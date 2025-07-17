Как работать с персональными данными в 2025 году: полное руководство

Разбираемся, как безопасно работать с персональными данными компании, ИП или самозанятому, какие документы подготовить и как избежать штрафов.
Что такое персональные данные
Согласно ст. 3 ФЗ №152-ФЗ, персональные данные — это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к конкретному человеку (субъекту ПДн). Это не только очевидные сведения вроде ФИО, даты рождения или серии и номера паспорта, но и:
контакты (email, телефон);
биометрические данные: отпечатки пальцев, фото и пр. (письмо Роскомнадзора от 10.02.2020 № 08АП-6782);
IP-адрес, cookie-файлы (если по ним можно идентифицировать человека);
геолокация, история покупок, даже должность и зарплата.
Пример: интернет-магазин, который запрашивает адрес доставки и номер телефона при регистрации. Эта информация относится к ПДн, а организация считается оператором. То же касается HR-отдела, который хранит резюме соискателей, или сервиса онлайн-записей, фиксирующего ПДн клиентов.
Закон требует от компаний, работающих с персональными данными, не только собирать их легально, но и обеспечивать безопасность, получать согласие на обработку и правильно оформлять внутреннюю документацию. Ошибки могут привести к серьезным штрафам.
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Когда нужно согласие на обработку
Согласие на обработку оформляется в письменном или электронном виде добровольно самим субъектом ПДн. Оно не требуется лишь в исключительных случаях, перечисленных в п. 2–11 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ.
Пример: если ваша компания обрабатывает ПДн клиентов для доставки товаров, согласие нужно. Если же данные используются для исполнения судебного акта или обязательств перед сотрудником по трудовому договору — нет.
Что должно быть в согласии на обработку ПДн (ч. 4 ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ):
Кто дает согласие: ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Кто обрабатывает данные: название компании-оператора, ее контакты и реквизиты.
Цели обработки: получение рекламных рассылок, рассмотрение анкеты соискателя на вакантную должность, и пр.
Какие действия с данными разрешены: сбор, запись, хранение, уточнение, передача, удаление и другие способы обработки (ст. 3 ФЗ №152-ФЗ).
Какие именно данные обрабатываются: например, ФИО, телефон, e-mail, паспортные данные или геолокация.
Сведения о третьем лице, которому поручена обработка (если оператор поручил работу с ПДн): наименование организации или ФИО и адрес такого лица.
Срок действия согласия: он может быть привязан к конкретной дате, к моменту достижения цели обработки или к отзыву согласия самим субъектом.
Подпись субъекта ПДн.
Важно! Если субъект ПДн недееспособен, согласие дает его законный представитель — опекун или попечитель. Если оператор планирует распространять ПДн, нужно отдельное согласие субъекта на это (ст. 10.1 ФЗ № 152-ФЗ): например, для размещения фотографии и ФИО на доске почета или сайте организации.
Какие документы должны быть для работы с ПДн
Помимо шаблонов согласий, оператору нужно оформить еще ряд документов, назначить ответственного, и только после этого подать уведомление в Роскомнадзор для регистрации в реестре. Это обязательное требование, за исключением случаев, предусмотренных п. 7–9 ч. 2 ст. 22 ФЗ № 152-ФЗ, когда регистрация не требуется.
Для законной работы с персональными данными в организации должен быть следующий пакет документов:
Копии уведомлений для Роскомнадзора в зависимости от ситуации:
о начале обработки ПДн;
об изменении сведений в ранее поданном уведомлении;
о прекращении обработки;
о трансграничной передаче данных.
Акты.
Журналы.
Локальные акты: инструкции, положения, правила.
Политика обработки ПДн.
Приказы.
Согласия.
Иные документы.
Важно: этот перечень не исчерпывающий — в зависимости от специфики деятельности компании могут потребоваться дополнительные документы. Чтобы избежать ошибок и штрафов, лучше доверить подготовку документов юристам.
Требования к основным документам
Самый главный документ, на основании которого оператор оформляет другие документы — Политика обработки ПДн. Рекомендации по ее составлению даны Роскомнадзором.
Политика должна включать:
1. Общие положения:
определения ключевых терминов (обработка, оператор, субъект ПДн, конфиденциальность);
права и обязанности оператора и субъектов данных.
2. Цели обработки:
четкий перечень целей сбора данных (например, исполнение договора, кадровый учет, маркетинг);
запрет на обработку, не связанную с этими целями.
3. Правовые основания:
4. Категории данных и субъектов:
какие данные обрабатываются (ФИО, контакты, паспортные данные и т. д.).
категории субъектов: сотрудники, клиенты, контрагенты.
5. Порядок обработки:
способы обработки (автоматизированные/ручные);
сроки хранения;
условия передачи третьим лицам (только при наличии договора).
6. Защита и хранение:
меры защиты;
требование хранить ПДн только в российских базах.
7. Работа с запросами субъектов:
порядок исправления, удаления данных;
регламент ответов на обращения (сроки, формы запросов).
Важно! Политика должна быть конкретной и соответствовать реальным бизнес-процессам. Нельзя просто так скачать образец из интернета и использовать его. Кроме того, документ необходимо опубликовать на сайте (если он есть) и разместить на информационном стенде, иначе компанию оштрафуют.
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Как подать уведомление о регистрации в Роскомнадзор и что нужно учесть
Подать уведомление можно двумя способами — онлайн на сайте РКН или в бумажном виде, обратившись в территориальное отделение ведомства. Для подачи онлайн нужен подтвержденный аккаунт на Госуслугах или установленный и настроенный плагин КриптоПро ЭЦП Browser plug-in.
Что важно учитывать:
Регион регистрации, наименование, адрес и другие сведения об операторе должны совпадать с данными ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Если у компании есть филиалы, они обязательно указываются.
Цели обработки ПДн — только те, для которых данные действительно требуются. Не нужно дописывать лишнее «на будущее».
Дата начала обработки данных — это дата начала фактической работы с ПДн (обычно дата регистрации компании или ИП).
Если уведомление отправляет не руководитель организации, понадобится доверенность.
Важно! Цели обработки должны совпадать с категориями субъектов ПДн и категориями обрабатываемых данных. Для этого, помимо ФЗ № 152-ФЗ, нужно знать ряд других законов. Например, вы не можете указать в качестве цели ведение кадрового и бухгалтерского учета, если собираете данные только для маркетинговых рассылок и продажи товаров.
Как правильно хранить персональные данные
Нельзя хранить персональные данные клиентов или сотрудников просто так — закон требует соблюдения четких правил. Согласно ч. 7 ст. 5 ФЗ № 152-ФЗ, данные должны храниться только в течение срока, необходимого для целей их обработки. Например, если вы собираете телефоны для доставки, то после выполнения заказа эти данные уже не нужны — их надо удалить или обезличить.
Исключение — случаи, когда срок хранения прямо указан в законе или договоре с клиентом. Но все равно по достижении срока или отдельных условий ПДн нужно уничтожить.
Правила уничтожения персональных данных
ПДн уничтожаются по окончании срока хранения или по запросу субъекта. Для этого необходимо создать комиссию и выбрать способ уничтожения в зависимости от вида носителя:
1. Электронные документы:
Физическое разрушение носителей (если данные больше не нужны):
диски, флешки, жесткие диски дробятся или перемагничиваются (ГОСТ Р 50739-95);
SSD-накопители требуют специального оборудования — простое удаление файлов недостаточно.
Удаление из программы:
использование сертифицированных программ для затирания;
шифрование с последующим удалением ключей (если данные были зашифрованы, их нельзя восстановить).
2. Бумажные документы:
шредирование (измельчение) — минимальный стандарт: частицы не более 5 мм (для конфиденциальных данных);
сжигание — подходит для особо важных документов, но требует соблюдения экологических норм.
По результатам уничтожения составляется акт. Если ПДн хранились в электронном виде, понадобится выгрузка регистрации событий в ИС.
Ответственность и штрафы
Оператор несет ответственность за любые нарушения при обработке. Суммы штрафов зависят от типа правонарушения и статуса нарушителя (физлицо, должностное лицо, ИП, юрлицо).
Основные нарушения и штрафы предусмотрены ст. 13.11 КоАП:
1. Обработка данных без законных оснований или не в соответствии с целями сбора:
граждане: от 10 000 до 15 000 рублей;
должностные лица: от 50 000 до 100 000 рублей;
юрлица: от 150 000 до 300 000 рублей;
2. Обработка без согласия субъекта, когда оно обязательно:
граждане: от 10 000 до 15 000 рублей;
должностные лица: от 100 000 до 300 000 рублей;
юрлица: от 300 000 до 700 000 рублей.
3. Неопубликование Политики обработки ПДн:
граждане: от 1 500 до 3 000 рублей;
должностные лица: от 6 000 до 12 000 рублей;
ИП: от 10 000 до 20 000 рублей;
юрлица: от 30 000 до 60 000 рублей.
Также есть штрафы за непредоставление субъекту информации о его ПДн — до 80 000 рублей. Если оператор по запросу субъекта не удалит его данные, могут оштрафовать на сумму до 90 000 рублей. За отсутствие регистрации в реестре организаций, работающих с персональными данными — до 300 000 рублей. При утечке данных штрафы могут достигать 20 млн, за повторное нарушение — 500 млн рублей или 3% годового оборота организации-оператора.
Заключение
Работа с персональными данными в 2025 году требует строгого соблюдения ФЗ № 152-ФЗ. Ошибки чреваты штрафами в сотни миллионов рублей и репутационными потерями. Чтобы минимизировать риски, правильно подготовьте шаблоны согласий и других документов для обработки ПДн, подайте уведомление в Роскомнадзор, следите за сроками хранения и своевременно уничтожайте данные.
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