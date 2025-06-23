Регистрация в Роскомнадзоре: что изменилось с 30 мая 2025 года

Что такое регистрация в Роскомнадзоре для обработки персональных данных

Если вы планируете обрабатывать персональные данные (ПДн) — например, хранить клиентскую базу в информационной системе, собирать ФИО и номера телефонов пользователей через сайт или использовать средства автоматизации для работы с данными сотрудников, контрагентов — нужна обязательная регистрация в реестре Роскомнадзора. Только после этого обработка будет считаться законной.

Важно: получение сообщений с личными данными от клиентов в мессенджерах — это тоже обработка ПДн.

Сведения об операторах необходимы надзорному органу для государственного контроля за законностью обработки персональных данных. Регистрация организации в реестре Роскомнадзора позволяет ведомству:

Вести публичный реестр операторов — он доступен на официальном сайте. Любое лицо (в том числе субъект персональных данных) может проверить, какие данные обрабатывает компания. Анализировать цели и объем обрабатываемых данных, методы и правовые основания обработки, а также перечень мер, принимаемых для обеспечения безопасности данных. Эти сведения из уведомлений используются для надзора. Планировать и проводить проверки операторов, в том числе выездные и документарные. При этом отсутствие сведений в реестре может стать основанием для внепланового контрольного мероприятия. Фиксировать трансграничную передачу данных (ТППД) — направление ПДн за пределы РФ. Это важный аспект контроля, особенно после введения ограничений на отправку данных в недружественные страны.

Для операторов это также способ официально зафиксировать, что они работают с ПДн легально: получив уведомление от организации, Роскомнадзор будет располагать информацией о целях, правовых основаниях и масштабах обработки, а также о принятых мерах по защите персональных данных, что снижает риск непонимания и санкций при проверке.