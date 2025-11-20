Реестр Федресурс: кто обязан публиковать сообщения

Федресурс: чья обязанность

Это обязанность всех индивидуальных предпринимателей страны, а также каждого юридического лица. Причем если говорить о последних, то не имеет значения:

Форма, в которой функционирует организация — ООО, АО/ПАО, НКО и так далее должны публиковать сведения в Федеральный ресурс.

Размеры юридического лица — обязанность может наступить как в отношении небольшой компании, так и гиганта отрасли.

Тип организации. Вносить сведения в Федресурс должны коммерческие, некоммерческие, унитарные предприятия и т.д.

Необходимость совершения публикации определяется лишь одним условием: наступление в организации события, которое накладывает на лицо обязанность раскрыть сведения.

Например, ИП должны размещать извещения о намерении закрыть свой статус индивидуального предпринимателя, а также информацию о лицензиях. Юридические лица, помимо приведенных выше двух событий, также обязаны размещать данные о:

реорганизационном процессе в бизнесе. При этом не имеет значения, какой вид реорганизации осуществляется. бухгалтерской отчетности и проведенной обязательной аудиторской проверке. недостаточности имущества. чистых активах. залоге/лизинге. вступлении в ряды членов саморегулируемой организации или покидание ее пределов и т.д.

Приведенные выше факты — лишь наиболее часто встречаемые события в жизни экономических субъектов. На текущий момент общее число подобных фактов, о которых следует заявить посредством размещения уведомления в Федресурс, составляет более 80 штук. Если вы хотите получить подробную памятку, где приводятся все типы сообщений, переходите на эту страницу и скачивайте полезный материал от экспертов «Федресурс Онлайн».

Важно: необходимость размещения большинства сообщений продиктована положениями ст. 7.1 закона от 8.08.2001 №129-ФЗ. Однако есть и другие ФЗ, которые закрепляют обязанность по публикации тех или иных видов извещений — например, законы №127 и №229.