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Защита персональных данных

Хранение персональных данных: важные аспекты законодательства

Действующее законодательство под хранением персональных данных понимает комплекс мер, реализуемых оператором ПД, направленных на обеспечение сохранности и защищенности информации, при помощи которой можно осуществить идентификацию того или иного физического лица. Требования, в том числе к этому процессу, описаны в законе № 152 — и их важно соблюдать всем компаниям и ИП, чтобы не столкнуться с правовыми последствиями.

Персональные данные: что можно отнести к этой информации

Законы, описывающие персональные данные и регламент работы с ними, четко не фиксируют, что именно относится к ПД. Вместе с тем содержащиеся в ФЗ формулировки позволяют кластеризовать персональные данные по следующим группам:

  1. Общие — сюда относится базовая информация о человеке, включая его ФИО, данные паспорта, место работы, дату рождения, сведения об образовании и т.д.

  2. Биометрия — биолого-физиологические аспекты человеческой личности, используемые для ее идентификации. Сюда можно отнести отпечатки пальца или глаза.

  3. Специальные — данные из мед. книжек, закрытых реестров, сведения о судимости, национальности, расе и т.д.

  4. Иные — любая другая информация, не относящаяся к указанным выше группам, но тоже позволяющая определить того или иного человека. К примеру, сведения о его заработке, стаже работы, дате отпуска и т.д.

Комплекс мероприятий, которые оператор должен реализовать в целях защиты сведений, напрямую зависит от способа хранения персональных данных. Если последнее осуществляется в электронном формате, то требования к защищенности серьезно повышаются.

Требования к хранению персональных данных: что говорит закон

Основные положения, затрагивающие аспекты хранения конфиденциальной информации, также приводятся в ФЗ № 152. Обеспечить сохранность и защищенность информации оператор может как самостоятельно, так и посредством привлечения к данному вопросу третьих лиц.

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Сохранность и защищенность информации обеспечивается следующими мероприятиями:

  • Определение угрожающих элементов — то есть возможных рисков сохранности сведений.

  • Реализация на практике технических и организационных мер безопасности, которые соответствуют требованиям, определенным Правительством от 01.11.2012 № 1119.

  • Уничтожение информации при помощи сертифицированных средств, которые предполагают безопасное стирание данных.

  • Прежде чем вводить в работу систему хранения ПД, оцените эффективность ее мер безопасности.

  • Контролирование принципов хранения и использования машинных носителей персональных данных.

  • Пресечение незаконного доступа к данным и нивелирование последствий кибератак.

  • Восстановление информации — в случае, если в результате получения третьими лицами незаконного доступа к данным последние подверглись изменению или удалению.

  • Формирование и реализация правил доступа к ПД, а также фиксирование всех действий, которые осуществляются с информацией.

  •  Мониторинг соблюдения мер безопасности и сохранности сведений.

Что будет, если не соблюдать требования к хранению персональных данных

Компания или ИП могут столкнуться с негативными правовыми последствиями — административной ответственностью по ч. 6 ст. 13.11 КоАП. Могут последовать следующие меры наказания:

  • Штраф до 20.000 рублей на должностное лицо.

  • Штраф до 40.000 рублей на индивидуального предпринимателя.

  • Штраф до 100.000 рублей на юридическое лицо.

Также следует обратить внимание на факт резкого повышения размеров штрафных санкцией с 30 мая 2025 года за те или иные правонарушения в части взаимодействия с персональными данными. Например, размер штрафа за утечку персональных данных теперь может достигать 15 миллионов рублей. Что делать, если подобная утечка произошла?

  • После выявления соответствующего факта оператор должен направить в адрес РКН извещение о данном факте в течение 24 часов.

  • Провести внутреннее расследование инцидента и отчитаться о его итогах в течение 72 часов.

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Важное дополнение: срок обработки и хранения ПД не может, согласно требованиям закона, превышать срок, требуемый для достижения целей обрабатывания информации (в случае, если иное не предусмотрено законом или договорными отношениями с конкретным физическом лицом, выступающим субъектом персональных данных).

Изучайте внимательно требования законодательства к хранению информации, реализуйте все необходимые для этого меры — и тогда к вам как к оператору ПД никаких вопросов у надзорных органов не будет. А если вам нужна консультация эксперта и помощь в организации системы хранения данных, переходите на сайт нашего проекта и оставляйте заявку!

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