Обязанности организации в 2025 году

1. Регистрация организации и внесение изменений в ЕГРЮЛ
Первым делом для придания бизнесу законности необходимо, конечно же, осуществить государственную регистрацию бизнеса. В дальнейшем важно не забывать осуществлять регистрацию также и всех происходящих в обществе изменений — будь то изменение данных о директоре, участнике, смена адреса, увеличение уставного капитала или иные происходящие в обществе события.
Отсутствие внесения изменений в ЕГРЮЛ повышает риски привлечения компании и ее должных лиц к административной ответственности, бьет по репутации компании, а также может повлечь такое неприятное последствие как внесение записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ с дальнейшим принудительным исключением общества из реестра.
2. Ведение бухгалтерского учета
Согласно ст. 6 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ каждый субъект экономической деятельности обязан вести бухгалтерский учет. За непредоставление документов бухгалтерского учета в налоговый орган компании могут грозить штрафы в размере 200 рублей за каждый непредоставленный документ (ст.126 НК).
3. Регистрация в Роскомнадзоре и соблюдение законодательства о персональных данных
Все организации обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор персональных данных. Для регистрации в Роскомнадзоре необходимо заполнить уведомление и подготовить пакет обязательных документов (более 60!).
С 30 мая 2025 года, штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре составляет 300 000, а за иные нарушения работы с персональными данными доходит до 18 000 000 млн.
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Все основные этапы соблюдения законодательства о персональных данных для юридических лиц
Отдельно законодатель закрепляет обязанность по ведению и хранению документации, связанной с обработкой персональных данных. К основополагающим внутренним актам относятся политика обработки персональных данных, приказ о назначении ответственного за обработку персональных данных, формы согласий субъектов на обработку, передачу, распространение персональных данных, а также иные внутренние документы, позволяющие осуществлять обработку и защиту персональных данных.
Дополнительные обязанности возникают у компаний, осуществляющих обработку персональных данных пользователей сайта. Всего ООО в настоящее время необходимо сформировать и вести в организациии более 60 документов, а также разместить обязательные документы на сайте и контролировать их регулярную актуальность.
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4. Проведение общих собраний участников ООО
В соответствии со ст. 34, 35 ФЗ «Об ООО», общество обязано проводить годовые и внеочередные собрания участников общества. Результаты таких собраний оформляются протоколами и зачастую требуют нотариального удостоверения. За несоблюдение обязанности по проведению собраний участников компании может грозить административный штраф в размере до 700 000 рублей, а также оспаривание решений собраний в судебном порядке.
5. Соблюдение законодательства о рекламе и законодательства об интеллектуальных правах
В случае, если ООО использует рекламные материалы, оно обязано соблюдать законодательство о рекламе. Помимо ФЗ «О рекламе», рекомендуем ознакомиться с руководствами по соблюдению обязательных требований, которые подготовлены ФАС.
В частности, особое внимание следует уделять законодательству о рекламе, если у компании имеется сайт. Возможно, компании необходимо маркировать рекламу, а также скорректировать или внедрить согласие пользователей на получение рекламных материалов. Статья 14.3. КоАП «Нарушение законодательства о рекламе» предусматривает штрафы для юридических до 500 тыс. руб.
6. Организация хранения документов в обществе
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязывает все ООО осуществлять хранение ряда документов, среди которых можно выделить устав общества, договор (решение) об учреждении, протоколы общих собраний участников, документы о государственной регистрации общества, внутренние документы общества, списки аффилированных лиц, некоторые судебные решения с участием общества или его учредителей (участников), договоры о крупных сделках или сделках с заинтересованностью и ряд иных документов общества.
Несоблюдение данной обязанности может повлечь штраф на общество в размере до 300 тысяч рублей.
7. Требования законодательства о публикации сообщений в Федресурсе
Общества с ограниченной ответственностью в некоторых случаях обязаны раскрывать информацию о фактах своей деятельности в силу п. 1 и п. 7 ст. 7.1 закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». К таким сведениям, например, относятся сведения о реорганизации, ликвидации юридического лица, об уменьшении или увеличении уставного капитала, о бухгалтерской отчетности, о полученных лицензиях и прочие.
Несоблюдение обязанности по раскрытию информации в реестре Федресурс может повлечь как отказ регистрирующего органа государственной регистрации изменений (например, о начале реорганизации), так и привлечение к ответственности должностного лица (руководителя общества) по ст.14.25 КоАП.
Если вы впервые сталкиваетесь с обязанностью публикации сообщений об ИП в Федресурсе, и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить предписание прокуратуры и штраф) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».
Статья не содержит исчерпывающий перечень обязанностей ООО, однако перечисляет самые популярные. Соблюдение перечисленных основных обязанностей поможет вашему ООО не только избежать юридических проблем, но и создать устойчивую основу для успешного ведения бизнеса.
Помните, что грамотное управление и соблюдение законодательства — это ключ к долгосрочному успеху вашей компании. Не упускайте возможность проконсультироваться с юристами и бухгалтерами, чтобы быть уверенными в правильности своих действий.
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