Регистрация ИП 2025: Обязательные шаги в новом законодательстве при регистрации индивидуального предпринимателя

1. Выбор способа подачи документов и регистрации ИП

Регистрация ИП почти полностью перешла в электронный вид, а бумажная подача документов остается в прошлом. Хотя последний способ по-прежнему существует.

Основной вопрос, который возникает у будущих предпринимателей: сколько стоит регистрация ИП. Если подаете документы на бумаге, то госпошлина составит 800 рублей. Но есть случаи, когда госпошлину платить не нужно:

подаете документы повторно из-за неполного пакета документов или ошибок, которые допустили при регистрации в первый раз;

открываете ИП онлайн-способом — через ФНС или «Госуслуги» (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК);

регистрируете статус ИП через МФЦ или нотариуса (письмо Минфина от 21.10.2020 № 03-05-04-03/91632).

Какой бы способ регистрации ИП вы ни выбрали, данные в любом случае направляются в территориальное ведомство ИФНС. Налоговый орган ставит предпринимателя на учет.

Открыть ИП через ФНС можно в сервисах: «Государственная регистрация онлайн-бизнеса», «Создай свой бизнес», «Старт бизнеса онлайн». Процедура регистрации также возможна в мобильном приложении «Личный кабинет предпринимателя» (доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppGallery).

Например, открыть ИП через онлайн-сервис «Государственная регистрация онлайн-бизнеса» можно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Получают ее в местном отделении ИФНС бесплатно, но при себе нужно иметь USB-носитель, на который специалист загрузит сертификат и криптографические атрибуты подписи.