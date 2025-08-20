Как опубликовать сообщение в Федресурсе?

Федресурс — это государственный реестр, где публикуются сообщения о фактах деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Публикация сообщений в Федресурсе требует соблюдения определённых процедур и правил, о которых расскажем в статье.

Шаги для публикации сообщения в Федресурсе.

1. Вход в систему

Перейдите на официальный сайт Федресурс. В правом верхнем углу нажимаем кнопку «Личный кабинет». Далее необходимо для входа в личный кабинет выбрать раздел «Федресурс» (на сайте уже выбран по умолчанию). Нажимаем кнопку «Войти».

Для входа в личный кабинет необходимо поставить галочку на «согласие с правилами взаимодействия оператора и пользователя Федресурс». Выбираем «Войти по электронной подписи», подтверждаем доступ и выбираем нужный сертификат для цифровой подписи. Таким образом вы вошли в свой личный кабинет.

Следует знать, что для входа в личный кабинет нужно иметь электронную подпись. Электронная подпись должна содержать указание на размещение информации в реестре! Руководитель организации может получить электронную подпись в одном из удостоверяющих центров.

2. Подготовка и создание сообщения

Перед публикацией убедитесь, что ваше сообщение соответствует требованиям реестра.

Содержание должно соответствовать законодательству и быть корректным.

Перейдите в раздел «Сообщения» в левом верхнем углу. Нажмите «Создать сообщение», затем выберете тип сообщения, которое нужно опубликовать. Заполните необходимые поля, которые необходимо заполнить для вашего типа сообщения.

3. Проверка и публикация

После заполнения всех данных проверьте правильность информации.

Нажмите кнопку «К подписи», затем еще раз «Подписать». Если на лицевом счету достаточно денежных средств (баланс можно посмотреть в верхнем углу, где наименование организации), то нажимаете кнопку «Опубликовать» и в течение пары минут сообщение будет опубликовано.

Если на балансе нет денежных средств, то нажимаем кнопку «Перейти к счету», заполняем платежные реквизиты, сохраняем счет и оплачиваем. Зачисление денежных средств обычно происходит в течение 1–2 рабочих дней. После поступления денежных средств можете опубликовать сообщение.

Следуя простым шагам, вы сможете быстро и легко опубликовать необходимое сообщение.

