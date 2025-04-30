Регистрация организации в Роскомнадзоре 2025: Инструкция

Что необходимо сделать организации, чтобы не нарушать закон и нивелировать риск получения штрафа?
Первое. Вы сразу НЕ направляете Уведомление в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных. Этого нельзя делать без необходимых документов. При формировании Уведомления, организация уже должна иметь разработанные и утвержденные локально-нормативные акты, отражающие систему работы с персональными данными. О чем здесь идет речь? Это такие документы, как Политика оператора в отношении обработки ПДн, инструкции, положения, правила, акты, журналы, приказы и тд. Которые организация разрабатывает и утверждает (не по шаблону, а реальные документы, которые отражают систему ее работы с персональными данными, иначе позже с эти также возникнут проблемы и штрафы). Полный перечень документов содержит от 30 до 60 позиций.
Порядок действий для организации сводится к следующему:
Разработать и утвердить Политику в отношении обработки персональных данных.
Разработать и утвердить иные документы (их более 50-ти) формируют систему работы с персональными данными организации.
Сформировать Уведомление о начале обработки персональных данных и направить в Роскомнадзор.
Пройти регистрацию в Роскомнадзоре.
Организовать регулярный контроль актуальности внедренных документов и их соответствия законодательству о персональных данных.
Организовать соблюдение сотрудниками правил и обязанностей работы с персональными данными по всем подразделениям (бухгалтерия, кадры, маркетинг, клиентский сервис, продажи, айти и иные).
Получите бесплатную консультацию по регистрации в Роскомнадзоре или подготовке документов для работы с персональными данными
ВАЖНО! Все организации, имеющие сайт, обязаны опубликовать на нем:
Политику оператора обработки персональных данных;
Политику конфиденциальности сайта;
Согласия на обработку персональных данных посетителя в формах обратной связи;
Согласия для посетителей сайта о собираемых «Cookie», которые обязательно ссылаются на Политику;
Контактных данных юридического лица, владельца сайта;
Обеспечить соответствие предлагаемых на сайте товаров или услуг своему ОКВЭДУ (виду деятельности), иначе Роскомнадзор заблокирует сайт;
Сайт не должен нарушать требования к трансграничной передаче данных (необходим аудит технический и юридический для выявления нарушений, они могут быть в коде сайта и вы можете даже не знать об этом).
ВАЖНО! Всем организациям важно понять, что необходимо проводит аудит своих сайтов, не только правовой, но и технический. В коде будут потерянные хвосты google (нарушение трансграничной передачи данных и штраф до 18 000 000 рублей), и всего того о чем вы даже не подозреваете и не контролируете, но алгоритмы Роскомнадзора увидят).
Скачайте бесплатно памятку обязательных требований Роскомнадзора к сайтам с 30.05.2025
Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Почему это нужно сделать сейчас?
Участились проверки Роскомнадзора, когда разработанную и утвержденную документацию необходимо предоставить в надзорный орган в течение 10 рабочих дней с даты получения Предписания. Также есть практика получения представлений от надзорного органа о некорректной информации в реестре для тех операторов, которые ранее уже были зарегистрированы.
Роскомнадзор имеет право осуществлять выборочную проверку сайтов компаний, особенно это касается тех видов деятельности, которые связаны с оказанием услуг физлицам. Ежедневно проводится более тысячи проверок, ведь сайт является внешней информационной системой, наглядно отражающей принципы работы оператора с персональными данными.
Штрафы увеличатся в разы уже 30.05.2025
Роскомнадзор теперь помимо регистрации и документации проверяет еще и сайты на нарушения посредством ИИ и автоматизированных алгоритмов.
Как правильно пройти регистрацию в Роскомнадзоре и какие документы необходимы вашей организации, можно узнать, получив БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ у специалистов сервиса «Роском Онлайн».
Скачайте чек-лист обязательных процедур и документов, необходимых для работы с персональными данными
Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHpvENt
Комментарии2
Что? Это ещё что ? Все что ли должны регистрироваться ?
Советуем посмотреть наш вебинар на эту тему https://rutube.ru/video/ce9b40bba3162960f745468a52d064cc/?r=wd