Как работать с персональными данными в 2025 году: полное руководство

Когда нужно согласие на обработку

Согласие на обработку оформляется в письменном или электронном виде добровольно самим субъектом ПДн. Оно не требуется лишь в исключительных случаях, перечисленных в п. 2–11 ч. 1 ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ.

Пример: если ваша компания обрабатывает ПДн клиентов для доставки товаров, согласие нужно. Если же данные используются для исполнения судебного акта или обязательств перед сотрудником по трудовому договору — нет.

Что должно быть в согласии на обработку ПДн (ч. 4 ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ):

Кто дает согласие: ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность. Кто обрабатывает данные: название компании-оператора, ее контакты и реквизиты. Цели обработки: получение рекламных рассылок, рассмотрение анкеты соискателя на вакантную должность, и пр. Какие действия с данными разрешены: сбор, запись, хранение, уточнение, передача, удаление и другие способы обработки (ст. 3 ФЗ №152-ФЗ). Какие именно данные обрабатываются: например, ФИО, телефон, e-mail, паспортные данные или геолокация. Сведения о третьем лице, которому поручена обработка (если оператор поручил работу с ПДн): наименование организации или ФИО и адрес такого лица. Срок действия согласия: он может быть привязан к конкретной дате, к моменту достижения цели обработки или к отзыву согласия самим субъектом. Подпись субъекта ПДн.

Важно! Если субъект ПДн недееспособен, согласие дает его законный представитель — опекун или попечитель. Если оператор планирует распространять ПДн, нужно отдельное согласие субъекта на это (ст. 10.1 ФЗ № 152-ФЗ): например, для размещения фотографии и ФИО на доске почета или сайте организации.