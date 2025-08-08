Важное для бухгалтера по персональным данным
Всероссийский сервис «Роском Онлайн» собрал для бухгалтеров бесплатный полезный обучающий материал.
Ключевая информация, небольшие тестовые задания, практические закрепления для лучшего понимания новых обязанностей, полезные документы и бесплатные консультации по персональным данным – все это доступно на сайте РОСКОМ ОНЛАЙН.
Для организаций и ИП, которые захотят после ознакомления с материалами доверить эту работу экспертам – доступны годовое сопровождение с разработкой всех обязательных документов и проведением процедур не только для организации работы с персональными данными, но и внедрение мер и документов по защите персональных данных и информационной безопасности.
Получить годовое сопровождение по организации работы с персональными данными с разработкой и ведением всех обязательных документов
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJmfmGU
Информации об авторе
Консалтинг Онлайн
«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации
Начать дискуссию