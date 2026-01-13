Практический гайд по выбору и внедрению СКЗИ: что важно знать

Что такое СКЗИ: подробности

СКЗИ — это криптографические средства защиты информации, предназначенные для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. По сути, это комплекс аппаратных, программных или комбинированных решений, который позволяет шифровать информацию, формировать и проверять электронную подпись, а также защищать каналы передачи данных.

Выбор и внедрение СКЗИ зависит от задач компании. Это может быть защита персональных данных, финансовых операций, коммерческой тайны или работы в государственных информационных системах. Например, для ИСПДН использование сертифицированных ФСБ СКЗИ обязательно, а для внутреннего документооборота достаточно программных решений с подтвержденной криптографической надежностью.