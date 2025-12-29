Публикация в Федресурсе или штраф на 50 000? Ваш алгоритм работы с реестром на 2026 год

Возможные проблемы

Работа с Единым федеральном реестром для юридических лиц индивидуальных предпринимателей связана с рядом типичных сложностей. Вот основные проблемы и способы их решения:

1. Невозможность исправить ошибку после публикации. После публикации на Федресурсе внести правки в отправленное сообщение нельзя. Если обнаружена опечатка или неточность, необходимо опубликовать новое корректирующее сообщение. Пошлину придется платить повторно.

Решение: внедрите обязательную двухэтапную проверку данных перед подписанием КЭП.

2. Технические сбои и несовместимость. Публикация может быть сорвана из-за устаревшего криптопровайдера, неисправного токена КЭП или конфликта ПО с браузером.

Решение: заранее проверяйте срок действия КЭП и лицензии крипто-ПО. Используйте рекомендуемые браузеры с установленными плагинами.

3. Отказ в публикации из-за несоответствия формату. Автоматическая проверка системы отклоняет сообщения с некорректным заполнением полей (например, неверный формат даты, превышение лимита символов).

Решение: внимательно читайте всплывающие подсказки в каждом поле.

4. Нехватка средств на счете в момент публикации. Даже при положительном балансе оплата может не пройти, если выставленный счет превышает доступные средства, так как комиссия списывается отдельно.

Решение: всегда поддерживайте на счете запас в 2–3 стоимости публикации и проверяйте баланс до создания сообщения.

Чтобы избежать ошибок, штрафов и потери времени, доверьте публикацию обязательных сведений профессионалам. Специалисты сервиса «Федресурс Онлайн» бесплатно проконсультируют, составят юридически точный текст, оперативно разместят сообщение и проверят вашу компанию на другие обязательные к раскрытию факты. Это надежное решение, которое гарантирует соответствие всем требованиям закона и защитит ваш бизнес от рисков.

