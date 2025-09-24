Регистрация организации в 2025 году: пошаговая инструкция и нововведения

С чем нужно разобраться на старте регистрации ООО

Заполнить заявление на регистрацию и подать в ФНС — задача несложная. Но если вы хотите, чтобы бизнес исправно работал, не было проблем с налоговиками в будущем, компании не прилетела «недостоверность сведений в ЕГРЮЛ», с рядом нюансов нужно разобраться на старте еще до подготовки пакета регистрационных документов.

Шаг 1. Определитесь с составом учредителей ООО

Учредить Общество с ограниченной ответственностью могут как физические (граждане РФ или иностранцы), так и юридические лица. Их максимальное количество не должно превышать 50 участников (ст. 7 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Но есть и ограничения. Так, в регистрации откажут, если в составе учредителей вы заявите: иностранные организации;

государственных служащих;

военнослужащих. Также запрещено открывать бизнес: бывшим участникам ликвидированных по решению ИФНС обществ, которые имели долги перед бюджетом, если их доля составляла не менее 50%;

бывшим участникам компаний (также с долей не менее 50%), в отношении которых в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений, и с того момента еще не прошло три года;

физлицам, у которых есть неснятое ограничение на ведение бизнеса по судебному решению;

юрлицам с одним участником, если создаваемая организация будет иметь в составе только единственного учредителя (то есть получается своего рода «матрешка» с одним бенефициаром). Итак, ваша первая задача — выбрать учредителей и и распределить доли с учетом вклада в уставный капитал и в соответствии с желаемым порядком распределения прав и обязанностей. В уставе доли обычно прописывают в процентах или десятичных дробях. Например, «Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей и разделен на доли следующих участников: Иванов А.А. — 40%, Петров С.Н. — 35%, Сидоров К.В. — 25%.».

Шаг 2. Придумайте название фирмы

Оно может быть неоригинальным, но должно соответствовать требованиям закона. Согласно ст. 1473 ГК, фирменное наименование организации указывается в учредительных документах и регистрируется в ЕГРЮЛ. Важно, чтобы название было на русском языке, но допускаются иноязычные слова в русской транскрипции или языках народов РФ. Пример из ЕГРЮЛ: использование иностранных слов в русской транскрипции Нельзя включать термины и аббревиатуры, отражающие организационно-правовую форму. Например, если компания решит назваться — Общество с ограниченной ответственностью «ООО Астра», в регистрации ей точно откажут. Кроме того, в фирменном наименовании не должно быть названий иностранных государств и их производных, федеральных органов власти, международных организаций, общественных объединений, а также слов, противоречащих общественным интересам, гуманности и морали. Некоторые слова (например, «адвокат», «юридическая консультация» «клиринг») могут использоваться только в определенных случаях или по специальному разрешению (ст. 5 закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ, ст. 5 закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ).

Шаг 3. Выберите юридический адрес

Юридический адрес указывается в заявлении на регистрацию по форме Р11001, а после будет содержаться в ЕГРЮЛ. Налоговая требует прописывать его в регистрационных документах с точностью до номера помещения (комнаты), в то время как в уставе достаточно указать только город, и это не будет ошибкой. Юридический адрес выступает местом официального взаимодействия с налоговой, контролирующими органами и контрагентами. Сюда будут направляться официальные документы и уведомления. Оптимальный вариант — арендовать офис или приобрести недвижимость в собственность. Но если вы ведете деятельность онлайн или просто без привязки к конкретной локации, то допустимо открыть фирму по месту жительства директора или учредителя, если другие собственники письменно выразят согласие. Будьте готовы предъявить налоговикам подтверждающие документы: свидетельство о собственности на помещение либо договор аренды, гарантийное письмо от собственника с обязательством заключить договор аренды после внесения записи в ЕГРЮЛ. Что еще важно знать? Перед подачей документов в ФНС проверьте: Не внесен ли ваш адрес в черный список «массовых адресов» — с помощью сервиса Прозрачный бизнес. Если в этом помещении уже находится несколько организаций, высок риск отказа.

Существует ли вообще такой адрес официально — это поможет выяснить федеральная база ФИАС.

Шаг 4. Подберите коды ОКВЭД

Кодов ОКВЭД (видов экономической деятельности) может быть сколько угодно, но только один из них основной. Проследите, чтобы он точно соответствовал реальности и в полной мере отражал направление вашего бизнеса. В заявлении по форме Р11001 нужно указать шифр, состоящий минимум из 4 цифр. Например: Код ОКВЭД Вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 43.29 Другие строительно-монтажные работы 55.10 Деятельность гостиниц и аналогичных средств размещения 96.02 Деятельность парикмахерских и салонов красоты Для того, чтобы найти нужный код, воспользуйтесь классификатором ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. От ОКВЭД зависит в некоторой мере налоговая нагрузка компании, наличие налоговых льгот и преференций, возможность претендовать на гранты и субсидии. Обратите также внимание, что по основному коду также рассчитывается тариф страховых взносов на травматизм. Тариф колеблется от 0,2% до 8,5% в зависимости от степени риска для работников.

Шаг 5. Определитесь с налоговым режимом