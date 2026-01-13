Практический гайд по выбору и внедрению СКЗИ: что важно знать

Что такое СКЗИ: подробности
СКЗИ — это криптографические средства защиты информации, предназначенные для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. По сути, это комплекс аппаратных, программных или комбинированных решений, который позволяет шифровать информацию, формировать и проверять электронную подпись, а также защищать каналы передачи данных.
Выбор и внедрение СКЗИ зависит от задач компании. Это может быть защита персональных данных, финансовых операций, коммерческой тайны или работы в государственных информационных системах. Например, для ИСПДН использование сертифицированных ФСБ СКЗИ обязательно, а для внутреннего документооборота достаточно программных решений с подтвержденной криптографической надежностью.
Какие законы стоит учитывать
Для правильного выбора и эксплуатации СКЗИ необходимо ориентироваться на действующее законодательство:
Приказ ФСБ от 09.02.2005 № 66 (Положение ПКЗ-2005) — регламентирует весь цикл работы с криптографическими средствами, устанавливает требования к разработчикам и пользователям.
ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ — определяет виды электронной подписи, легитимность их использования, работу удостоверяющих центров.
ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ — регулирует обработку информации, условия защиты, права доступа и ответственность за нарушение.
Приказ ФСБ от 10.07.2014 № 378 — устанавливает требования к организации защиты персональных данных в ИСПДН, описывает комплекс мер безопасности.
Соблюдение этих нормативно-правовых актов обеспечивает легитимность работы СКЗИ КриптоПро CSP и других средств, позволяет получить сертификат СКЗИ и избежать штрафов за нарушение информационной безопасности.
Для чего нужны СКЗИ
СКЗИ выполняют ключевую роль в обеспечении информационной безопасности компании. Их функции можно структурировать следующим образом:
Шифрование данных при хранении и передаче — предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, включая финансовые данные, коммерческие тайны и персональные сведения сотрудников.
Формирование и проверка электронной подписи — обеспечивает юридическую значимость документов и защищает электронный документооборот от подделки.
Контроль доступа и обеспечение целостности информации — фиксирует любые изменения данных и защищает систему от внутренних и внешних угроз.
Соответствие требованиям законодательства — помогает выполнять нормы ФЗ № 152 о персональных данных и актов, обязывающих защищать информацию.
Снижение рисков утечки информации — защищает корпоративные системы от киберинцидентов, минимизирует вероятность финансовых и юридических последствий.
Использование сертифицированных СКЗИ формирует надежную основу для безопасной работы с данными и обеспечивает соблюдение национальных и международных стандартов информационной безопасности.
Кто обязан использовать СКЗИ
Использование СКЗИ обязательно для:
Компаний и ИП, обрабатывающих персональные данные.
Организаций, работающих с государственными информационными системами (постановление Правительства № 1119 от 2012 года).
Банков и финансовых организаций, обрабатывающих платежные данные и ПДн.
Компаний, внедряющих электронный документооборот.
Любого бизнеса, желающего соблюдать стандарты защиты корпоративной информации.
Даже если закон прямо не требует СКЗИ, их использование существенно снижает риски киберинцидентов и штрафов.
Виды СКЗИ
Для вашего удобства мы подготовили таблицу с основными видами криптографических средств защиты информации:
Вид
Описание
Где и когда применяется (примеры)
Программные
Устанавливаются на серверы и рабочие станции, выполняют шифрование и проверку подписи без специализированного оборудования
Внутренний документооборот, удаленные сотрудники, корпоративные системы
Аппаратные
Физические устройства, обеспечивающие хранение ключей и шифрование с повышенной безопасностью
Банки, государственные учреждения, ИСПДН
Облачные
Облачные сервисы с сертифицированными СКЗИ для удаленного шифрования и управления ключами. Используются реже, чем остальные
Дистанционная работа, распределенные компании, SaaS-сервисы
Программно-аппаратные
Комбинация ПО и оборудования для защиты информации и управления криптографическими ключами
Корпоративные системы с высокими требованиями к безопасности, госструктуры
Примеры использования
Чтобы понять, как работают разные виды СКЗИ, приведем наглядные примеры из практики:
№1. Программные СКЗИ. КриптоПро CSP на рабочих станциях бухгалтерии компании. Используется для подписания и шифрования электронных документов внутри организации, обмена файлами с партнерами и сдачи отчетности в налоговую через защищенный канал. Такой подход обеспечивает конфиденциальность финансовой информации без покупки дополнительного оборудования.
№2. Программно-аппаратные СКЗИ. VipNet CSP в крупной корпоративной сети. Комбинация программного обеспечения и защищенного оборудования позволяет централизованно управлять ключами шифрования, контролировать доступ сотрудников к конфиденциальным данным и вести журнал СКЗИ для аудита. Применяется в системах с высокими требованиями к информационной безопасности, например, при работе с коммерческой тайной.
№3. Аппаратные СКЗИ. JaCarta PKI в банке для хранения ключей электронной подписи и шифрования транзакций. Все операции с ключами происходят на защищенном устройстве, что исключает их копирование или утечку. Аппаратные СКЗИ незаменимы для финансовых организаций и государственных учреждений, где необходима максимальная защита информации.
Каждый из этих примеров показывает, что правильный выбор вида СКЗИ зависит от масштаба компании, характера данных и требований законодательства. Использование сертифицированных решений обеспечивает юридическую силу подписи, защиту информации и соблюдение норм ФСБ для СКЗИ.
Как выбрать СКЗИ: полезные советы
При выборе СКЗИ сделайте несколько шагов:
Определите цели защиты информации: что конкретно вы хотите шифровать, какие данные обрабатываете, какие риски готовы принять.
Проверьте наличие сертификата СКЗИ — ФСБ сертифицирует только проверенные средства. Использование несертифицированного ПО может привести к штрафам и штрафам.
Выберите тип СКЗИ в зависимости от задач. Программные решения подходят для малых компаний, аппаратные — для госструктур и банков, комбинированные — для критически важных систем.
Учтите масштаб компании и интеграцию. Убедитесь, что СКЗИ совместим с существующими информационными системами, поддерживает автоматизацию и управление ключами.
Организуйте учет СКЗИ и ведение журнала. Фиксируйте операции с ключами, контролируйте использование средств криптографической защиты.
Обеспечьте обучение сотрудников — без грамотного использования даже сертифицированный СКЗИ может стать уязвимостью.
Следите за обновлениями и поддержкой — криптографические средства регулярно обновляются для соответствия новым стандартам и угрозам.
Рассчитайте бюджет и сопоставьте с рисками — внедрение СКЗИ требует вложений, но они оправданы при защите конфиденциальной информации и соблюдении законодательства.
Выбор СКЗИ — это не только техническое решение, но и юридическая защита компании. Правильно подобранное средство позволяет обеспечить законную работу с ПДн и другой информацией, а главное — снизить вероятность киберинцидентов.
