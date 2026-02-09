8158 ФСБУ моб
Информационная безопасность в образовательных организациях: как выстроить защиту правильно

Электронные дневники, дистанционное обучение, онлайн-приемные комиссии и облачные сервисы увеличивают доступность образования, но одновременно расширяют поверхность атаки. Информационная безопасность в образовательной организации сегодня — это не только вопрос ИТ, а управленческая и юридическая задача, от которой напрямую зависят права детей, репутация учреждения и его финансовая устойчивость.

Актуальные угрозы ИБ в образовательных организациях

В 2026 году образовательные организации сталкиваются с теми же классами киберугроз, что и бизнес, но с более уязвимой аудиторией и сложной структурой доступа. Риски усиливаются массовым использованием личных устройств обучающихся и гибридным форматом обучения.

Ключевые угрозы делятся на намеренные и случайные. Намеренные атаки представляют наибольшую опасность — их целью является извлечение выгоды или дестабилизация работы учреждения. Источниками выступают внешние злоумышленники, а также внутренние пользователи с легальным доступом.

На практике наиболее часто реализуются следующие сценарии:

  1. Распространение вредоносного ПО, включая программы-вымогатели, которые шифруют серверы с электронными журналами или базами данных студентов. DDoS-атаки на сайты школ и вузов в период приемных кампаний или экзаменов, что фактически блокирует образовательный процесс.

  2. Фишинговые рассылки от имени администрации или преподавателей с целью кражи учетных данных учащихся и сотрудников.

  3. Несанкционированный доступ к системам дистанционного обучения и электронным архивам.

Несанкционированный доступ реализуется тремя способами:

  1. Человеческий фактор — копирование баз данных на внешние носители или передача файлов по личной почте. 

  2. Программный — использование вредоносного ПО для перехвата паролей и трафика.

  3. Аппаратный — применение специализированных устройств для съема информации. Даже один скомпрометированный аккаунт преподавателя может привести к утечке персональных данных сотен обучающихся.

Какие данные нужно защищать 

Образовательные организации обрабатывают разнородные массивы информации, значительная часть которых относится к охраняемой законом.

В первую очередь защите подлежат:

  • персональные данные обучающихся, родителей, педагогов и административного персонала, включая электронные личные дела и архивы;

  • данные, обеспечивающие образовательный процесс — электронные журналы, базы оценок, методические материалы, системы дистанционного обучения; 

  • результаты научной и творческой деятельности, относящиеся к интеллектуальной собственности учреждения.

Специфика безопасности информационной среды в образовательных организациях заключается в дополнительной обязанности защищать обучающихся от информации, запрещенной или ограниченной для распространения среди детей. Эта обязанность прямо следует из закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ и требует сочетания правовых, организационных и технических мер согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций от 16 июня 2014 г. № 161

Требования к ИБ в образовательных организациях

Организационные меры

Организационный контур ИБ формирует основу всей системы защиты. Он фиксируется в локальных нормативных актах и обязателен для исполнения всеми сотрудниками.

В образовательной организации должны быть:

  1. Локальные акты, устанавливающие порядок классификации информационной продукции и размещения знаков возрастных ограничений в соответствии со статьями 1114 закона № 436-ФЗ.

  2. Регламенты проведения мероприятий с использованием информационной продукции, запрещенной для детей, с описанием условий допустимого присутствия обучающихся.

  3. Внутренние правила оборота запрещенной информации в сети Интернет, включая дополнительные ограничения при использовании Wi‑Fi и мобильных сетей.

  4. Меры по информированию персонала и обучающихся о рисках и правилах безопасной работы с информацией.

  5. Процедуры выявления и устранения нарушений законодательства о защите детей от вредной информации.

Отдельное требование — назначение ответственного лица за применение этих мер и проведение внутреннего контроля. Контроль включает обязательное рассмотрение жалоб и обращений в срок до 10 рабочих дней и принятие корректирующих мер при выявлении доступа детей к запрещенной информации.

Технические меры

Техническая защита обеспечивает реальное исполнение организационных решений. Без нее локальные акты остаются декларацией.

К обязательным мерам относятся:

  • ограничение физического и логического доступа к устройствам, через которые осуществляется выход в Интернет;

  • блокирование подключения к сети с неавторизованных устройств третьих лиц; фильтрация и блокировка сайтов и сервисов, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей.

На практике это реализуется через межсетевые экраны, системы контент-фильтрации, антивирусную защиту и централизованное управление учетными записями. Информационная безопасность в образовательной среде невозможна без регулярного обновления этих средств и их обязательной сертификации, если она предусмотрена законом.

Физические меры

Физическая защита часто недооценивается, хотя именно она закрывает базовые сценарии утечек.

Образовательное учреждение обязано:

  • внедрить пропускной режим в помещения с серверами и архивами; 

  • использовать системы контроля и управления доступом;

  • разграничить уровни допуска сотрудников и обучающихся; 

  • обеспечить регулярное резервное копирование критически важных данных на носители, не подключенные к сети Интернет.

Ответственность за эти меры несет руководство учреждения и ИТ-персонал, даже если охранные функции переданы другой организации. 

Как обеспечить информационную безопасность в образовательном учреждении: полезные советы

Практика показывает, что устойчивость системы ИБ формируется не отдельными решениями, а их согласованностью.

Рекомендуется:

  1. Провести инвентаризацию всех информационных систем и данных, включая теневые сервисы, используемые преподавателями.

  2. Разграничить доступ по принципу минимально необходимого — особенно в электронных журналах и системах дистанционного обучения.

  3. Обучать сотрудников и обучающихся основам кибергигиены не формально, а на реальных примерах инцидентов.

  4. Использовать только сертифицированные средства защиты информации.

  5. Регулярно тестировать резервное копирование и планы реагирования на инциденты.

Эти меры одинаково применимы для информационной безопасности в школах, колледжах и ВУЗах, различается лишь масштаб и сложность инфраструктуры.

Ответственность образовательного учреждения за нарушение требований ИБ

Образовательная организация несет административную ответственность за нарушение требований к информационной безопасности как юрлицо:

Вид правонарушения

Размер штрафа (рублей)

Использование несертифицированных средств защиты информации

50 000–100 000

Нарушение требований о защите информации

50 000-100 000 

Утечка ПДн 1 000–10 000 субъектов

3–5 млн 

Утечка ПДн 10 000–100 000 субъектов

5–10 млн

Утечка ПДн более 100 000 субъектов

10–15 млн

Повторная утечка обычных ПДн

1–3% годового оборота от реализации услуг, минимум 20 млн 

Утечка специальных категорий ПДн

10–15 млн

Утечка биометрии

15–20 млн

Повторная утечка спецкатегорий ПДн или биометрии

1–3% выручки, но не менее 25 млн и не более 500 млн

С учетом довольно высоких штрафов меры по защите информации в сфере образования приобретают в том числе и экономический смысл. Сегодня это инструмент управления рисками, позволяющий образовательному учреждению контролировать уязвимости и избегать системных потерь.

