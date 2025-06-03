Хранение персональных данных: важные аспекты законодательства

Персональные данные: что можно отнести к этой информации

Законы, описывающие персональные данные и регламент работы с ними, четко не фиксируют, что именно относится к ПД. Вместе с тем содержащиеся в ФЗ формулировки позволяют кластеризовать персональные данные по следующим группам:

Общие — сюда относится базовая информация о человеке, включая его ФИО, данные паспорта, место работы, дату рождения, сведения об образовании и т.д. Биометрия — биолого-физиологические аспекты человеческой личности, используемые для ее идентификации. Сюда можно отнести отпечатки пальца или глаза. Специальные — данные из мед. книжек, закрытых реестров, сведения о судимости, национальности, расе и т.д. Иные — любая другая информация, не относящаяся к указанным выше группам, но тоже позволяющая определить того или иного человека. К примеру, сведения о его заработке, стаже работы, дате отпуска и т.д.

Комплекс мероприятий, которые оператор должен реализовать в целях защиты сведений, напрямую зависит от способа хранения персональных данных. Если последнее осуществляется в электронном формате, то требования к защищенности серьезно повышаются.