролируете, но алгоритмы Роскомнадзора увидят).

Скачайте бесплатно памятку обязательных требований Роскомнадзора к сайтам с 30.05.2025

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Почему это нужно сделать сейчас?

  • Участились проверки Роскомнадзора, когда разработанную и утвержденную документацию необходимо предоставить в надзорный орган в течение 10 рабочих дней с даты получения Предписания. Также есть практика получения представлений от надзорного органа о некорректной информации в реестре для тех операторов, которые ранее уже были зарегистрированы.

  • Роскомнадзор имеет право осуществлять выборочную проверку сайтов компаний, особенно это касается тех видов деятельности, которые связаны с оказанием услуг физлицам. Ежедневно проводится более тысячи проверок, ведь сайт является внешней информационной системой, наглядно отражающей принципы работы оператора с персональными данными.

  • Штрафы увеличатся в разы уже 30.05.2025

  • Роскомнадзор теперь помимо регистрации и документации проверяет еще и сайты на нарушения посредством ИИ и автоматизированных алгоритмов.

Как правильно пройти регистрацию в Роскомнадзоре и какие документы необходимы вашей организации, можно узнать, получив БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ у специалистов сервиса «Роском Онлайн».

 

Скачайте чек-лист обязательных процедур и документов, необходимых для работы с персональными данными

Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

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