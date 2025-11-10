Проверка Роскомнадзора в 2025–2026 гг: что проверяют и как не попасть под штраф

Штрафы выросли в разы, требования ужесточились, а автоматизированные сканирования сайтов и обязательных документов стали нормой. Один пропущенный чекбокс, необновленная политика конфиденциальности или использование Google Analytics без разрешения — и вы рискуете не только 300 тысячами рублей, но и блокировкой сайта.

В этой статье — все, что нужно знать, чтобы пройти проверку Роскомнадзора без штрафов,. Разберем: