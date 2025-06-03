Хранение персональных данных: важные аспекты законодательства

Персональные данные: что можно отнести к этой информации
Законы, описывающие персональные данные и регламент работы с ними, четко не фиксируют, что именно относится к ПД. Вместе с тем содержащиеся в ФЗ формулировки позволяют кластеризовать персональные данные по следующим группам:
Общие — сюда относится базовая информация о человеке, включая его ФИО, данные паспорта, место работы, дату рождения, сведения об образовании и т.д.
Биометрия — биолого-физиологические аспекты человеческой личности, используемые для ее идентификации. Сюда можно отнести отпечатки пальца или глаза.
Специальные — данные из мед. книжек, закрытых реестров, сведения о судимости, национальности, расе и т.д.
Иные — любая другая информация, не относящаяся к указанным выше группам, но тоже позволяющая определить того или иного человека. К примеру, сведения о его заработке, стаже работы, дате отпуска и т.д.
Комплекс мероприятий, которые оператор должен реализовать в целях защиты сведений, напрямую зависит от способа хранения персональных данных. Если последнее осуществляется в электронном формате, то требования к защищенности серьезно повышаются.
Требования к хранению персональных данных: что говорит закон
Основные положения, затрагивающие аспекты хранения конфиденциальной информации, также приводятся в ФЗ № 152. Обеспечить сохранность и защищенность информации оператор может как самостоятельно, так и посредством привлечения к данному вопросу третьих лиц.
Скачать чек-лист обязательных процедур и документов, необходимых для работы с персональными данными
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Сохранность и защищенность информации обеспечивается следующими мероприятиями:
Определение угрожающих элементов — то есть возможных рисков сохранности сведений.
Реализация на практике технических и организационных мер безопасности, которые соответствуют требованиям, определенным Правительством от 01.11.2012 № 1119.
Уничтожение информации при помощи сертифицированных средств, которые предполагают безопасное стирание данных.
Прежде чем вводить в работу систему хранения ПД, оцените эффективность ее мер безопасности.
Контролирование принципов хранения и использования машинных носителей персональных данных.
Пресечение незаконного доступа к данным и нивелирование последствий кибератак.
Восстановление информации — в случае, если в результате получения третьими лицами незаконного доступа к данным последние подверглись изменению или удалению.
Формирование и реализация правил доступа к ПД, а также фиксирование всех действий, которые осуществляются с информацией.
Мониторинг соблюдения мер безопасности и сохранности сведений.
Что будет, если не соблюдать требования к хранению персональных данных
Компания или ИП могут столкнуться с негативными правовыми последствиями — административной ответственностью по ч. 6 ст. 13.11 КоАП. Могут последовать следующие меры наказания:
Штраф до 20.000 рублей на должностное лицо.
Штраф до 40.000 рублей на индивидуального предпринимателя.
Штраф до 100.000 рублей на юридическое лицо.
Также следует обратить внимание на факт резкого повышения размеров штрафных санкцией с 30 мая 2025 года за те или иные правонарушения в части взаимодействия с персональными данными. Например, размер штрафа за утечку персональных данных теперь может достигать 15 миллионов рублей. Что делать, если подобная утечка произошла?
После выявления соответствующего факта оператор должен направить в адрес РКН извещение о данном факте в течение 24 часов.
Провести внутреннее расследование инцидента и отчитаться о его итогах в течение 72 часов.
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Важное дополнение: срок обработки и хранения ПД не может, согласно требованиям закона, превышать срок, требуемый для достижения целей обрабатывания информации (в случае, если иное не предусмотрено законом или договорными отношениями с конкретным физическом лицом, выступающим субъектом персональных данных).
Изучайте внимательно требования законодательства к хранению информации, реализуйте все необходимые для этого меры — и тогда к вам как к оператору ПД никаких вопросов у надзорных органов не будет. А если вам нужна консультация эксперта и помощь в организации системы хранения данных, переходите на сайт нашего проекта и оставляйте заявку!
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