Информационная безопасность в образовательных организациях: как выстроить защиту правильно

Актуальные угрозы ИБ в образовательных организациях

В 2026 году образовательные организации сталкиваются с теми же классами киберугроз, что и бизнес, но с более уязвимой аудиторией и сложной структурой доступа. Риски усиливаются массовым использованием личных устройств обучающихся и гибридным форматом обучения.

Ключевые угрозы делятся на намеренные и случайные. Намеренные атаки представляют наибольшую опасность — их целью является извлечение выгоды или дестабилизация работы учреждения. Источниками выступают внешние злоумышленники, а также внутренние пользователи с легальным доступом.

На практике наиболее часто реализуются следующие сценарии:

Распространение вредоносного ПО, включая программы-вымогатели, которые шифруют серверы с электронными журналами или базами данных студентов. DDoS-атаки на сайты школ и вузов в период приемных кампаний или экзаменов, что фактически блокирует образовательный процесс. Фишинговые рассылки от имени администрации или преподавателей с целью кражи учетных данных учащихся и сотрудников. Несанкционированный доступ к системам дистанционного обучения и электронным архивам.

Несанкционированный доступ реализуется тремя способами:

Человеческий фактор — копирование баз данных на внешние носители или передача файлов по личной почте. Программный — использование вредоносного ПО для перехвата паролей и трафика. Аппаратный — применение специализированных устройств для съема информации. Даже один скомпрометированный аккаунт преподавателя может привести к утечке персональных данных сотен обучающихся.