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Платформа Мобиз: как бизнесу оставаться в правовом поле без юриста в штате

В условиях постоянных изменений законодательства, штрафных санкций и повышенного внимания со стороны проверяющих органов, компаниям все труднее держать под контролем все юридические и регуляторные требования. Особенно — когда речь идет о публикации сведений на Федресурсе, соблюдении правил обработки персональных данных и проверке контрагентов.
Платформа Мобиз: как бизнесу оставаться в правовом поле без юриста в штате
Иллюстрация: gpointstudio/freepik

Новый цифровой сервис Мобиз создан специально для того, чтобы помочь бизнесу решать эти задачи в режиме онлайн — быстро, удобно и без лишних затрат. Даже бесплатная версия платформы помогает бизнесу исполнять критически важные обязанности, до которых у многих юристов из-за высокой нагрузки попросту не доходят руки.

Что такое Мобиз

Мобиз — это многофункциональная платформа для юридической и регуляторной безопасности бизнеса. Сервис позволяет компаниям бесплатно:

  • анализировать свою деятельность и деятельность контрагентов на наличие нарушений по Федресурсу (базовый анализ);

  • следить за изменениями в статусе контрагентов;

  • проверять корректность регистрации в Роскомнадзоре;

  • получать готовые юридические документы и консультации.

  • своевременно отслеживать законодательные новеллы, получать разъяснения изменений от экспертов. 

Платформа адаптирована как под малый бизнес, так и под крупные компании, которым важно не только минимизировать юридические риски, но и экономить на услугах внешних юристов. Бесплатная версия Мобиз позволяет закрывать значительную часть потребностей в юридической защите бизнеса.

Аналитика Мобиз по Федресурсу — теперь за секунды

В Мобиз доступна расширенная аналитика по Федресурсу: система автоматически сканирует компанию по ИНН и проверяет данные по 150 видам сообщений. Это позволяет увидеть, какие сведения уже опубликованы, какие нарушены, а какие нужно срочно разместить, чтобы избежать штрафов. Но даже базовая аналитика по Федресурсу, включенная в бесплатную версию Мобиз, позволяет компаниям своевременно исполнят законодательное требование по раскрытию информации.

Дополнительно платформа предлагает:

  • автоматическую генерацию текста сообщения на Федресурсвсего за 980 рублей;

  • публикацию сообщений от имени компании за 4980 рублей.

Все документы проходят предварительную юридическую проверку, что особенно ценно для компаний без штатного юриста.

Умный мониторинг бизнеса

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Работа Мобиз с Роскомнадзором — без ошибок

Мобиз также интегрирован с базами Роскомнадзорабесплатная версия сервиса позволяет:

  • по ИНН проверить, зарегистрирована ли компания как оператор персональных данных;

  • выявить ошибки и неточности в регистрационных данных;

  • получить индивидуальные рекомендации по устранению нарушений.

В числе платных услуг:

  • регистрация в Роскомнадзоре;

  • подготовка полного или сокращенного пакета документов по персональным данным;

  • аудит сайта на соответствие требованиям ФЗ-152.

Эти инструменты позволяют бизнесу не только избежать штрафов, но и продемонстрировать добросовестность при проверках.

Личный корпоративный юрист — в рамках подписки

Компании, которые оформляют годовую подписку за 9980 рублей, получают доступ к персональному корпоративному юристу, способному оперативно ответить на любые правовые вопросы: от контрактов и кадровых вопросов до специфики регулирования деятельности. Также подписчикам предоставляется скидка 20% на все платные услуги платформы.

Мобиз — это не просто еще один юридический онлайн-сервис. Это полноценная экосистема, которая помогает бизнесу:

  • избегать штрафов и рисков;

  • публиковать обязательную информацию без ошибок и задержек;

  • обеспечить полное соответствие требованиям закона;

  • сэкономить на юридическом сопровождении.

Запуск платформы — это важный шаг к цифровой трансформации юридических процессов в бизнесе. Благодаря Мобиз, соблюдение законодательства становится простым и доступным даже без юридического образования. А значит, компания может сосредоточиться на росте, а не на штрафах.

Попробуйте бесплатную версию Мобиз уже сейчас — переходите на сайт, чтобы получить тестовый доступ к платформе и начать защищать свой бизнес от штрафов!

Умный мониторинг бизнеса

Проверьте вашу компанию на наличие нарушений и рисков быстро и бесплатно

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJtDdhr

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