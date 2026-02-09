Информационная безопасность в образовательных организациях: как выстроить защиту правильно

Актуальные угрозы ИБ в образовательных организациях
В 2026 году образовательные организации сталкиваются с теми же классами киберугроз, что и бизнес, но с более уязвимой аудиторией и сложной структурой доступа. Риски усиливаются массовым использованием личных устройств обучающихся и гибридным форматом обучения.
Ключевые угрозы делятся на намеренные и случайные. Намеренные атаки представляют наибольшую опасность — их целью является извлечение выгоды или дестабилизация работы учреждения. Источниками выступают внешние злоумышленники, а также внутренние пользователи с легальным доступом.
На практике наиболее часто реализуются следующие сценарии:
Распространение вредоносного ПО, включая программы-вымогатели, которые шифруют серверы с электронными журналами или базами данных студентов. DDoS-атаки на сайты школ и вузов в период приемных кампаний или экзаменов, что фактически блокирует образовательный процесс.
Фишинговые рассылки от имени администрации или преподавателей с целью кражи учетных данных учащихся и сотрудников.
Несанкционированный доступ к системам дистанционного обучения и электронным архивам.
Несанкционированный доступ реализуется тремя способами:
Человеческий фактор — копирование баз данных на внешние носители или передача файлов по личной почте.
Программный — использование вредоносного ПО для перехвата паролей и трафика.
Аппаратный — применение специализированных устройств для съема информации. Даже один скомпрометированный аккаунт преподавателя может привести к утечке персональных данных сотен обучающихся.
Какие данные нужно защищать
Образовательные организации обрабатывают разнородные массивы информации, значительная часть которых относится к охраняемой законом.
В первую очередь защите подлежат:
персональные данные обучающихся, родителей, педагогов и административного персонала, включая электронные личные дела и архивы;
данные, обеспечивающие образовательный процесс — электронные журналы, базы оценок, методические материалы, системы дистанционного обучения;
результаты научной и творческой деятельности, относящиеся к интеллектуальной собственности учреждения.
Специфика безопасности информационной среды в образовательных организациях заключается в дополнительной обязанности защищать обучающихся от информации, запрещенной или ограниченной для распространения среди детей. Эта обязанность прямо следует из закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ и требует сочетания правовых, организационных и технических мер согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций от 16 июня 2014 г. № 161.
Требования к ИБ в образовательных организациях
Организационные меры
Организационный контур ИБ формирует основу всей системы защиты. Он фиксируется в локальных нормативных актах и обязателен для исполнения всеми сотрудниками.
В образовательной организации должны быть:
Локальные акты, устанавливающие порядок классификации информационной продукции и размещения знаков возрастных ограничений в соответствии со статьями 11–14 закона № 436-ФЗ.
Регламенты проведения мероприятий с использованием информационной продукции, запрещенной для детей, с описанием условий допустимого присутствия обучающихся.
Внутренние правила оборота запрещенной информации в сети Интернет, включая дополнительные ограничения при использовании Wi‑Fi и мобильных сетей.
Меры по информированию персонала и обучающихся о рисках и правилах безопасной работы с информацией.
Процедуры выявления и устранения нарушений законодательства о защите детей от вредной информации.
Отдельное требование — назначение ответственного лица за применение этих мер и проведение внутреннего контроля. Контроль включает обязательное рассмотрение жалоб и обращений в срок до 10 рабочих дней и принятие корректирующих мер при выявлении доступа детей к запрещенной информации.
Технические меры
Техническая защита обеспечивает реальное исполнение организационных решений. Без нее локальные акты остаются декларацией.
К обязательным мерам относятся:
ограничение физического и логического доступа к устройствам, через которые осуществляется выход в Интернет;
блокирование подключения к сети с неавторизованных устройств третьих лиц; фильтрация и блокировка сайтов и сервисов, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей.
На практике это реализуется через межсетевые экраны, системы контент-фильтрации, антивирусную защиту и централизованное управление учетными записями. Информационная безопасность в образовательной среде невозможна без регулярного обновления этих средств и их обязательной сертификации, если она предусмотрена законом.
Физические меры
Физическая защита часто недооценивается, хотя именно она закрывает базовые сценарии утечек.
Образовательное учреждение обязано:
внедрить пропускной режим в помещения с серверами и архивами;
использовать системы контроля и управления доступом;
разграничить уровни допуска сотрудников и обучающихся;
обеспечить регулярное резервное копирование критически важных данных на носители, не подключенные к сети Интернет.
Ответственность за эти меры несет руководство учреждения и ИТ-персонал, даже если охранные функции переданы другой организации.
Как обеспечить информационную безопасность в образовательном учреждении: полезные советы
Практика показывает, что устойчивость системы ИБ формируется не отдельными решениями, а их согласованностью.
Рекомендуется:
Провести инвентаризацию всех информационных систем и данных, включая теневые сервисы, используемые преподавателями.
Разграничить доступ по принципу минимально необходимого — особенно в электронных журналах и системах дистанционного обучения.
Обучать сотрудников и обучающихся основам кибергигиены не формально, а на реальных примерах инцидентов.
Использовать только сертифицированные средства защиты информации.
Регулярно тестировать резервное копирование и планы реагирования на инциденты.
Эти меры одинаково применимы для информационной безопасности в школах, колледжах и ВУЗах, различается лишь масштаб и сложность инфраструктуры.
Ответственность образовательного учреждения за нарушение требований ИБ
Образовательная организация несет административную ответственность за нарушение требований к информационной безопасности как юрлицо:
Вид правонарушения
Размер штрафа (рублей)
Использование несертифицированных средств защиты информации
50 000–100 000
Нарушение требований о защите информации
50 000-100 000
Утечка ПДн 1 000–10 000 субъектов
3–5 млн
Утечка ПДн 10 000–100 000 субъектов
5–10 млн
Утечка ПДн более 100 000 субъектов
10–15 млн
Повторная утечка обычных ПДн
1–3% годового оборота от реализации услуг, минимум 20 млн
Утечка специальных категорий ПДн
10–15 млн
Утечка биометрии
15–20 млн
Повторная утечка спецкатегорий ПДн или биометрии
1–3% выручки, но не менее 25 млн и не более 500 млн
С учетом довольно высоких штрафов меры по защите информации в сфере образования приобретают в том числе и экономический смысл. Сегодня это инструмент управления рисками, позволяющий образовательному учреждению контролировать уязвимости и избегать системных потерь.
