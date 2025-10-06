Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

1. Правовое основание на обработку персональных данных
Общее правило: все действия с персональными данными (ПДн) физлиц разрешается выполнять только с их добровольного согласия (п. 1 ч. 1 ст. 6 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
В процедуре получения согласия участвуют две стороны: оператор и субъект персональных данных:
Оператор ПДн — это ИП, организации, физлица, самозанятые, которые для достижения целей обработки данных собирают информацию о гражданах (для доставки товара, выполнения заказа, передачи данных третьим лицам).
Субъект ПДн — физлицо, владелец данных, по которым можно установить его личность (клиенты, посетители сайтов, пациенты, сотрудники).
Согласие на обработку персональных данных (ст. 9 закона № 152-ФЗ) — это свободное волеизъявление физлица на использование сведений о нем (сбор, хранение, обработка, передача, уничтожение). Согласие — это правовое основание на использование персональных данных физлиц.
2. Что изменилось с 1 сентября 2025
С начала осени 2025 года вступили в силу изменения в ст. 9 закона № 152-ФЗ. С 1 сентября согласие нужно оформлять только в виде самостоятельного документа. Его нельзя включать в другие документы:
трудовые договоры, ГПД;
пользовательские соглашения, политики обработки cookies, политики конфиденциальности, заявления, оферты;
иные договоры и соглашения.
Кроме того, запрещено «смешивать» в одном документе несколько видов согласий. Например, в основное согласие нельзя добавить согласие на распространение ПДн или получение рекламно-информационных рассылок (ст. 10.1 закона № 152-ФЗ).
Например, раньше операторы могли «прятать» согласие в пользовательское соглашение. Посетитель заходил на сайт и видел примерно такой текст: «Нажимая кнопку, вы принимаете условия настоящего соглашения и даете согласие на обработку персональных данных». Фактически человек кликал по кнопке и одним действием подтверждал два документа.
С 1 сентября 2025 года такие ситуации недопустимы. Согласие должно быть выделено в обособленный документ и подписано владельцем данных отдельно от других документов.
3. Как оформить согласие на обработку персональных данных
Законодательные изменения внесли корректировки в процедуру подготовки согласия. Специального шаблона документа в НПА нет, но следует придерживаться обязательных правил.
Шаг 1. Укажите обязательные разделы
Данные оператора ПДн — наименование организации, ИНН, ОГРН, ФИО ИП, адрес.
Данные субъекта ПДн — ФИО, адрес, электронная почта, номер телефона.
Цель и правовые основания обработки персональных данных.
Перечень данных, которые физлицо передает оператору.
Действия с данными.
Сроки действия согласия.
Порядок отзыва.
Подпись физлица.
Шаг 2. Выберите форму согласия
Получить согласие можно на бумаге или в электронной форме. Независимо от выбранной формы владелец данных должен подтвердить свое добровольное согласие на предоставление оператору данных о себе:
Поставить «живую» подпись на бумажной версии документа.
Подписать УКЭП электронную форму. Согласно ч. 1 ст. 6 закона от 06.04.2011 электронная подпись имеет юридическую силу, равно как и собственноручная подпись.
Выполнить действие на сайте — нажать кнопку или поставить «галочку» в чекбоксе.
В некоторых случаях оператор не может выбирать форму согласия. Например, согласие на обработку специальных или биометрических персональных данных нужно получать только в письменном виде. Согласие также оформляется на бумаге, если оператор размещает данные в общедоступных источниках — допустим, ФИО, возраст, стаж, образование работника в корпоративном справочнике.
Основание — ст. 8, п. 1 ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 11 закона № 152-ФЗ.
Шаг 3. Выделите согласие на сайте
Яндекс. Метрика, виджеты мессенджеров, формы заказов, формы обратного звонка — эти и некоторые другие элементы на сайтах собирают данные о посетителях (IP, геолокацию, email, имя и т.д.).
При входе на сайт пользователь должен дать согласие на обработку своих данных (или отказаться). Поэтому нельзя «прятать» согласие на странице, использовать мелкий шрифт, включать согласие в текст пользовательского соглашения, политики конфиденциальности или политики обработки cookie.
Есть несколько способов выделить согласие на сайте:
Использовать отдельный чекбокс, чтобы у пользователя была возможность проставить «галочку».
Добавить на сайт кнопку «Соглашаюсь» с текстом согласия: «Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности».
Сразу при входе на сайт дать посетителю ссылку на отдельную страницу с текстом согласия. Предварительно нужно создать страницу и загрузить на нее документ.
Согласие на сайте должно быть «видимым» для посетителей и иметь техническую возможность для его подтверждения. Кроме того, оно не может быть скрыто в офертах, других договорах и соглашениях.
4. Как заполнить согласие на обработку ПДн
Форма согласия на обработку персональных данных включает минимум обязательных разделов. Правила заполнения:
ФИО физлица указываются полностью, без инициалов. Если действует представитель — вписываются его данные.
Цель обработки должна быть конкретной, например: «ведение кадрового учета».
Если оператор передает данные сторонней организации (например, бухгалтерии на аутсорсе), нужно указать ее реквизиты. Если нет — ставится прочерк.
Способы обработки — автоматизированные (через CRM, базы данных) или без использования автоматизации (бумажные носители).
Срок действия согласия — например, «5 (пять) лет с даты подписания согласия» или «до дня отзыва в письменной форме».
5. Принципы составления согласия на обработку ПДн
Принципы согласия как правового основания для обработки ПДн определены в ч. 1 ст. 9 закона № 152-ФЗ:
Принцип согласия
Что это значит
Примеры формулировок
Конкретное
Под определенную задачу и цели
❌ «Согласен на обработку моих данных в соответствии с целями оператора персональных данных»
✅ «Согласен на обработку моих данных для заключения и исполнения договора аренды офиса»
Предметное
Четко указаны данные для обработки
❌ «Разрешаю использовать мои данные»
✅ «Разрешаю использовать фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты»
Информирующее
Физлицо понимает, кто будет работать с его данными, где они будут храниться и зачем
❌ «Я согласен с действиями в отношении обработки моих персональных данных»
✅ «Согласие предоставляется ООО «Альфа-Бизнес», адрес: Москва, ул. Примерная, д. 1, для хранения и использования контактных данных с целью информирования о статусе заказа»
Свободное
Добровольное, без принуждения
❌ «Заключение договора возможно только при условии подписания согласия на обработку персональных данных без возможности отказа»
✅ «Я добровольно предоставляю свои паспортные данные для оформления зарплатной карты»
Однозначное
Выражено ясно — без скрытых формулировок и двойного толкования
❌ Используя сайт, вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных»
✅ «Согласен на обработку персональных данных для регистрации на сайте» + отдельный документ или «галочка» в форме
Операторы должны получить согласие на обработку до начала сбора персональных данных.
6. Штрафы за отсутствие согласия на обработку персданных
Штрафы по ст. 13.11 КоАП, в том числе за обработку персональных данных без согласия их владельца, выросли с 30 мая 2025 года.
На граждан
На должностных лиц
На ИП
На организации
Первичное нарушение, руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП)
10 000 — 15 000
100 000 — 300 000
300 000 — 700 000
300 000 — 700 000
Повторное нарушение, руб. (ч. 2.1 ст. 13.11 КоАП)
15 000 — 30 000
300 000 — 500 000
500 000 — 1 000 000
1 000 000 — 1 500 000
Как законно избежать штрафов?
Роскомнадзор проверяет операторов на наличие полного пакета документов. Поводом для проверок может стать жалоба клиента, публикация в СМИ, внеплановая проверка.
Как выстроить процесс, чтобы ни у контролирующих органов, ни у клиентов, сотрудников не возникало вопросов:
С 1 сентября 2025 года оформляйте согласия на обработку как отдельный документ — обособленно от договоров, соглашений, других видов согласий.
Четко прописывайте цели и перечень персональных данных.
Соблюдайте сроки действия согласия и порядок отзыва.
Используйте правильные формы подтверждения на сайте: кнопка «Соглашаюсь», чекбокс, отдельная страница с согласием.
Храните доказательства получения согласия: бумажные — в личных делах сотрудников, электронные — в журнале учета.
Обучите ответственных сотрудников правилам получения согласий и работе с обращениями граждан.
Проводите регулярный аудит документации.
7. Нужно ли менять согласия, полученные до 1 сентября 2025 года?
Если они составлены по всем правилам, то переоформлять согласия не придется. Проверьте договоры, соглашения и остальные документы на наличие «скрытых» согласий.
Работаете с персональными данными физлиц или только планируете? Подготовка полного комплекта документов — это только один шаг к соблюдению законодательных норм. Еще нужно подать уведомление в Роскомнадзор (если вы еще это не сделали), провести аудит деятельности организации на соответствие закону № 152-ФЗ, назначить ответственных, обучить сотрудников.
«Роском Онлайн» помогает на всех этапах в области обработки персональных данных — малому бизнесу, юрлицам, владельцам сайтов, самозанятым. Вы можете заказать как отдельную услугу — например, разработать политику конфиденциальности, так и получить комплексную помощь «под ключ».
