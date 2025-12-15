Снижение риска утечки через мессенджеры: технические меры и понятные правила для сотрудников

Утечка конфиденциальных данных через мессенджеры — это прямая угроза финансовой стабильности и репутации вашей компании. Штрафы исчисляются миллионами, клиенты подают в суд за разглашение персональных данных, а конкуренты получают доступ к коммерческой тайне. Риски реализуются в один клик — из-за ошибки сотрудника или целенаправленной атаки. В этой статье вы получите готовый план: от выбора технических средств защиты до внедрения понятных правил для персонала, который исключит человеческий фактор как слабое звено.
О каких рисках идет речь
Риски утечки персональных данных и другой информации через мессенджеры — это ежедневная операционная угроза для бизнеса. Инциденты происходят не только из-за злонамеренных действий, но и по неосторожности.
Самые распространенные каналы утечки информации:
Взлом аккаунта сотрудника. Происходит при перехвате одноразового SMS-кода (SIM-свопинг), использовании слабого или повторного пароля, или трояна на личном телефоне. Злоумышленник получает полный доступ к истории переписки и контактам.
Перехват трафика. В публичных Wi-Fi-сетях злоумышленник может провести атаку «человек посередине» (Man-in-the-Middle), особенно если мессенджер не использует сквозное шифрование.
Фишинговые ссылки в чатах. Сотрудник получает в рабочем чате ссылку, маскирующуюся под документ для согласования. Переход приводит на сайт, ворующий учетные данные, или автоматически запускает установку вредоносного ПО.
Уязвимости в ПО. Несвоевременное обновление приложения на смартфоне сотрудника оставляет известные дыры в безопасности, которыми пользуются киберпреступники.
Человеческий фактор — ключевой канал утечки информации. Пример: сотрудник бухгалтерии получает в Telegram срочный голосовой запрос, похожий на голос директора: «срочно вышли реестр платежей, я в дороге, нет доступа к почте». Работник все отправляет, и данные уходят злоумышленникам, использовавшим технологию дипфейка.
Другой частый сценарий — «удобство» против правил. Сотрудник фотографирует экран с клиентской базой на личный телефон, чтобы быстро отправить фрагмент коллеге в WhatsApp1. В этот момент данные покидают контролируемый периметр компании.
Какие данные под угрозой
Через мессенджеры сотрудники чаще всего передают оперативные данные, минуя защищенные корпоративные каналы. Эта информация мгновенно попадает под угрозу:
Персональные данные (ПДн). Нарушение 152-ФЗ «О персональных данных» происходит при пересылке даже одного документа. Примеры: сканы паспортов, договоров с ФИО и адресами, списков клиентов с телефонами, резюме кандидатов, больничных листов. Утечка персональных данных может стать основанием для привлечения к ответственности по ст.13.11 КоАП.
Финансовая и коммерческая информация. Сюда входят банковские реквизиты, платежные поручения, условия сделок, внутренние прайс-листы, планы закупок, данные об оборотах. Это прямая угроза экономической безопасности компании.
Внутренняя переписка и документы. Обсуждения стратегии, протоколы совещаний, черновики договоров, отчеты об ошибках в продукте в переписке между отделами. Утечка раскрывает управленческие и технологические процессы.
Учетные данные и доступы. Самая критичная категория. Сотрудники могут отправить коллеге логин и пароль для доступа к системе, одноразовый код, скриншот с открытой сессией в CRM или бухгалтерской программе. Это дает прямой доступ к цифровому ядру компании.
Итог: под угрозой оказывается вся информация, составляющая конфиденциальность и деловую репутацию организации.
Последствия утечки информации через мессенджеры
Риски, связанные с утечкой информации, носят комплексный характер и приводят к юридической, финансовой и репутационной катастрофе. Последствия масштабируются в зависимости от типа и объема данных.
Административная ответственность
С 2025 года ужесточена административная ответственность за утечку персональных данных. По обновленной статье 13.11 КоАП штрафы для юридических лиц исчисляются миллионами и напрямую зависят от масштаба инцидента:
Утечка данных от 1 000 до 10 000 субъектов — штраф от 3 до 5 млн рублей (ч. 12).
Утечка данных от 10 000 до 100 000 субъектов — штраф от 5 до 10 млн рублей (ч. 13).
Утечка данных более 100 000 субъектов — штраф от 10 до 15 млн рублей (ч. 14).
Повторное нарушение по частям 12-14 может привести к штрафу до 3% годовой выручки, но не менее 20 млн рублей (ч. 15).
Утечка специальных или биометрических категорий ПДн карается штрафами от 10 до 20 млн рублей (ч. 16, 17).
Гражданская ответственность и утрата репутации
Репутационный удар часто превышает сумму штрафа. Новость об утечке информации в СМИ и соцсетях подрывает доверие партнеров и инвесторов на годы. Восстановление бренда требует многократных инвестиций в сравнении с затратами на превентивную защиту.
Кроме того, при утечке персональных данных субъект вправе взыскать ущерб, причиненный инцидентом, а также компенсацию морального вреда (ст. 24 ФЗ №152-ФЗ).
Некоторым организациям запрещено использовать иностранные мессенджеры
Использование WhatsApp1, Telegram и других зарубежных мессенджеров для рабочих вопросов запрещено не всем, а конкретным типам организаций. Эти правила четко прописаны в законодательстве.
Если ваша организация относится к одной из перечисленных ниже категорий, использовать для служебной переписки можно только российские аналоги:
1. Все государственные и окологосударственные структуры: унитарные предприятия, госкомпании, организации, где доля государства превышает 50%.
2. Банки и практически все финансовые компании:
кредитные организации (все банки);
страховые компании;
микрофинансовые организации (МФО);
негосударственные пенсионные фонды (НПФ);
брокеры, управляющие компании, другие участники рынка ценных бумаг;
ломбарды;
операторы платежных систем (как, например, ЮMoney).
3. Участники национальной платежной системы — этот круг еще шире.
А что же остальным? Частным компаниям, не входящим в эти списки, закон напрямую не запрещает общение в Telegram или WhatsApp1. Но здесь вступает в силу ответственность за защиту данных. Если через личный чат сотрудника утекут персональные данные клиентов, компанию ждут многомиллионные штрафы.
Вывод: даже если ваш бизнес не подпадает под прямой запрет, разрешать сотрудникам использовать личные мессенджеры для рабочих данных — это высокий риск. Безопасная альтернатива — внедрение корпоративного защищенного инструмента для общения.
Как обеспечить техническую защиту при использовании мессенджеров
Предотвращение утечек информации через мессенджеры требует многоуровневого подхода. Технические меры создают барьеры для нелегитимной передачи данных и минимизируют риски. Внедряйте их комплексно.
Ключевые средства защиты информации от утечки:
Системы класса DLP (Data Loss Prevention). Это основа контроля. DLP-системы анализируют исходящий трафик со всех устройств, включая корпоративные и личные (в режиме BYOD), на предмет передачи конфиденциальных данных. При попытке отправить через мессенджер номер паспорта или файл с грифом «Коммерческая тайна» система блокирует операцию и оповещает службу безопасности. Важно настроить политики под специфику ваших данных.
Выделенные корпоративные мессенджеры. Для рабочих коммуникаций внедряйте специализированные решения. Их главное преимущество — администрирование компанией. Вы можете централизовано управлять пользователями, шифровать историю переписки на своих серверах, устанавливать политики хранения и удаления сообщений. Это исключает использование данных в личных целях.
Сегментация сети и ограничение доступа. Запретите доступ к публичным мессенджерам (WhatsApp1, Telegram Web) с корпоративных компьютеров на уровне сетевого шлюза. Выделите отдельные сегменты сети (VLAN) для гостевых устройств, если полностью запретить использование невозможно. Это сужает область потенциального инцидента.
Решения для управления мобильными устройствами (MDM/UEM). Если работа возможна с личных телефонов, используйте MDM. Это позволяет создать безопасную среду на устройстве сотрудника, в которой будет работать корпоративный мессенджер. В случае утери телефона или увольнения сотрудника данные удаляются дистанционно.
Обязательное использование VPN. Если сотрудники работают удаленно, обязательным правилом должен быть доступ в корпоративную сеть только через защищенный VPN. Это шифрует весь трафик и предотвращает перехват данных в публичных сетях, даже если мессенджер не использует сквозное шифрование.
Антивирусная защита и обновления. На всех корпоративных устройствах должны быть установлены и актуальны антивирусные средства нового поколения (NGAV), способные обнаруживать фишинговые ссылки и трояны, ворующие данные из мессенджеров. Регулярное обновление ОС и приложений закрывает известные уязвимости.
Технические меры работают в связке с регламентами. Их задача — не просто блокировать, а сделать безопасное использование мессенджеров единственным удобным сценарием для сотрудника, эффективно предотвращая утечки информации.
Какие документы по защите данных должны быть в компании
Для обеспечения юридической и технической защиты информации компания должна разработать и вести следующий обязательный пакет документов. Полный перечень таких документов зависит от того, какие данные вы обрабатываете, в каком объеме, какие категории субъектов вам их предоставляют и какие способы обработки вы используете. В первую очередь оформите Положение об обработке и защите ПДн. Понадобятся и другие документы.
Журналы учета:
Мероприятий по контролю защиты персональных данных.
Тестирования средств защиты информации.
Обращений субъектов персональных данных.
Посетителей помещений с обработкой ПДн.
Материальных носителей информации.
Проведения инструктажей по информационной безопасности.
Внутренние инструкции и регламенты:
Инструкция по действиям при инциденте утечки персональных данных.
Инструкция по резервному копированию.
Инструкция по парольной защите и антивирусному контролю.
Инструкция по учету и уничтожению материальных носителей.
Политика информационной безопасности.
Документы по организации системы защиты информации (СЗИ):
Акт категорирования информационных систем персональных данных (ИСПДн).
Модель угроз безопасности персональных данных.
Приказ о создании комиссии по защите ПДн и Положение о ее работе.
Перечень информационных систем персональных данных (ИСПДн).
План мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных.
Если вы хотите снизить риски утечки конфиденциальной информации, вам нужно оформить ряд документов по защите ПДн и провести аудит информационной безопасности, обратитесь за помощью к специалистам.
