Изменения в законе о персональных данных, которые вступят в силу с 1 сентября

Оформление отдельного согласия
ФЗ от 24.06.2025 № 156-ФЗ вносит существенные изменения в ч.1 ст. 9 ФЗ №152-ФЗ, ужесточая требования к оформлению согласий субъектов на обработку их персональных данных. Новые правила обязательны для всех операторов ПДн и вступят в силу 1 сентября 2025 года. Их цель — обеспечить осознанное и добровольное волеизъявление граждан.
Сейчас оператор может получить согласие на обработку ПДн в любой форме: например, указав его в договоре или встроив в пользовательское соглашение на сайте. Чаще всего субъекты ПДн их даже не читают, что порождает практику «скрытых согласий».
С 01.09.2025 года изменения в законе об обработке персональных данных коснутся в первую очередь согласий: оно должно будет оформляться в виде отдельного документа. Больше не получится включить его в текст договора или пользовательское соглашение.
Важно! Согласия, полученные до 01.09.2025 года, продолжат действовать и не потребуют переоформления. Если же вы после 01 сентября не будете соблюдать новые требования к форме согласия, оно будет считаться неполученным, а вас могут оштрафовать на сумму до 700 000 рублей (ч. 2 ст. 13.11 КоАП).
Скачать чек-лист обязательных процедур и документов, необходимых для работы с персональными данными
Что должно быть в согласии
Согласие, подписанное в электронном виде с помощью простой электронной подписи, с юридической точки зрения приравнивается к бумажному согласию. Однако в обоих случаях есть требования к содержанию документа (ст. 9 ФЗ № 152-ФЗ).
Что должно быть в согласии:
Данные субъекта ПДн: ФИО, адрес, реквизиты паспорта (номер, дата выдачи, кем выдан).
Данные представителя субъекта (если согласие дает он): ФИО, адрес, реквизиты паспорта + реквизиты доверенности/документа, подтверждающего полномочия.
Сведения об операторе: полное наименование (или ФИО ИП, самозанятого или физлица) и адрес местонахождения оператора, получающего согласие.
Конкретная цель обработки. Общие формулировки («для улучшения сервиса») недопустимы. «Продвижение товаров и услуг на рынке», «Добровольное медицинское страхование» можно, но все зависит от того, для чего оператору нужны ПДн.
Четкий перечень обрабатываемых ПДн. Указать, какие именно данные берутся: например, ФИО, телефон, email, паспортные данные.
Сведения о третьем лицу, если обработка поручена: наименование/ФИО и адрес лица, обрабатывающего данные по поручению оператора.
Перечень действий с ПДн: сбор, систематизация, хранение, передача и прочее.
Способы обработки: автоматизированный, неавтоматизированный, смешанный.
Срок действия согласия и порядок отзыва.
Собственноручная подпись субъекта ПДн (или его представителя) — для бумажной формы. Для электронной — ЭП субъекта.
Важно! Отсутствие любого из пунктов делает согласие недействительным, а обработка ПДн считается незаконной. Если вы скачаете образец из интернета, в котором будут указаны шаблонные фразы, не отражающие реальную специфику работы с ПДн в вашей организации, это прямой путь к претензиям Роскомнадзора.
Передача обезличенных ПДн в ГИС
С 1 сентября 2025 года в ФЗ № 152-ФЗ появится новая статья 13.1 (ст. 1 ФЗ от 08.08.2024 № 233-ФЗ). Операторы будут обязаны передавать обезличенные ПДн в ГИС. Минфицры займется формированием составов данных, которые будут группироваться по определенному признаку, но без возможности установить их принадлежность конкретному человеку при последующей обработке. В составы нельзя будет включать биометрические и специальные категории ПДн — только общие.
Что еще важно учитывать:
Минфицры сможет направлять требование о предоставлении обезличенных ПДн. В этом случае оператор обязан обезличить их в соответствии с методикой, которая будет утверждена Правительством и ФСБ. Некорректное обезличивание, оставляющее шанс на идентификацию — прямое нарушение закона. Сейчас этот вопрос регулируется приказом Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. № 996.
ФСБ получит расширенные полномочия по контролю соблюдения мер безопасности в области обработки персональных данных операторами. Раньше ФСБ контролировала безопасность ПДн в основном в госсекторе. Теперь Правительство планирует наделить ФСБ правом проверять выполнение организационных и технических мер безопасности ПДн в любых информационных системах, включая коммерческие и негосударственные.
Роль ФСТЭК: этот орган также может получить контрольные полномочия, но без права знакомиться с персональными данными.
«Закрытый контур» обработки. Доступ к составам данных и их обработка разрешены только внутри государственной информационной системы Минцифры. Категорически запрещены запись, извлечение, передача или любое копирование данных вне ГИС.
Строгий контроль доступа пользователей. Право работать с составами данных получат только госорганы, муниципалитеты, внебюджетные фонды и их подведомственные организации, а также граждане РФ и российские юрлица, при условии внесения в реестр операторов Роскомнадзора (ст. 22 ФЗ №152-ФЗ).
Соответствия комплексу требований: отсутствие иностранного контроля/гражданства у руководителей, недостоверных сведений из ЕГРЮЛ/Федресурса, отсутствие судимостей по «информационным» статьям УК и т.д.
Порядок проверки соответствия будет установлен Правительством.
Запрет передачи результатов работы с ПДн иностранцам. Предоставление результатов обработки ПДн иностранным юрлицам, организациям, гражданам запрещено, кроме случаев, прямо предусмотренных российским законодательством.
Для бизнеса это означает увеличение вероятности внеплановой проверки ФСБ. Проверять будут все: наличие и актуальность Политики обработки ПДн, другие документы, оценку потенциального вреда при утечках, назначение ответственного, применение сертифицированных средств защиты (СЗПДн), журналы учета, готовность к инцидентам. Нарушения грозят крупными штрафами.
Пример: интернет-магазин (оператор ПДн) получает требование Минцифры предоставить обезличенные данные о покупках (товар, дата/время, сумма, регион доставки). Если алгоритм обезличивания не исключит уникальные комбинации, позволяющие де-факто идентифицировать человека через открытые данные или кросс-анализ, это будет нарушением.
Получить бесплатную консультацию по регистрации в Росокомнадзоре или подготовке документов для работы с персональными данными
Как бизнесу подготовиться к изменениям
Чтобы репутация компании не пострадала и не пришлось платить крупные штрафы, воспользуйтесь следующими рекомендациями:
Проведите внутренний аудит процессов обработки персональных данных. Проверьте соответствие целей обработки конкретным категориям ПДн, наличие документальных подтверждений оснований для обработки (согласий, договоров и пр.), актуальность перечня используемых информационных систем (ИС).
Обновите локальные нормативные акты и регламенты. У вас должна быть Политика обработки ПДн, Положение об обработке, инструкции для сотрудников, шаблоны согласий и другие документы — в свете изменений в законе о персональных данных с 01.09.2025 года некоторые из них придется пересмотреть.
Разработайте форму отдельного согласия, актуализируйте регламенты работы с ПДн сотрудников, клиентов и контрагентов.
Подайте уведомление об обработке ПДн, если еще не успели этого сделать. В противном случае вас могут оштрафовать на сумму до 300 000 рублей (ч. 10 ст. 13.11 КоАП). Перед этим необходимо назначить ответственного за работу с данными, оформить все регламенты, акты, инструкции и другие документы, а также обучить сотрудников, допущенных к ПДн.
Проверьте, можно ли по обезличенным данным в вашей ИС определить конкретного человека. Если да, поменяйте алгоритмы обезличивания.
Важно! Операторам рекомендуется регулярно проводить не только технический, но и правовой аудит.
Юристы всероссийского сервиса «Роском онлайн» проверят все документы, выявят возможные риски и помогут исправить ошибки так, чтобы у сотрудников Роскомнадзора не было претензий к вам.
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFG7UiFS
Комментарии1
Капец подкрался потихоньку.