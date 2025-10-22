 Частые ошибки при работе с персональными данными

Ошибка №1: не разработана Политика обработки ПДн

Одна из ключевых ошибок при работе с персональными данными — отсутствие Политики обработки ПДн. Это основной документ, регулирующий особенности обработки данных в организации. Политика должна быть опубликована на сайте, а если у компании есть офис — размещена на информационном стенде.

Важно! Штраф за необеспечение неограниченного доступа к Политике — до 60 000 рублей (ч.3 ст.13.11 КоАП).