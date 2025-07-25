Обязанности организации в 2025 году

Все организации обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре как оператор персональных данных. Для регистрации в Роскомнадзоре необходимо заполнить уведомление и подготовить пакет обязательных документов (более 60!).

С 30 мая 2025 года, штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре составляет 300 000, а за иные нарушения работы с персональными данными доходит до 18 000 000 млн.

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Отдельно законодатель закрепляет обязанность по ведению и хранению документации, связанной с обработкой персональных данных. К основополагающим внутренним актам относятся политика обработки персональных данных, приказ о назначении ответственного за обработку персональных данных, формы согласий субъектов на обработку, передачу, распространение персональных данных, а также иные внутренние документы, позволяющие осуществлять обработку и защиту персональных данных.

Дополнительные обязанности возникают у компаний, осуществляющих обработку персональных данных пользователей сайта. Всего ООО в настоящее время необходимо сформировать и вести в организациии более 60 документов, а также разместить обязательные документы на сайте и контролировать их регулярную актуальность.