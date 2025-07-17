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Как работать с персональными данными в 2025 году: полное руководство

Как работать с персональными данными в 2025 году: полное руководство

Если ваша организация работает с персональными данными (ПДн) — например, собирает телефоны клиентов, хранит паспортные данные сотрудников или использует сервисы аналитики на сайте, — она считается оператором и обязана соблюдать ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ. Нарушения грозят штрафами до 20 млн рублей, потерей доверия клиентов и контрагентов.

Разбираемся, как безопасно работать с персональными данными компании, ИП или самозанятому, какие документы подготовить и как избежать штрафов.

Что такое персональные данные 

Согласно ст. 3 ФЗ №152-ФЗ, персональные данные — это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к конкретному человеку (субъекту ПДн). Это не только очевидные сведения вроде ФИО, даты рождения или серии и номера паспорта, но и:

  • контакты (email, телефон);

  • биометрические данные: отпечатки пальцев, фото и пр. (письмо Роскомнадзора от 10.02.2020 № 08АП-6782);

  • IP-адрес, cookie-файлы (если по ним можно идентифицировать человека);

  • геолокация, история покупок, даже должность и зарплата.

Пример: интернет-магазин, который запрашивает адрес доставки и номер телефона при регистрации. Эта информация относится к ПДн, а организация считается оператором. То же касается HR-отдела, который хранит резюме соискателей, или сервиса онлайн-записей, фиксирующего ПДн клиентов.

Закон требует от компаний, работающих с персональными данными, не только собирать их легально, но и обеспечивать безопасность, получать согласие на обработку и правильно оформлять внутреннюю документацию. Ошибки могут привести к серьезным штрафам.

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Когда нужно согласие на обработку

Согласие на обработку оформляется в письменном или электронном виде добровольно самим субъектом ПДн. Оно не требуется лишь в исключительных случаях, перечисленных в п. 211 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ

Пример: если ваша компания обрабатывает ПДн клиентов для доставки товаров, согласие нужно. Если же данные используются для исполнения судебного акта или обязательств перед сотрудником по трудовому договору — нет

Что должно быть в согласии на обработку ПДн (ч. 4 ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ):

  1. Кто дает согласие: ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

  2. Кто обрабатывает данные: название компании-оператора, ее контакты и реквизиты.

  3. Цели обработки: получение рекламных рассылок, рассмотрение анкеты соискателя на вакантную должность, и пр. 

  4. Какие действия с данными разрешены: сбор, запись, хранение, уточнение, передача, удаление и другие способы обработки (ст. 3 ФЗ №152-ФЗ).

  5. Какие именно данные обрабатываются: например, ФИО, телефон, e-mail, паспортные данные или геолокация.

  6. Сведения о третьем лице, которому поручена обработка (если оператор поручил работу с ПДн): наименование организации или ФИО и адрес такого лица.

  7. Срок действия согласия: он может быть привязан к конкретной дате, к моменту достижения цели обработки или к отзыву согласия самим субъектом.

  8. Подпись субъекта ПДн. 

Важно! Если субъект ПДн недееспособен, согласие дает его законный представитель — опекун или попечитель. Если оператор планирует распространять ПДн, нужно отдельное согласие субъекта на это (ст. 10.1 ФЗ № 152-ФЗ): например, для размещения фотографии и ФИО на доске почета или сайте организации. 

Какие документы должны быть для работы с ПДн

Помимо шаблонов согласий, оператору нужно оформить еще ряд документов, назначить ответственного, и только после этого подать уведомление в Роскомнадзор для регистрации в реестре. Это обязательное требование, за исключением случаев, предусмотренных п. 79 ч. 2 ст. 22 ФЗ № 152-ФЗ, когда регистрация не требуется. 

Для законной работы с персональными данными в организации должен быть следующий пакет документов: 

  • Копии уведомлений для Роскомнадзора в зависимости от ситуации:

    • о начале обработки ПДн;

    • об изменении сведений в ранее поданном уведомлении;

    • о прекращении обработки;

    • о трансграничной передаче данных. 

  • Акты. 

  • Журналы. 

  • Локальные акты: инструкции, положения, правила.

  • Политика обработки ПДн.

  • Приказы.

  • Согласия. 

  • Иные документы. 

Важно: этот перечень не исчерпывающий — в зависимости от специфики деятельности компании могут потребоваться дополнительные документы. Чтобы избежать ошибок и штрафов, лучше доверить подготовку документов юристам.

Требования к основным документам

Самый главный документ, на основании которого оператор оформляет другие документы — Политика обработки ПДн. Рекомендации по ее составлению даны Роскомнадзором.

Политика должна включать:

1. Общие положения:

  • определения ключевых терминов (обработка, оператор, субъект ПДн, конфиденциальность);

  • права и обязанности оператора и субъектов данных.

2. Цели обработки:

  • четкий перечень целей сбора данных (например, исполнение договора, кадровый учет, маркетинг);

  • запрет на обработку, не связанную с этими целями.

3. Правовые основания:

  • федеральные законы и Кодексы (например, ТК, НК);

  • согласие субъекта (если требуется);

  • договор.

4. Категории данных и субъектов:

  • какие данные обрабатываются (ФИО, контакты, паспортные данные и т. д.).

  • категории субъектов: сотрудники, клиенты, контрагенты.

5. Порядок обработки:

  • способы обработки (автоматизированные/ручные);

  • сроки хранения;

  • условия передачи третьим лицам (только при наличии договора).

6. Защита и хранение:

  • меры защиты;

  • требование хранить ПДн только в российских базах.

7. Работа с запросами субъектов:

  • порядок исправления, удаления данных;

  • регламент ответов на обращения (сроки, формы запросов).

Важно! Политика должна быть конкретной и соответствовать реальным бизнес-процессам. Нельзя просто так скачать образец из интернета и использовать его. Кроме того, документ необходимо опубликовать на сайте (если он есть) и разместить на информационном стенде, иначе компанию оштрафуют. 

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Как подать уведомление о регистрации в Роскомнадзор и что нужно учесть

Подать уведомление можно двумя способами — онлайн на сайте РКН или в бумажном виде, обратившись в территориальное отделение ведомства. Для подачи онлайн нужен подтвержденный аккаунт на Госуслугах или установленный и настроенный плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.

Что важно учитывать:

  1. Регион регистрации, наименование, адрес и другие сведения об операторе должны совпадать с данными ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

  2. Если у компании есть филиалы, они обязательно указываются.

  3. Цели обработки ПДн — только те, для которых данные действительно требуются. Не нужно дописывать лишнее «на будущее».

  4. Дата начала обработки данных — это дата начала фактической работы с ПДн (обычно дата регистрации компании или ИП).

  5. Если уведомление отправляет не руководитель организации, понадобится доверенность.

Важно! Цели обработки должны совпадать с категориями субъектов ПДн и категориями обрабатываемых данных. Для этого, помимо ФЗ № 152-ФЗ, нужно знать ряд других законов. Например, вы не можете указать в качестве цели ведение кадрового и бухгалтерского учета, если собираете данные только для маркетинговых рассылок и продажи товаров. 

Как правильно хранить персональные данные

Нельзя хранить персональные данные клиентов или сотрудников просто так — закон требует соблюдения четких правил. Согласно ч. 7 ст. 5 ФЗ № 152-ФЗ, данные должны храниться только в течение срока, необходимого для целей их обработки. Например, если вы собираете телефоны для доставки, то после выполнения заказа эти данные уже не нужны — их надо удалить или обезличить.

Исключение — случаи, когда срок хранения прямо указан в законе или договоре с клиентом. Но все равно по достижении срока или отдельных условий ПДн нужно уничтожить.

Правила уничтожения персональных данных

ПДн уничтожаются по окончании срока хранения или по запросу субъекта. Для этого необходимо создать комиссию и выбрать способ уничтожения в зависимости от вида носителя:

1. Электронные документы:

  • Физическое разрушение носителей (если данные больше не нужны):

    • диски, флешки, жесткие диски дробятся или перемагничиваются (ГОСТ Р 50739-95);

    • SSD-накопители требуют специального оборудования — простое удаление файлов недостаточно.

  • Удаление из программы:

    • использование сертифицированных программ для затирания;

    • шифрование с последующим удалением ключей (если данные были зашифрованы, их нельзя восстановить).

2. Бумажные документы:

  • шредирование (измельчение) — минимальный стандарт: частицы не более 5 мм (для конфиденциальных данных);

  • сжигание — подходит для особо важных документов, но требует соблюдения экологических норм.

По результатам уничтожения составляется акт. Если ПДн хранились в электронном виде, понадобится выгрузка регистрации событий в ИС. 

Ответственность и штрафы

Оператор несет ответственность за любые нарушения при обработке. Суммы штрафов зависят от типа правонарушения и статуса нарушителя (физлицо, должностное лицо, ИП, юрлицо).

Основные нарушения и штрафы предусмотрены ст. 13.11 КоАП:

1. Обработка данных без законных оснований или не в соответствии с целями сбора:

  • граждане: от 10 000 до 15 000 рублей;

  • должностные лица: от 50 000 до 100 000 рублей;

  • юрлица: от 150 000 до 300 000 рублей;

2. Обработка без согласия субъекта, когда оно обязательно:

  • граждане: от 10 000 до 15 000 рублей;

  • должностные лица: от 100 000 до 300 000 рублей;

  • юрлица: от 300 000 до 700 000 рублей.

3. Неопубликование Политики обработки ПДн:

  • граждане: от 1 500 до 3 000 рублей;

  • должностные лица: от 6 000 до 12 000 рублей;

  • ИП: от 10 000 до 20 000 рублей;

  • юрлица: от 30 000 до 60 000 рублей. 

Также есть штрафы за непредоставление субъекту информации о его ПДн — до 80 000 рублей. Если оператор по запросу субъекта не удалит его данные, могут оштрафовать на сумму до 90 000 рублей. За отсутствие регистрации в реестре организаций, работающих с персональными данными — до 300 000 рублей. При утечке данных штрафы могут достигать 20 млн, за повторное нарушение — 500 млн рублей или 3% годового оборота организации-оператора. 

Заключение

Работа с персональными данными в 2025 году требует строгого соблюдения ФЗ № 152-ФЗ. Ошибки чреваты штрафами в сотни миллионов рублей и репутационными потерями. Чтобы минимизировать риски, правильно подготовьте шаблоны согласий и других документов для обработки ПДн, подайте уведомление в Роскомнадзор, следите за сроками хранения и своевременно уничтожайте данные.

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