ЦОК ОК 11.11 ОК БСН Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных
Проверка Роскомнадзора в 2025–2026 гг: что проверяют и как не попасть под штраф

Проверка Роскомнадзора в 2025–2026 гг: что проверяют и как не попасть под штраф

Проверки Роскомнадзора в 2025 году перешли к активному контролю. Для любого бизнеса, который собирает хоть один email, номер телефона или паспортные данные — будь то ИП, ООО или крупная корпорация — проверка РКН больше не «если», а «когда».

Штрафы выросли в разы, требования ужесточились, а автоматизированные сканирования сайтов и обязательных документов стали нормой. Один пропущенный чекбокс, необновленная политика конфиденциальности или использование Google Analytics без разрешения — и вы рискуете не только 300 тысячами рублей, но и блокировкой сайта.

В этой статье — все, что нужно знать, чтобы пройти проверку Роскомнадзора без штрафов,. Разберем:

  • какие проверки бывают и как они проходят;

  • какие документы и технические меры требуются;

  • как избежать самых частых ошибок;

  • что нужно исправить и что внедрить в работу.

1. Проверки Роскомнадзора (плановые и внеплановые): как РКН выбирает цели

Формально в 2025 году плановых проверок по персональным данным не запланировано — регулятор пока не утвердил ежегодный график. Но это не повод расслабляться.

Внеплановые проверки — главная угроза. Их инициируют по трем основаниям:

  1. Жалобы — если на вашу компанию поступило более 10 обращений от клиентов, сотрудников или конкурентов (например, о незаконной рассылке или утечке данных).

  2. Утечки ПДн — даже одна инцидентная ситуация, зафиксированная в СМИ или через Роскомнадзор, может стать поводом для визита.

  3. Невыполнение предписаний — если вы не устранили нарушения после прошлой проверки, РКН приходит повторно — и с усилением санкций.

Важно: РКН не обязан предупреждать о внеплановой проверке. Инспекторы могут прийти без предварительного уведомления — особенно если речь о массовых утечках или подозрении на системные нарушения.

Совет: не ждите жалоб. Проводите внутренние аудиты раз в квартал — это дешевле, чем штраф.

2. Что проверяют в первую очередь: документы и сайт

Роскомнадзор оценивает два ключевых блока: документы и техническую реализацию. Оба должны быть в порядке.

1. Документы по персональным данным

Обязательный пакет документов:

Важно: с 30 мая 2025 года отсутствие уведомления — штраф до 300 000 ₽ для юрлиц и ИП.

Не забудьте: если вы изменили цели обработки или ваша работа с ПДн изменилась как-то иначе с момента регистрации — нужно подать уведомление об изменениях в течение 15 дней.

Получите бесплатную консультацию по документам, обязательным для работы с персональными данными

2. Сайт: автоматическая проверка — ваша главная уязвимость

РКН не ходит по офисам — он сканирует сайты.

С 1 июля 2025 года запрещено передавать персональные данные за рубеж до их первичной обработки в РФ. Это касается:

  • Google Analytics, Яндекс.Метрика (если не настроены на локализацию).

  • Чат-боты и виджеты WhatsApp1, Telegram, Viber.

  • Формы обратной связи, отправляющие данные на зарубежные серверы.

  • Счетчики, трекеры, рекламные скрипты (Meta1 Pixel, TikTok Pixel и др.).

Что проверяют на сайте:

  • Есть ли политика конфиденциальности?

  • Есть ли чекбоксы с согласием при регистрации, подписке, оформлении заказа?

  • Согласие явное, конкретное, отдельное (не «я согласен с политикой»)?

  • Данные не уходят за рубеж до обработки в РФ?

  • Указаны цели обработки (например, «для доставки», а не «для маркетинга» без согласия)?

Штрафы за нарушения:

  • Первое нарушение — до 600 000 ₽.

  • Повторное — до 18 млн ₽.

  • Или блокировка сайта по решению суда.

Пример: компания использовала WhatsApp1-виджет, который отправлял номера клиентов в США. После проверки — штраф 4,2 млн ₽ и блокировка сайта на 3 месяца.

Пройти бесплатную проверку сайта на соблюдение требований Роскомнадзора

3. Как проходит проверка Роскомнадзора: пошагово

1. Уведомление — обычно приходит по почте или в личный кабинет на сайте РКН. Уточните:

  • Какие документы запрашивают.

  • Какие аспекты проверяют (например, «по жалобе о рассылке»).

  • Даты и сроки.

2. Передача документов — готовьте оригиналы и копии. Фиксируйте передачу:

  • Подписывайте журнал учета.

  • Просите инспектора поставить подпись о получении.

3. Выезд (если есть) — инспектор может осмотреть офис, проверить доступ к базам, опросить сотрудников.

  • Не скрывайте ничего.

  • Не давайте «устные объяснения» — все фиксируется в акте.

4. Акт проверки — в нем перечислены все выявленные нарушения с ссылками на статьи ФЗ-152.

  • Внимательно читайте!

  • Если не согласны — подайте письменное возражение в течение 10 дней.

5. Предписание — указывает сроки на устранение (10–30 рабочих дней).

Не игнорируйте! Не ждите «пока само пройдет» — это ведет к повторному штрафу.

3. Чек-лист подготовки к проверкам Роскомнадзора: 10 шагов к успешному прохождению

Подготовьтесь заранее — и проверка пройдет как формальность.

  1. Проверьте, подано ли уведомление в РКН — обязательно до 30.05.2025.

  2. Обновите политику обработки ПДн — убедитесь, что она соответствует реальным практикам — ежеквартально.

  3. Убедитесь, что все формы на сайте имеют отдельные чекбоксы с указанием цели — немедленно.

  4. Отключите или настройте зарубежные скрипты (GA, Meta1 Pixel, WhatsApp1) на локализацию — до 1.07.2025.

  5. Назначьте ответственного за ПДн и издали приказ — в течение 10 дней после начала обработки.

  6. Ведите журналы: обращений субъектов и внутренних проверок — постоянно.

  7. Проведите внутренний аудит — привлеките юриста или используйте чек-лист РКН — за 30 дней до возможной проверки.

  8. Обучите сотрудников — дайте им инструкции и проверьте понимание — раз в полгода.

  9. Храните все документы в одном месте — цифровом и бумажном — всегда.

  10. Сохраняйте подтверждения: квитанции, письма, акты — не удаляйте — 5 лет.

Проведем бесплатный аудит вашей организации или ИП на предмет соблюдения новых требований закона «О персональных данных»

Сделаем заключение на соблюдение требований Роскомнадзора

Запишитесь на бесплатный аудит

Заполните форму и мы свяжемся с вами

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Штрафы 2025: что стоит дороже — подготовка или последствия

  1. Нарушение — штраф (юрлицо/ИП) — дополнительные риски.

  2. Отсутствие уведомления в РКН — 300 000 ₽ — внеплановая проверка.

  3. Неправильная политика конфиденциальности — 100 000–300 000 ₽ — повторные проверки.

  4. Использование зарубежных сервисов без разрешения — 600 000 ₽ (первое), до 18 млн ₽ (повтор) — блокировка сайта.

  5. Отсутствие согласий — 100 000–300 000 ₽ — жалобы клиентов.

  6. Неисполнение предписания — двойной штраф + приостановление деятельности — судебное решение.

  7. Ответственность руководителя — до 50 000 ₽ — личная ответственность.

Важно: штрафы выписывают не только компании, но и руководителям. Если вы — генеральный директор — вы тоже в зоне риска.

Обращайтесь к экспертам сервиса «РОСКОМ ОНЛАЙН». Специалисты сервиса смогут не только выявить правовые и технические нарушения, но и предоставить разработчиков и айти-специалистов для их устранения. Чтобы не получить штрафы от Роскомнадзора за нарушения в работе сайта — оставляйте заявку на бесплатную консультацию и аудит вашего сайта.

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFGUbQe4

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Информации об авторе

Консалтинг Онлайн

Консалтинг Онлайн

«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации

12 871 подписчик310 постов

Комментарии

1
Главная Тарифы