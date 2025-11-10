Проверка Роскомнадзора в 2025–2026 гг: что проверяют и как не попасть под штраф

Штрафы выросли в разы, требования ужесточились, а автоматизированные сканирования сайтов и обязательных документов стали нормой. Один пропущенный чекбокс, необновленная политика конфиденциальности или использование Google Analytics без разрешения — и вы рискуете не только 300 тысячами рублей, но и блокировкой сайта.
В этой статье — все, что нужно знать, чтобы пройти проверку Роскомнадзора без штрафов,. Разберем:
какие проверки бывают и как они проходят;
какие документы и технические меры требуются;
как избежать самых частых ошибок;
что нужно исправить и что внедрить в работу.
1. Проверки Роскомнадзора (плановые и внеплановые): как РКН выбирает цели
Формально в 2025 году плановых проверок по персональным данным не запланировано — регулятор пока не утвердил ежегодный график. Но это не повод расслабляться.
Внеплановые проверки — главная угроза. Их инициируют по трем основаниям:
Жалобы — если на вашу компанию поступило более 10 обращений от клиентов, сотрудников или конкурентов (например, о незаконной рассылке или утечке данных).
Утечки ПДн — даже одна инцидентная ситуация, зафиксированная в СМИ или через Роскомнадзор, может стать поводом для визита.
Невыполнение предписаний — если вы не устранили нарушения после прошлой проверки, РКН приходит повторно — и с усилением санкций.
Важно: РКН не обязан предупреждать о внеплановой проверке. Инспекторы могут прийти без предварительного уведомления — особенно если речь о массовых утечках или подозрении на системные нарушения.
Совет: не ждите жалоб. Проводите внутренние аудиты раз в квартал — это дешевле, чем штраф.
2. Что проверяют в первую очередь: документы и сайт
Роскомнадзор оценивает два ключевых блока: документы и техническую реализацию. Оба должны быть в порядке.
1. Документы по персональным данным
Обязательный пакет документов:
Уведомление о начале обработки ПДн — подано в РКН до начала работы с данными.
Политика обработки персональных данных — подробный документ, описывающий цели, способы, сроки, категории данных.
Приказ о назначении ответственного за ПДн — кто отвечает за соблюдение закона.
Журналы учета — обращений субъектов ПДн и проверок внутреннего контроля.
Согласия на обработку — оформленные по ФЗ-152 (с указанием цели, срока, права на отзыв).
Приказ о хранении носителей — если данные хранятся на бумаге или флешках.
Инструкции для сотрудников — как работать с ПДн, что нельзя делать.
Важно: с 30 мая 2025 года отсутствие уведомления — штраф до 300 000 ₽ для юрлиц и ИП.
Не забудьте: если вы изменили цели обработки или ваша работа с ПДн изменилась как-то иначе с момента регистрации — нужно подать уведомление об изменениях в течение 15 дней.
2. Сайт: автоматическая проверка — ваша главная уязвимость
РКН не ходит по офисам — он сканирует сайты.
С 1 июля 2025 года запрещено передавать персональные данные за рубеж до их первичной обработки в РФ. Это касается:
Google Analytics, Яндекс.Метрика (если не настроены на локализацию).
Чат-боты и виджеты WhatsApp1, Telegram, Viber.
Формы обратной связи, отправляющие данные на зарубежные серверы.
Счетчики, трекеры, рекламные скрипты (Meta1 Pixel, TikTok Pixel и др.).
Что проверяют на сайте:
Есть ли политика конфиденциальности?
Есть ли чекбоксы с согласием при регистрации, подписке, оформлении заказа?
Согласие явное, конкретное, отдельное (не «я согласен с политикой»)?
Данные не уходят за рубеж до обработки в РФ?
Указаны цели обработки (например, «для доставки», а не «для маркетинга» без согласия)?
Штрафы за нарушения:
Первое нарушение — до 600 000 ₽.
Повторное — до 18 млн ₽.
Или блокировка сайта по решению суда.
Пример: компания использовала WhatsApp1-виджет, который отправлял номера клиентов в США. После проверки — штраф 4,2 млн ₽ и блокировка сайта на 3 месяца.
3. Как проходит проверка Роскомнадзора: пошагово
1. Уведомление — обычно приходит по почте или в личный кабинет на сайте РКН. Уточните:
Какие документы запрашивают.
Какие аспекты проверяют (например, «по жалобе о рассылке»).
Даты и сроки.
2. Передача документов — готовьте оригиналы и копии. Фиксируйте передачу:
Подписывайте журнал учета.
Просите инспектора поставить подпись о получении.
3. Выезд (если есть) — инспектор может осмотреть офис, проверить доступ к базам, опросить сотрудников.
Не скрывайте ничего.
Не давайте «устные объяснения» — все фиксируется в акте.
4. Акт проверки — в нем перечислены все выявленные нарушения с ссылками на статьи ФЗ-152.
Внимательно читайте!
Если не согласны — подайте письменное возражение в течение 10 дней.
5. Предписание — указывает сроки на устранение (10–30 рабочих дней).
Не игнорируйте! Не ждите «пока само пройдет» — это ведет к повторному штрафу.
3. Чек-лист подготовки к проверкам Роскомнадзора: 10 шагов к успешному прохождению
Подготовьтесь заранее — и проверка пройдет как формальность.
Проверьте, подано ли уведомление в РКН — обязательно до 30.05.2025.
Обновите политику обработки ПДн — убедитесь, что она соответствует реальным практикам — ежеквартально.
Убедитесь, что все формы на сайте имеют отдельные чекбоксы с указанием цели — немедленно.
Отключите или настройте зарубежные скрипты (GA, Meta1 Pixel, WhatsApp1) на локализацию — до 1.07.2025.
Назначьте ответственного за ПДн и издали приказ — в течение 10 дней после начала обработки.
Ведите журналы: обращений субъектов и внутренних проверок — постоянно.
Проведите внутренний аудит — привлеките юриста или используйте чек-лист РКН — за 30 дней до возможной проверки.
Обучите сотрудников — дайте им инструкции и проверьте понимание — раз в полгода.
Храните все документы в одном месте — цифровом и бумажном — всегда.
Сохраняйте подтверждения: квитанции, письма, акты — не удаляйте — 5 лет.
Штрафы 2025: что стоит дороже — подготовка или последствия
Нарушение — штраф (юрлицо/ИП) — дополнительные риски.
Отсутствие уведомления в РКН — 300 000 ₽ — внеплановая проверка.
Неправильная политика конфиденциальности — 100 000–300 000 ₽ — повторные проверки.
Использование зарубежных сервисов без разрешения — 600 000 ₽ (первое), до 18 млн ₽ (повтор) — блокировка сайта.
Отсутствие согласий — 100 000–300 000 ₽ — жалобы клиентов.
Неисполнение предписания — двойной штраф + приостановление деятельности — судебное решение.
Ответственность руководителя — до 50 000 ₽ — личная ответственность.
Важно: штрафы выписывают не только компании, но и руководителям. Если вы — генеральный директор — вы тоже в зоне риска.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
вот объясните мне, как же можно извернуться, чтобы соблюсти эти ****(пи-и-ип) требования и не попасть на штраф.
Как только ЕИО вступил в должность в момент регистрации организации - с его данными организация уже работает и уже не успела подать уведомление ДО начала обработки.
ДО начала обработки организации не существует и априори она ничего подать не может.