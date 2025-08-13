Регистрация ИП 2025: Обязательные шаги в новом законодательстве при регистрации индивидуального предпринимателя

1. Выбор способа подачи документов и регистрации ИП
Регистрация ИП почти полностью перешла в электронный вид, а бумажная подача документов остается в прошлом. Хотя последний способ по-прежнему существует.
Основной вопрос, который возникает у будущих предпринимателей: сколько стоит регистрация ИП. Если подаете документы на бумаге, то госпошлина составит 800 рублей. Но есть случаи, когда госпошлину платить не нужно:
подаете документы повторно из-за неполного пакета документов или ошибок, которые допустили при регистрации в первый раз;
открываете ИП онлайн-способом — через ФНС или «Госуслуги» (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК);
регистрируете статус ИП через МФЦ или нотариуса (письмо Минфина от 21.10.2020 № 03-05-04-03/91632).
Какой бы способ регистрации ИП вы ни выбрали, данные в любом случае направляются в территориальное ведомство ИФНС. Налоговый орган ставит предпринимателя на учет.
Открыть ИП через ФНС можно в сервисах: «Государственная регистрация онлайн-бизнеса», «Создай свой бизнес», «Старт бизнеса онлайн». Процедура регистрации также возможна в мобильном приложении «Личный кабинет предпринимателя» (доступно для скачивания в RuStore, Google Play, AppGallery).
Например, открыть ИП через онлайн-сервис «Государственная регистрация онлайн-бизнеса» можно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Получают ее в местном отделении ИФНС бесплатно, но при себе нужно иметь USB-носитель, на который специалист загрузит сертификат и криптографические атрибуты подписи.
2. Подбор ОКВЭД
В заявлении на регистрацию ИП потребуется указать ОКВЭДы — коды видов деятельности по Общероссийскому классификатору.
Будущий предприниматель должен заранее определиться с видами деятельности — основным (он один) и дополнительными (их может быть несколько). Количество знаков в указанных ОКВЭДах должно быть не менее четырех.
Например, если планируете заниматься лесозаготовками, то основной код — 02.20. В качестве дополнительных можно выбрать: деятельность по благоустройству ландшафта (81.30), торговлю оптовую пиломатериалами (46.73.2), работы столярные и плотничные (43.32).
Изменить или добавить коды по ОКВЭД разрешается в процессе предпринимательской деятельности. Но лучше максимально охватить все планируемые виды, чтобы потом не тратить на это время. Уточните, не относится ли ваш вид деятельности к лицензируемым. Если сомневаетесь, то проконсультируйтесь у бизнес-консультантов или специалистов ФНС.
3. Выбор системы налогообложения
Определиться с системой налогообложения ИП должен в течение 30 дней с даты регистрации. Предпринимателю подходят следующие режимы:
ОСНО — общая система. Не ограничивает предпринимателя по оборотам, количеству работников и т.д. Устанавливает обязанность по уплате НДФЛ (13–22%) и НДС (20%).
УСН — «упрощенка». УСН «Доходы» устанавливает налоговую ставку от 1 до 6% (зависит от субъекта РФ). УСН «Доходы минус расходы» устанавливает налоговую ставку 15%, но она может быть снижена до 5% на уровне региона. Есть ограничения по годовому доходу и численности сотрудников (до 450 млн руб. в год, до 130 работников).
АУСН — автоматизированная упрощенная система. Налоговые ставки отличаются — 8% по АУСН «Доходы» и 20% по АУСН «Доходы минус расходы». Годовой доход ИП не должен превышать 60 млн руб., а количество работников — не больше пяти.
ЕСХН — система для сельхозпроизводителей. Налоговая ставка — 6%, но на уровне региона может быть снижена до 0%. Перейти на ЕСХН могут ИП, если с/х деятельность для них основная и приносит не менее 70% дохода в общей доле доходов.
ПСН — патент. Налоговая ставка — 6%. Система применяется в отношении некоторых видов деятельности. Ограничения по годовому доходу — до 60 млн руб., по количеству работников — до 15 человек.
НПД — налог на профессиональный доход. Налоговая ставка — 4 или 6% с платежей от физлиц и юрлиц соответственно.
Если ИП не подаст заявление о переходе на другую систему налогообложения, то автоматически к нему применят ОСНО, а это не всегда выгодно для предпринимателей. Подать заявление на смену системы НО вы можете до 31 декабря текущего года, но применять начнете ее только с начала следующего года.
4. Подготовка документов
Для регистрации ИП потребуется минимальный пакет документов:
Паспорт и ИНН.
Квитанция об оплате госпошлины — если подаете документы на бумаге.
Заявление по форме Р21001 (Приложение 1 к приказу ФНС от 09.01.2024 № ЕД 7-14/4@).
Заявление о выборе режима налогообложения.
Состав документов может отличаться. Например, при подаче заявления на регистрацию ИП через онлайн-сервис ФНС не нужно прикладывать квитанцию об уплате госпошлины, так как при электронном способе подачи документов госпошлину не платят, но зато потребуется УКЭП.
Не нужно прикладывать заявление о выборе режима налогообложения, если планируете работать на ОСНО (общей системе налогообложения) — он устанавливается по умолчанию.
5. Подача документов в налоговый орган
Отправить документы в ФНС можно разными способами:
Принести бумажные документы лично в отделение ИФНС.
Отправить через сервисы ФНС.
Обратиться к услугам нотариуса.
Подать документы через банк, который занимается регистрацией ИП (Сбербанк, Т-Банк и т. д.).
Например, если подаете документы через сервис ФНС, то заполнять заявление заранее не нужно — система предложит сформировать заявление в процессе подачи документов. Заявление рассмотрят в течение 1–3 рабочих дней, а результат направят на указанный email и по почте по адресу прописки ИП.
6. Получение документов о регистрации ИП
После успешного прохождения процедуры регистрации предприниматель получает:
лист записи ЕГРИП;
уведомление о постановке на учет в ИФНС.
Если бумажные документы не пришли по адресу регистрации ИП, то получить их можно в налоговом органе.
В Листе записи ЕГРИП содержатся основные сведения об ИП и видах деятельности по ОКВЭД:
ФИО ИП;
дата постановки на налоговый учет;
ОГРНИП;
адрес регистрации;
основной и дополнительные виды деятельности;
предоставленные для регистрации ИП документы — паспорт, заявление по форме Р21001, квитанция об уплате госпошлины, уведомление о переходе на выбранную систему налогообложения;
дата выдачи Листа записи ЕГРИП;
ФИО и подпись специалиста ИФНС.
Документы понадобятся для заключения договоров. Дополнительно можно скачать выписку из ЕГРИП на сайте ФНС, например, если ее запрашивает контрагент.
7. Открытие расчетного счета
По закону предприниматели не обязаны открывать расчетный счет и на практике могут обойтись без него. Но без расчетного счета ИП не сможет работать полноценно:
проводить и принимать безналичные платежи;
участвовать в тендерах;
оформлять займы и кредиты;
вести внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).
Кроме того, ИП не сможет работать без расчетного счета, если заключает сделки, сумма которых по одному договору превышает 100 тыс. рублей.
Если ИП продает товары через онлайн-магазин, принимает оплату с карт и счетов клиентов, то нужно открыть расчетный счет.
8. Регистрация в Роскомнадзоре — иначе штраф от 100 000 до 18 000 000 рублей с 30.05.2025 года
Все ИП, у которых есть в работе персональные данные:
сотрудников
клиенты/пациенты/гости/учащиеся и тд
осуществляется работа через сайт или лендинг
имеется база данных, CRM- система
осуществляется работа через любой иностранный сервис или с иностранными подрядчиками
Являются операторами ПДн и обязаны пройти регистрацию в Роскомнадзоре. Только подача Уведомления в Роскомнадзор легализует (делает законной) работу оператора с персональными данными и позволяет ИП официально зарегистрировать такую деятельность.
Для соблюдения новых требований ФЗ №152 и Роскомнадзора, индивидуальному предпринимателю необходимо подготовить от 30 до 60 документов!, в зависимости от:
Вида деятельности,
Объема обрабатываемых данных,
Количество сотрудников и клиентов,
Наличия и количества сайтов,
Использования иностранных сервисов, программ и ПО
Взаимодействия с зарубежными партнерами,
Иных факторов.
Что будет, если не уведомить РКН? Новые штрафы за неуведомление Роскомнадзора установлены в ч. 10 ст. 13.11 КоАП. Размер штрафов на ИП приравнен к штрафам на юрлиц — от 100 до 300 тыс. рублей.
Шпаргалка по регистрации ИП в 2025 году
Основные этапы регистрации ИП собрали в таблице:
Этап
Подсказка
Выберите способ подачи уведомления
Выберите систему налогообложения
По умолчанию останется ОСНО. В заявлении можно указать другую систему — УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД
Определитесь с ОКВЭД
ОК 029–2014 (приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)
Подготовьте документы
Дождитесь получения документов
Лист записи ЕГРИП и уведомление о постановке на учет придет на email и по адресу прописки
Откройте расчетный счет
В любом удобном банке
Уведомите уполномоченный орган о начале предпринимательской деятельности
Если ваша деятельность включена в перечень из Приложения № 1 к ПП № 725 (60 наименований товаров и услуг с ОКВЭД).
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года
Зарегистрируйтесь в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора
Обязанность касается всех ИП (равно как юрлиц, самозанятых, физлиц), которые собирают персональные данные клиентов пользователей, покупателей с целью обработки, хранения, передачи и т.д.
