Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

1. Правовое основание на обработку персональных данных

Общее правило: все действия с персональными данными (ПДн) физлиц разрешается выполнять только с их добровольного согласия (п. 1 ч. 1 ст. 6 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

В процедуре получения согласия участвуют две стороны: оператор и субъект персональных данных:

Оператор ПДн — это ИП, организации, физлица, самозанятые, которые для достижения целей обработки данных собирают информацию о гражданах (для доставки товара, выполнения заказа, передачи данных третьим лицам). Субъект ПДн — физлицо, владелец данных, по которым можно установить его личность (клиенты, посетители сайтов, пациенты, сотрудники).

Согласие на обработку персональных данных (ст. 9 закона № 152-ФЗ) — это свободное волеизъявление физлица на использование сведений о нем (сбор, хранение, обработка, передача, уничтожение). Согласие — это правовое основание на использование персональных данных физлиц.