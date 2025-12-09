Регистрация оператора в Роскомнадзоре: полный гайд для ИП и юрлиц

Какие данные относятся к персональным

Персональные данные — это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к субъекту ПДн (ст.3 ФЗ №152-ФЗ).

Все ПДн можно разделить на три основные категории, для которых закон устанавливает разные режимы обработки:

1. Общие персональные данные. Это основная и наиболее часто обрабатываемая категория. К ней относится информация, необходимая для идентификации и коммуникации с человеком в профессиональной или коммерческой деятельности. Например:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения;

контактные данные: номер телефона, адрес проживания или регистрации;

паспортные данные (серия, номер);

сведения об образовании и профессии;

данные о трудовой деятельности (должность, место работы);

сведения об имущественном положении и доходах.

2. Специальные категории персональных данных. Это данные, касающиеся частной жизни человека (ст.10 ФЗ №152-ФЗ). К ним относятся сведения о:

расовой и национальной принадлежности;

политических взглядах;

религиозных и философских убеждениях;

состоянии здоровья, интимной жизни.

3. Биометрические персональные данные. Это физиологические и биологические особенности человека, которые используются для его уникальной идентификации. Обработка биометрических ПДн может осуществляться только при наличии письменного согласия субъекта или в случаях, предусмотренных законом (ст.11 ФЗ №152-ФЗ). К ним относятся:

изображение лица (фотография, видеозапись), когда оно используется для установления личности. Обычные групповые фото для корпоративного сайта таковыми не считаются;

отпечатки пальцев (дактилоскопия);

генетическая информация (ДНК);

образцы голоса (голосовая биометрия);

радужная оболочка глаз и другие аналогичные данные.