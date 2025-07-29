Изменения в законе о персональных данных, которые вступят в силу с 1 сентября

Оформление отдельного согласия

ФЗ от 24.06.2025 № 156-ФЗ вносит существенные изменения в ч.1 ст. 9 ФЗ №152-ФЗ, ужесточая требования к оформлению согласий субъектов на обработку их персональных данных. Новые правила обязательны для всех операторов ПДн и вступят в силу 1 сентября 2025 года. Их цель — обеспечить осознанное и добровольное волеизъявление граждан.

Сейчас оператор может получить согласие на обработку ПДн в любой форме: например, указав его в договоре или встроив в пользовательское соглашение на сайте. Чаще всего субъекты ПДн их даже не читают, что порождает практику «скрытых согласий».

С 01.09.2025 года изменения в законе об обработке персональных данных коснутся в первую очередь согласий: оно должно будет оформляться в виде отдельного документа. Больше не получится включить его в текст договора или пользовательское соглашение.

Важно! Согласия, полученные до 01.09.2025 года, продолжат действовать и не потребуют переоформления. Если же вы после 01 сентября не будете соблюдать новые требования к форме согласия, оно будет считаться неполученным, а вас могут оштрафовать на сумму до 700 000 рублей (ч. 2 ст. 13.11 КоАП).