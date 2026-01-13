8095 Премиум моб 1
Практический гайд по выбору и внедрению СКЗИ: что важно знать

Разбираем основные этапы внедрения СКЗИ в компании. Рассказали, какие виды криптографических средств подходят для разных задач, как правильно выбрать подходящее решение и на что обратить внимание при учете, эксплуатации и обеспечении безопасности данных.

Что такое СКЗИ: подробности

СКЗИ — это криптографические средства защиты информации, предназначенные для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. По сути, это комплекс аппаратных, программных или комбинированных решений, который позволяет шифровать информацию, формировать и проверять электронную подпись, а также защищать каналы передачи данных.

Выбор и внедрение СКЗИ зависит от задач компании. Это может быть защита персональных данных, финансовых операций, коммерческой тайны или работы в государственных информационных системах. Например, для ИСПДН использование сертифицированных ФСБ СКЗИ обязательно, а для внутреннего документооборота достаточно программных решений с подтвержденной криптографической надежностью.

Какие законы стоит учитывать

Для правильного выбора и эксплуатации СКЗИ необходимо ориентироваться на действующее законодательство:

  1. Приказ ФСБ от 09.02.2005 № 66 (Положение ПКЗ-2005) — регламентирует весь цикл работы с криптографическими средствами, устанавливает требования к разработчикам и пользователям.

  2. ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ — определяет виды электронной подписи, легитимность их использования, работу удостоверяющих центров.

  3. ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ — регулирует обработку информации, условия защиты, права доступа и ответственность за нарушение.

  4. Приказ ФСБ от 10.07.2014 № 378 — устанавливает требования к организации защиты персональных данных в ИСПДН, описывает комплекс мер безопасности.

Соблюдение этих нормативно-правовых актов обеспечивает легитимность работы СКЗИ КриптоПро CSP и других средств, позволяет получить сертификат СКЗИ и избежать штрафов за нарушение информационной безопасности.

Для чего нужны СКЗИ

СКЗИ выполняют ключевую роль в обеспечении информационной безопасности компании. Их функции можно структурировать следующим образом:

  1. Шифрование данных при хранении и передаче — предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, включая финансовые данные, коммерческие тайны и персональные сведения сотрудников.

  2. Формирование и проверка электронной подписи — обеспечивает юридическую значимость документов и защищает электронный документооборот от подделки.

  3. Контроль доступа и обеспечение целостности информации — фиксирует любые изменения данных и защищает систему от внутренних и внешних угроз.

  4. Соответствие требованиям законодательства — помогает выполнять нормы ФЗ № 152 о персональных данных и актов, обязывающих защищать информацию.

  5. Снижение рисков утечки информации — защищает корпоративные системы от киберинцидентов, минимизирует вероятность финансовых и юридических последствий.

Использование сертифицированных СКЗИ формирует надежную основу для безопасной работы с данными и обеспечивает соблюдение национальных и международных стандартов информационной безопасности.

Кто обязан использовать СКЗИ

Использование СКЗИ обязательно для:

  1. Компаний и ИП, обрабатывающих персональные данные. 

  2. Организаций, работающих с государственными информационными системами (постановление Правительства № 1119 от 2012 года).

  3. Банков и финансовых организаций, обрабатывающих платежные данные и ПДн.

  4. Компаний, внедряющих электронный документооборот.

  5. Любого бизнеса, желающего соблюдать стандарты защиты корпоративной информации.

Даже если закон прямо не требует СКЗИ, их использование существенно снижает риски киберинцидентов и штрафов.

Виды СКЗИ

Для вашего удобства мы подготовили таблицу с основными видами криптографических средств защиты информации:

Вид 

Описание

Где и когда применяется (примеры)

Программные

Устанавливаются на серверы и рабочие станции, выполняют шифрование и проверку подписи без специализированного оборудования

Внутренний документооборот, удаленные сотрудники, корпоративные системы

Аппаратные

Физические устройства, обеспечивающие хранение ключей и шифрование с повышенной безопасностью

Банки, государственные учреждения, ИСПДН

Облачные

Облачные сервисы с сертифицированными СКЗИ для удаленного шифрования и управления ключами. Используются реже, чем остальные

Дистанционная работа, распределенные компании, SaaS-сервисы

Программно-аппаратные

Комбинация ПО и оборудования для защиты информации и управления криптографическими ключами

Корпоративные системы с высокими требованиями к безопасности, госструктуры

Примеры использования

Чтобы понять, как работают разные виды СКЗИ, приведем наглядные примеры из практики:

  • №1. Программные СКЗИ. КриптоПро CSP на рабочих станциях бухгалтерии компании. Используется для подписания и шифрования электронных документов внутри организации, обмена файлами с партнерами и сдачи отчетности в налоговую через защищенный канал. Такой подход обеспечивает конфиденциальность финансовой информации без покупки дополнительного оборудования.

  • №2. Программно-аппаратные СКЗИ. VipNet CSP в крупной корпоративной сети. Комбинация программного обеспечения и защищенного оборудования позволяет централизованно управлять ключами шифрования, контролировать доступ сотрудников к конфиденциальным данным и вести журнал СКЗИ для аудита. Применяется в системах с высокими требованиями к информационной безопасности, например, при работе с коммерческой тайной.

  • №3. Аппаратные СКЗИ. JaCarta PKI в банке для хранения ключей электронной подписи и шифрования транзакций. Все операции с ключами происходят на защищенном устройстве, что исключает их копирование или утечку. Аппаратные СКЗИ незаменимы для финансовых организаций и государственных учреждений, где необходима максимальная защита информации.

Каждый из этих примеров показывает, что правильный выбор вида СКЗИ зависит от масштаба компании, характера данных и требований законодательства. Использование сертифицированных решений обеспечивает юридическую силу подписи, защиту информации и соблюдение норм ФСБ для СКЗИ.

Как выбрать СКЗИ: полезные советы

При выборе СКЗИ сделайте несколько шагов:

  1. Определите цели защиты информации: что конкретно вы хотите шифровать, какие данные обрабатываете, какие риски готовы принять.

  2. Проверьте наличие сертификата СКЗИ — ФСБ сертифицирует только проверенные средства. Использование несертифицированного ПО может привести к штрафам и штрафам.

  3. Выберите тип СКЗИ в зависимости от задач. Программные решения подходят для малых компаний, аппаратные — для госструктур и банков, комбинированные — для критически важных систем.

  4. Учтите масштаб компании и интеграцию. Убедитесь, что СКЗИ совместим с существующими информационными системами, поддерживает автоматизацию и управление ключами.

  5. Организуйте учет СКЗИ и ведение журнала. Фиксируйте операции с ключами, контролируйте использование средств криптографической защиты.

  6. Обеспечьте обучение сотрудников — без грамотного использования даже сертифицированный СКЗИ может стать уязвимостью.

  7. Следите за обновлениями и поддержкой — криптографические средства регулярно обновляются для соответствия новым стандартам и угрозам.

  8. Рассчитайте бюджет и сопоставьте с рисками — внедрение СКЗИ требует вложений, но они оправданы при защите конфиденциальной информации и соблюдении законодательства.

Выбор СКЗИ — это не только техническое решение, но и юридическая защита компании. Правильно подобранное средство позволяет обеспечить законную работу с ПДн и другой информацией, а главное — снизить вероятность киберинцидентов.

  Татьяна
    Главный бухгалтер

    Добавлю: надо еще организовать учет СЗКИ (сплясать танец по документам) и не забывать отслеживать даты окончания и появления новых.

