Регистрация организации в Роскомнадзоре 2025: Инструкция

Что необходимо сделать организации, чтобы не нарушать закон и нивелировать риск получения штрафа?

Первое. Вы сразу НЕ направляете Уведомление в Роскомнадзор о начале обработки персональных данных. Этого нельзя делать без необходимых документов. При формировании Уведомления, организация уже должна иметь разработанные и утвержденные локально-нормативные акты, отражающие систему работы с персональными данными. О чем здесь идет речь? Это такие документы, как Политика оператора в отношении обработки ПДн, инструкции, положения, правила, акты, журналы, приказы и тд. Которые организация разрабатывает и утверждает (не по шаблону, а реальные документы, которые отражают систему ее работы с персональными данными, иначе позже с эти также возникнут проблемы и штрафы). Полный перечень документов содержит от 30 до 60 позиций.