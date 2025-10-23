Операторы персональных данных должны с 1 сентября 2025 отправлять обезличенную информацию в ГИС

Особенности передачи обезличенных ПДн в ГИС

Новый порядок передачи обезличенных наборов данных в государственную систему — не просто формальность. Это комплекс строгих правил, нарушение которых грозит операторам серьезной ответственностью. Разберем ключевые изменения по персональным данным с 1 сентября 2025 года, которые определяют сам процесс передачи.

1. Обезличивание по всем правилам. Получив требование от Минцифры, оператор обязан предоставить данные строго в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства от 01.08.2025 № 1154. Эта методика — результат совместной работы Правительства и ФСБ.

2. Усиление контроля: ФСБ и ФСТЭК на страже. Раньше ФСБ преимущественно контролировала безопасность ПДн в госструктурах. Теперь ее полномочия расширяются на всех операторов, включая коммерческие компании и ИП. ФСБ получает право проверять выполнение организационных и технических мер безопасности при обработке ПДн в любых информационных системах. Готовьтесь к тому, что инспекторы смогут проверить, как вы храните данные, кто имеет к ним доступ, какие средства криптографии используете и как выполняете обезличивание по новой методике.

3. ФСТЭК также может получить контрольные функции, но с важным ограничением: этот орган не будет иметь права знакомиться с самими персональными данными, только с мерами по их защите и процедурами обезличивания. Его фокус — техническая безопасность систем.

4. «Закрытый контур»: данные никуда не утекут. Переданные в ЕИП НСУД обезличенные ПДн становятся частью строго изолированной государственной системы. Закон устанавливает абсолютный запрет на:

запись данных из ГИС куда-либо еще;

извлечение данных из ГИС;

передачу данных за пределы ГИС;

любое копирование данных вне ГИС.