Платформа Мобиз: как бизнесу оставаться в правовом поле без юриста в штате
Новый цифровой сервис Мобиз создан специально для того, чтобы помочь бизнесу решать эти задачи в режиме онлайн — быстро, удобно и без лишних затрат. Даже бесплатная версия платформы помогает бизнесу исполнять критически важные обязанности, до которых у многих юристов из-за высокой нагрузки попросту не доходят руки.
Что такое Мобиз
Мобиз — это многофункциональная платформа для юридической и регуляторной безопасности бизнеса. Сервис позволяет компаниям бесплатно:
анализировать свою деятельность и деятельность контрагентов на наличие нарушений по Федресурсу (базовый анализ);
следить за изменениями в статусе контрагентов;
проверять корректность регистрации в Роскомнадзоре;
получать готовые юридические документы и консультации.
своевременно отслеживать законодательные новеллы, получать разъяснения изменений от экспертов.
Платформа адаптирована как под малый бизнес, так и под крупные компании, которым важно не только минимизировать юридические риски, но и экономить на услугах внешних юристов. Бесплатная версия Мобиз позволяет закрывать значительную часть потребностей в юридической защите бизнеса.
Аналитика Мобиз по Федресурсу — теперь за секунды
В Мобиз доступна расширенная аналитика по Федресурсу: система автоматически сканирует компанию по ИНН и проверяет данные по 150 видам сообщений. Это позволяет увидеть, какие сведения уже опубликованы, какие нарушены, а какие нужно срочно разместить, чтобы избежать штрафов. Но даже базовая аналитика по Федресурсу, включенная в бесплатную версию Мобиз, позволяет компаниям своевременно исполнят законодательное требование по раскрытию информации.
Дополнительно платформа предлагает:
автоматическую генерацию текста сообщения на Федресурс — всего за 980 рублей;
публикацию сообщений от имени компании — за 4980 рублей.
Все документы проходят предварительную юридическую проверку, что особенно ценно для компаний без штатного юриста.
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Работа Мобиз с Роскомнадзором — без ошибок
Мобиз также интегрирован с базами Роскомнадзора — бесплатная версия сервиса позволяет:
по ИНН проверить, зарегистрирована ли компания как оператор персональных данных;
выявить ошибки и неточности в регистрационных данных;
получить индивидуальные рекомендации по устранению нарушений.
В числе платных услуг:
регистрация в Роскомнадзоре;
подготовка полного или сокращенного пакета документов по персональным данным;
аудит сайта на соответствие требованиям ФЗ-152.
Эти инструменты позволяют бизнесу не только избежать штрафов, но и продемонстрировать добросовестность при проверках.
Личный корпоративный юрист — в рамках подписки
Компании, которые оформляют годовую подписку за 9980 рублей, получают доступ к персональному корпоративному юристу, способному оперативно ответить на любые правовые вопросы: от контрактов и кадровых вопросов до специфики регулирования деятельности. Также подписчикам предоставляется скидка 20% на все платные услуги платформы.
Мобиз — это не просто еще один юридический онлайн-сервис. Это полноценная экосистема, которая помогает бизнесу:
избегать штрафов и рисков;
публиковать обязательную информацию без ошибок и задержек;
обеспечить полное соответствие требованиям закона;
сэкономить на юридическом сопровождении.
Запуск платформы — это важный шаг к цифровой трансформации юридических процессов в бизнесе. Благодаря Мобиз, соблюдение законодательства становится простым и доступным даже без юридического образования. А значит, компания может сосредоточиться на росте, а не на штрафах.
Попробуйте бесплатную версию Мобиз уже сейчас — переходите на сайт, чтобы получить тестовый доступ к платформе и начать защищать свой бизнес от штрафов!
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Проверьте вашу компанию на наличие нарушений и рисков быстро и бесплатно
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJtDdhr
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